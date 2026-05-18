Нажал на кнопку возврата — и деньги исчезли: люди массово попадаются в новую ловушку

В программе "Точка зрения" эксперт по информационной безопасности Марсель Дандамаев рассказал, почему россияне продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников. В эфире обсудили фейковые уведомления от маркетплейсов, схемы с нейросетями и майнингом, поддельные сайты, а также способы защиты от цифрового обмана.

Почему мошеннические схемы становятся убедительнее

— Россиян атакует новая волна цифрового мошенничества. Некоторым приходят поддельные уведомления от маркетплейсов о якобы оформленных покупках с кнопкой "Отменить заказ". После перехода человека просят ввести данные карты для возврата денег, а затем списывают средства со счёта.

Параллельно МВД предупреждает о другой схеме: мошенники обещают россиянам заработок до ста тысяч рублей в месяц на аренде серверов для майнинга и нейросетей. Людей убеждают пополнить баланс, после чего деньги исчезают.

Эксперты говорят, что схемы становятся всё более психологически точными. Почему люди продолжают попадаться на цифровые ловушки?

— Чаще всего это рассчитано на более пожилой возраст. Когда мошенники обкатывают какую-то схему, они сталкиваются с вопросами от потенциальных жертв и вынуждены учиться на них отвечать. Так схемы постепенно улучшаются.

— То есть они собирают психологические особенности людей и потом давят именно на это?

— В том числе, да.

Как работают фейковые уведомления от маркетплейсов

— Сейчас появились новые схемы — фейковые уведомления от маркетплейсов. Как они работают?

— Я предполагаю, что людям приходят либо СМС, либо сообщения в мессенджерах о том, что совершена какая-то покупка и нужно произвести определённые действия.

— То есть человек нажимает на отказ, потому что покупку он не совершал?

— Скорее всего, да. Покупку человек не делал, но ему приходит такое сообщение.

Как распознать фейковый сайт

— Насколько опасно вводить данные карты даже на внешне знакомом сайте?

— Тут важно не попасть на фейковый сайт. Такие сайты устроены так, что злоумышленник сразу получает данные карты. На легитимных сайтах после ввода данных обычно происходит перенаправление в банк.

Если есть возможность не вводить данные карты, лучше этого не делать. Во многих банках реализована кнопка оплаты и после ввода номера приходит подтверждение через банковское приложение. Это безопаснее, потому что видно, кому именно вы собираетесь платить. Мошенники чаще всего маскируются под известные бренды и сервисы.

— По каким признакам можно понять, что сайт фейковый?

— Чаще всего мошенники используют похожие доменные имена. Например, сайт может выглядеть почти как ресурс известного бренда. Отличаться могут одна-две буквы или доменная зона — не ru, а, например, net или com. Используются похожие логотипы и визуальный стиль. Это такая мимикрия под известный бренд.

Почему мошенники используют тему нейросетей и майнинга

— Сегодня мошенники активно используют тему нейросетей и майнинга. С чем это связано?

— Скорее всего, с популярностью этих тем. Многие нейросети сейчас невозможно оплатить из России, поэтому появилось множество сервисов, предлагающих помощь с оплатой. Среди них могут быть как честные сервисы, так и мошеннические.

— Какие ошибки пользователи совершают чаще всего?

— Если говорить про майнинг и нейросети, то проблема часто в первом касании с темой. Пользователи не всегда опытны и не могут распознать мошенников. В крипте и нейросетях много разговоров о заработке, но это сложные темы, в которых непросто разобраться. На этом мошенники и играют. Они делают инструкции, пишут статьи, видят заинтересованность пользователей. При этом всё это может оказаться просто фикцией.

Почему люди сами выходят на мошенников

— Как не попасться на другие уловки мошенников?

— Наверное, главный козырь мошенника — когда его сами находят. Люди хотят оплатить сервисы, которые сейчас недоступны из России, ищут способы это сделать и сами приходят к потенциальным мошенникам.

Почему я говорю "потенциальным"? Потому что есть и честные сервисы. Но есть и люди, которые говорят: "Подписка стоит чуть дороже официальной, мы вам всё оплатим". Просят логин и пароль или предлагают просто перевести деньги на карту. В итоге человек переводит деньги и остаётся ни с чем.

Насколько защищены банки и маркетплейсы

— Насколько сегодня защищены банковские приложения и маркетплейсы?

— Защищены достаточно серьёзно. Банковские приложения уже научились распознавать мошеннические схемы и счета дропов или самих мошенников. Банки блокируют такие переводы и настойчиво предупреждают пользователей, что переводить деньги не стоит, потому что, скорее всего, это мошенники.

Что делать, если деньги уже переведены

— Если человек уже попался на уловку, ввёл данные или перевёл деньги, что ему делать?

— Тут многое зависит от ситуации. Если человек перевёл деньги с карты на карту, то есть два варианта действий.

Первый — писать заявление в полицию. Но, как правило, это мало помогает: чаще всего привлекают человека, который предоставил свою карту. Параллельно можно подать иск о неосновательном обогащении. Но тут возникает другой вопрос — есть ли вообще что-то у владельца карты, с кого можно взыскать деньги.

Можно ли победить мошенников

— Почему мошеннические схемы распространяются так быстро? Мы узнаём об одних схемах, стараемся не попадаться на них, но мошенники уже придумывают новые. Возможно ли вообще их опередить?

— Обычно о схемах становится известно, когда они приобретают массовый характер. Например, когда в МВД начинают массово обращаться граждане по одному сценарию. Насколько можно заранее предугадать такую массовость — вопрос дискуссионный.

Нужна ли цифровая грамотность со школы

— Нужно ли усиливать цифровую грамотность уже со школы?

— Думаю, да. Но при этом нужно информировать и старшее поколение о схемах мошенничества. Есть простой пример: моей тёще предлагали работу — писать отзывы на маркетплейсах за покупки.

— И это были мошенники?

— Моё мнение — да. Ей предлагали заказывать товары и писать отзывы. Скорее всего, это была мошенническая схема.

Можно ли полностью защититься от мошенников

— Возможно ли сегодня полностью защититься от мошенников?

— Мошенники часто используют простые схемы вроде: "Здравствуйте, вам звонит банк, переведите деньги" или "Ваш счёт заблокирован". Но если начать задавать уточняющие вопросы, мошенник часто теряется и не понимает, о чём речь.

Есть и более сложные схемы, которые делаются под конкретного человека или ситуацию — например, продажу автомобиля или покупку жилья. Их распознать уже намного труднее.

— И как тогда действовать?

— Я бы советовал задавать как можно больше вопросов и внимательно проверять информацию, особенно если ситуация касается крупных покупок или серьёзных сделок.