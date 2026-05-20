Зелёные упаковки водят за нос: люди тянут руку к здоровью, а в составе — ловушка

В программе "Точка зрения" врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль объяснила, почему продукты "без сахара" и "фитнес"-еда часто оказываются маркетинговой ловушкой. Эксперт рассказала, чем опасны сахарозаменители, как читать состав и почему основу рациона должны составлять натуральные продукты.

Здоровая еда как маркетинговая ловушка

— Полки магазинов всё больше похожи на витрину здорового питания: протеиновые батончики, фитнес-десерты, фит-йогурты и товары с пометкой "без сахара". Но за красивыми словами часто скрываются продукты с высокой калорийностью, подсластителями и добавками, которые делают еду далеко не полезной. Почему сегодня рынок здоровой еды растёт такими темпами? В какой момент люди массово подсели на эту "здоровую еду"?

— На самом деле всё начинается очень издалека и даже к диетологии не имеет особого отношения. Мы привыкли смотреть на внешность. Нас этому научили глянцевые журналы, красивые модели и всё прочее. Поэтому лишний вес постепенно стал восприниматься как некий некрасивый внешний фактор.

Но мало кто задумывается о том, что лишний вес — это результат сбоев в работе организма. И чаще всего, в 80% случаев, это нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Поскольку лишний вес воспринимается исключительно как недостаток красоты, то и борьба с ним становится условной. Мы цепляемся за какие-то триггерные слова. Поэтому видим в магазинах продукты, на которых написано "нет сахара" или "диетический", но не видим продуктов, на которых написано: "оздоравливает вашу печень", "снимает отёки". Это уже больше относится к аптеке.

Как мы привыкли относиться к лишнему весу как к внешнему фактору, так же маркетологи это и раскручивают. Поэтому такие броские фразы, как "без сахара" или "низкокалорийный", мы считываем как ключ к успеху. Нам кажется, что, поедая такую пищу, мы будем стройными. Но о здоровье тут никто не говорит.

К сожалению, такие продукты, особенно в ежедневном рационе, могут привести к различным нарушениям. Как вы уже сказали, сахар заменяется различными синтетическими веществами, экстрактами, концентратами, которые из-за своего концентрированного состояния способны оказывать вред нашему организму.

Почему природа лучше фабрики

— Самый лучший производитель питания — это природа. В природе всё создано под наш организм. Например, поедая яблоко, в котором содержится фруктоза, мы получаем ещё и клетчатку. Она делает усвоение сахаров медленным, без резких скачков сахара в крови. То есть природа позаботилась о нас таким образом, что когда мы едим созданную ею пищу, она правильно усваивается. Наш организм предназначен для того, чтобы переваривать эти продукты.

Но когда в поисках альтернатив сахару, калориям и всему прочему начинают добывать различные концентраты, возникают проблемы. Сейчас существуют разные виды сахаров, мы не будем их все перечислять, но чаще всего это выделенные из продуктов и концентрированные вещества. Организм в таком объёме просто не может их воспринять.

Мне не хотелось бы бросаться терминами. Хотелось бы сделать так, чтобы обычный потребитель мог понять, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому я даю простые ассоциации, связанные с природой. Может ли человек съесть за раз два ведра клубники? И будет ли он это делать? Нет, не будет. А по концентрации сахаров, которые организму нужно переварить, какой-нибудь протеиновый батончик без сахара может быть сравним с двумя вёдрами клубники.

Когда пациенты часто задают мне вопрос: "Я сахар не ем, я ем, например, сухофрукты", — вроде бы это полезный продукт, даже природный. Но для понимания возьмём простой пример — курагу. Сколько свежих абрикосов вы можете съесть за раз? Ну, шесть штук. А если это курага с чаем, то это уже может дойти до 20 штук.

Чтобы сформировать чёткое понимание, что такое хорошо и что такое плохо, всё нужно переводить в натуральность. Сколько натурального абрикоса вы сможете съесть — столько же вы можете съесть кураги, и тогда она будет безвредна.

Еда может быть другом, а может быть врагом

— Еда — наш друг, еда — наш враг. Мне кажется, эта фраза отражает правильное отношение к еде. Во всём нужна мера, во всём нужен баланс.

Чтобы быть здоровым, нужно строить своё сбалансированное питание прежде всего на природных продуктах, которые не сделаны на производстве. Это защищает нас от болезней, потому что организм состоит из разных органов, у каждого из которых есть свой ресурс.

Многие люди говорят: "Пил газировку, пил — и ничего не было. Что это вдруг у меня в один день образовался повышенный сахар, и теперь мне прогнозируют диабет?" Просто орган в какой-то момент выработал свой ресурс. К сожалению, нам не приходит письмо на почту о том, что у нас осталось десять дней до конца этого ресурса. У нас нет предупредительных сигналов. Поэтому мы часто сталкиваемся с заболеванием уже на той стадии, когда необходимо медикаментозное лечение и мы не можем это просто скорректировать.

Поэтому наша задача — строить рацион, избегая таких продуктов, которые обозначены как "без сахара". К сахару наш организм адаптирован, он научился его воспринимать, особенно если это сахар в составе природных плодов.

Миф о калориях

— Если, помимо сахара, человек стремится снизить калорийность, тут тоже есть интересный момент. Что такое калории, вообще мало кто понимает. Все просто боятся этого слова и стараются есть меньше. Но это абсолютный миф и неправда. Это такая дореволюционная диетология.

Калория — это энергия, вырабатываемая чем-либо при сгорании. То есть к продуктам питания это имеет мало отношения. Это эквивалент энергии. Если нашу одежду снять, поджечь, она будет гореть и вырабатывать энергию. Но это не о продуктах и не о пользе.

А вот состав, который, слава богу, написан на каждом покупаемом продукте, — это для нас важно. Если мы видим любые химические соединения (здесь слово "химия" я использую не очень корректно, а так, как его используют в народе, как что-то непонятное), если мы видим сахарные спирты, ароматизаторы, усилители вкуса, модифицированный крахмал в йогуртах в виде загустителя, не нужно пытаться во всём этом разбираться, если это не ваша специализация. Просто откладываем такой продукт и берём что-то натуральное, природное.

Если вы хотите похудеть, сократить количество сахара в рационе, то начинайте есть меньше сладкого. Пусть оно будет с обычным сахаром, который привычен нашему организму, но в меньшем количестве. Нужно учиться контролировать порции, вести пищевой дневник, чтобы грамотно и сознательно оценивать, сколько пищи вы едите, а не пытаться заменить сахар на что-то синтетическое, непонятное и недоисследованное.

Почему сахарозаменители могут вредить

— Исследования продуктов часто построены так, что исследуют просто продукт, но не исследуют взаимодействие веществ. Вы съели протеиновый батончик без сахара, при этом съели банан, ещё что-то, запили соком — и совместимость этих веществ вам никто не сможет гарантировать. Никто не гарантирует, что это не приведёт к негативным соединениям и, например, образованию камней в почках.

Вам могут сказать: "Да, сукралозу исследовали сорок лет, никаких серьёзных негативных факторов не выявили, если не есть её по две ложки каждый день". Но понятно, что человек так не отслеживает свой рацион. Он может во всём этом заблудиться, запутаться, а такие негативные сочетания неизвестно к чему могут привести.

Самое основное, что мне хотелось бы донести: любые сахарозаменители очень негативно влияют на кишечную микрофлору. Они вызывают брожение, метеоризм, человек начинает плохо себя чувствовать. А наша микрофлора и то, что происходит у нас в кишечнике, — это наше здоровье. Именно в кишечнике мы усваиваем большинство витаминов и минеральных веществ.

Люди, которые следят за здоровьем, часто употребляют витамины и добавляют в рацион продукты, которые якобы не содержат сахара, зато содержат большое количество белка. Но при этом они нарушают самый главный баланс в организме — пагубно влияют на свою микрофлору.

Почему люди верят упаковке

— Почему люди автоматически воспринимают такие продукты как безопасные для фигуры и здоровья? Это жертвы маркетинга?

— Естественно. Если вы обратите внимание, чаще всего это упаковки зелёного цвета. Это цвет, который ассоциируется с аптекой, лекарством, здоровьем. Маркетологи знают своё дело и делают его.

Различные надписи часто вообще противоречат тому, что содержится в составе. Это просто красивое название, чтобы поймать человека на его болях.

— Как отличить реально хороший качественный продукт от маркетинговой ловушки?

— Прежде всего читать состав. И, как я уже сказала, лучше иметь в составе сахар, но сознательно сокращать потребление такого продукта, чем заменять его синтетическими аналогами, про которые мы не можем гарантировать, что они на 100% не нанесут вреда. То есть нужно стараться анализировать состав продуктов.

Индустрия правильного питания зарабатывает на тревоге

— Можно ли сказать, что индустрия правильного питания зарабатывает на тревоге людей за своё здоровье? Борьба с лишним весом была всегда, люди всегда были недовольны своей внешностью. Но раньше они морили себя диетами, а сейчас видят "правильную" и "здоровую" еду — и покупают её.

— Самое главное, чтобы человек строил свой рацион так, чтобы в нём преобладали природные продукты. Если мы хотим сладкого, пусть это будет фрукт, пусть это будут ягоды.

Есть ещё раскрученная тема с протеиновыми батончиками, батончиками мюсли. Вообще изначально они пришли из профессионального спорта. Когда марафонцы бегут большую дистанцию, у них нет времени остановиться и перекусить, а силы пополнить нужно. Для этого и разработали небольшие порции, которые дают много калорий сразу. Но марафонцы успевают потратить эти калории, потому что проявляют значительную физическую активность. Обычный человек в повседневной жизни этого не делает, поэтому всё это будет в избытке и излишестве.

Часто, работая с пациентами, я сталкиваюсь с одной и той же историей. Человек приходит и говорит: "Я очень много занимаюсь спортом, мне обязательно нужна высокая калорийность в рационе". Начинаешь смотреть календарь физической активности — оказывается, человек просто один час в день тренируется. Не тягает штангу, а ходит на беговой дорожке, занимается фитнесом. Для понимания: это нормальная физическая активность. Мы настолько засиделись на своих работах, что нам кажется, будто один час активности в день — это что-то серьёзное, и нам нужно срочно восполнять потери, есть много белка, иначе мышцы начнут разрушаться. Это все маркетинговая история — и про спорт, и про питание.

Поэтому лучше всего минимизировать многосоставные продукты питания, сделанные на производстве. Оставить их на уровне 5-10% рациона. Если вы один-два раза в неделю перекусите каким-то батончиком или похожей пищей, это, конечно, не принесёт вреда. Но если это ежедневный рацион, и вы придумали себе или вам навязали мнение, что это имеет отношение к здоровью, это большая ошибка.

К сожалению, первыми страдают, как я сказала, кишечник, затем печень, почки, поджелудочная железа.

Опасность фанатичного контроля питания

— Насколько опасна тенденция на постоянный контроль еды и идеальное "чистое" питание? Или если подходить с умом, то можно избежать последствий?

— Если ко всему подходить с умом, то можно избежать массы негативных последствий. Но действительно сложно разобраться. Даже мне как специалисту иногда бывает сложно, потому что очень много информации, на которой пытаются что-то продать. Отличить зёрна от плевел бывает тяжело.

Самое простое правило: чем натуральнее рацион, тем спокойнее.

У меня огромный опыт работы с питанием, с биохимией веществ в составе пищи. И я всё время учусь, каждый день. Я не могу сказать, что знаю всё, даже несмотря на опыт больше 15 лет. А как обычному потребителю, который просто хочет есть что-то вкусное, во всём этом разобраться? Это совсем сложно, очень легко запутаться.

Поэтому пусть такие продукты остаются 5% вашего рациона — тогда это будет более-менее безопасно. И старайтесь есть больше овощей, фруктов, зелени, ягод, круп. Тогда это будет прекрасно.

— Бывает и так, что люди доходят до абсурда: начинают всё измерять вплоть до одной ложки, постоянно контролировать питание и сами не понимают, что переходят грань. Таких случаев много?

— К сожалению, да. На практике таких людей действительно очень много. Это уже вопрос не столько диетологии, сколько психологии. Тут нужно работать в тандеме со специалистом, который занимается нервными расстройствами, потому что это нервное расстройство, и с диетологом, который будет разрабатывать сбалансированный рацион.

К сожалению, люди часто обращаются к диетологу только тогда, когда уже есть колоссальные нарушения, когда человек уже не может справиться с составлением собственного рациона, настолько напортачил, что чувствует себя плохо. Конечно, хорошо, что хотя бы в таком случае люди начинают обращаться к специалистам. Но хотелось бы, чтобы это происходило раньше.

Диетолог — это человек, который поможет составить рацион со всеми профессиональными знаниями. А вы будете использовать его в жизни совершенно спокойно, не тратя на это своё время, нервы и силы.

Когда пора обращаться к специалисту

— Какие есть неочевидные признаки, что человеку уже желательно обратиться к нутрициологу?

— Это, естественно, лишний вес. Если человек понимает, что вроде бы ничего не менял в рационе, а лишний вес начинает прибавляться, это повод.

Сейчас есть тенденция, что даже родители с детьми обращаются к диетологу без лишнего веса — для того, чтобы заложить фундамент правильного понимания, что такое сбалансированное питание, как его строить, что такое хорошо. Так ребёнок ещё в детстве начинает понимать, что такое полезная еда.

— Примерно с какого возраста ребёнок уже может это понять?

— Это, конечно, 9-12 лет. Такой переходный период, когда дети уже начинают выходить из-под крыла родителей и экспериментировать. Мы видим детей, которые идут из школы с пачкой чипсов. Возможно, дома им это не разрешают, и они пытаются стать взрослыми за счёт таких покупок.

Но самое основное — это родительский пример. Когда родитель, ставя на стол не очень полезные продукты, говорит: "Вот вырастешь — будешь это есть", — это одна из самых основных ошибок.

В своей практике я сочетаю работу с питанием и психологическое направление, потому что это очень тесно связанные вещи. Я рассказываю родителям, что значит быть примером. Формирование отношения к питанию закладывается в семье.

Культура питания в семье — это базовая, фундаментальная основа, благодаря которой ваши дети будут питаться правильно.

Это не значит, что они никогда не сходят в фастфуд или никогда не будут жевать жевательную резинку. Нет. Просто база, из которой состоит рацион, останется неизменной благодаря правильной привычке питаться дома.

Когда родитель говорит ребенку: "Закажи что-нибудь, быстренько съешь, раз пришёл из школы голодный", — он оставляет это на ответственность ребёнка. Естественно, ребёнок не справится, потому что не обладает ни знаниями, ни опытом в этом вопросе. Поэтому лучше как можно дольше предоставлять ребёнку возможность питаться правильно — за счёт примера и за счёт ответственности, которую родитель берёт на себя.