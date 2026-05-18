Раньше спокойно получала выплаты, теперь боюсь открыть почтовый ящик — и вот почему

В программе "Точка зрения" юрист, председатель Регионального отделения ВОРДИ Приморского края Александр Батлук рассказал, почему семьи всё чаще сталкиваются с проблемами при оформлении социальных выплат. Обсудили ошибки при получении пособий, проверки со стороны государства, отказы в выплатах и способы защиты прав семей.

История из Коми и проблема социальных выплат

— История многодетной матери из Коми вызвала широкий общественный резонанс. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении детских пособий и требуют вернуть почти два миллиона рублей. Следствие считает, что, оформив выплаты как жительница Коми, большую часть времени она фактически проживала в Санкт-Петербурге. Сама женщина утверждает, что ничего не скрывала и имела право получать пособия по месту регистрации. Эта история вновь подняла болезненный вопрос о системе социальных выплат.

Государство пытается бороться с мошенничеством и фиктивными схемами, но под проверки всё чаще попадают обычные семьи, которые могли запутаться в сложных правилах. Сегодня мы обсудим, почему система соцподдержки вызывает всё больше вопросов.

Ошибки при оформлении пособий

— Насколько типичны сегодня подобные дела о мошенничестве с пособиями?

— Всё зависит от конкретной ситуации. Случаи бывают разными. В истории, которую вы привели, возможно, мама хотела переехать туда, где есть необходимая медицинская помощь ребёнку-инвалиду. В связи с этим она была вынуждена фактически сменить место жительства. Но при этом по определённым причинам не смогла получить регистрацию по новому адресу. Это сложная ситуация. Поэтому я бы не сказал, что такие случаи типичны. В каждом случае нужно разбираться отдельно.

— А бывают ситуации, когда человек совершает такие действия неосознанно?

— Да, такие случаи встречаются довольно часто.

— То есть сегодня можно случайно нарушить правила при оформлении пособий?

— Здесь важно разделять ситуации.

Одно дело — когда человек сознательно искажает факты при оформлении пособия. Другое — когда семья при смене места жительства просто не знает, что теряет право на определённые выплаты или обязана уведомить соответствующие органы.

Семья могла не знать, что, фактически проживая в Санкт-Петербурге, необходимо сообщить об этом службам в Республике Коми, чтобы прекратить выплаты. Поэтому ситуация неоднозначная.

Переезд и уведомление соцслужб

— Получается, если человек временно живёт в другом регионе, получать пособие по месту регистрации нельзя?

— В любом случае семья должна была уведомить органы, выплачивавшие пособия в Республике Коми, о переезде, даже временном. Думаю, тогда ситуация могла бы разрешиться иначе. Но, насколько я понимаю, этого не сделали из-за незнания.

Кто чаще всего становится жертвой ошибок

— Кто чаще всего становится жертвой таких ситуаций?

— Чаще всего это семьи, полностью погружённые в бытовые проблемы. В том числе, семьи с детьми-инвалидами — наша основная целевая аудитория. Из-за тяжёлого заболевания ребёнка, постоянной реабилитации и бытовой нагрузки люди могут просто не знать о каких-то обязанностях или упустить важные детали. Всё происходит в спешке, на фоне постоянной загруженности. Поэтому такие семьи действительно нередко становятся жертвами подобных обстоятельств.

Хватает ли людям информации о выплатах

— Достаточно ли сегодня люди информированы о правилах получения пособий?

— В каждом регионе система информирования своя. Например, в Приморском крае у соцзащиты есть сайты, социальные сети, официальные каналы, где подробно расписано, какие пособия может получить семья и в каких случаях нужно уведомлять о смене обстоятельств. Но этого всё равно бывает недостаточно. Не во всех районах и небольших городах есть нормальный доступ к интернету и социальным сетям.

Поэтому очень важно не только государственное информирование, но и работа НКО. Наша организация — Всероссийская организация родителей детей-инвалидов — как раз занимается разъяснением прав, льгот и законных способов оформления социальной поддержки. Мы объясняем семьям, какие действия необходимо предпринять, чтобы всё было оформлено правильно и по закону.

Почему под подозрение попадают обычные семьи

— Государство стало жёстче проверять получателей выплат из-за роста мошенничества. Но под подозрение всё равно попадают обычные семьи. Почему так происходит?

— Когда обычная семья сталкивается с уголовным преследованием, общество очень остро на это реагирует. Особенно если речь идёт о многодетной семье или семье, где воспитывается ребёнок-инвалид. Такие истории вызывают сильный отклик, поэтому мы их замечаем. С профессиональными аферистами ситуация, наверное, другая.

— А много ли сегодня фиктивных регистраций ради получения выплат?

— Не берусь судить, насколько это распространено. Но мы в своей работе всегда разъясняем семьям, что социальные выплаты необходимо оформлять по месту проживания. И при смене места жительства обязательно уведомлять органы соцзащиты по прежнему адресу.

Сложная ли сегодня система выплат

— Если говорить в целом, система социальных выплат сегодня сложная и запутанная или всё становится более прозрачным?

— Вопрос сложный. Помимо федеральных выплат, в каждом регионе действует своя система поддержки. Я могу понять семьи, которые переезжают в другой регион: они действительно могут не знать, какие выплаты там существуют и какие правила действуют. В этом и возникает основная сложность.

Поэтому семьям, находящимся в социально уязвимом положении: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, — необходима система социального сопровождения. Должны быть службы, которые берут такие семьи на сопровождение и разъясняют подобные вопросы, чтобы не возникало ситуаций, о которых мы сегодня говорим.

Отказы в выплатах и помощь НКО

— Много ли семей сталкиваются с отказами в получении выплат?

— Да, такие случаи есть. Существует большое количество мер поддержки, и многие из них завязаны на имущественных критериях и уровне дохода. Семьи действительно сталкиваются с отказами. Иногда это связано с ошибками социальных служб при расчёте доходов.

Наша организация помогает в таких ситуациях. Мы разъясняем семьям их права и помогаем обжаловать необоснованные отказы. Когда семья не соглашается автоматически с отказом, а начинает разбираться, подаёт жалобы, это часто даёт результат. Поэтому все необоснованные отказы мы стараемся пресекать.

— То есть положительного результата можно добиться, если разобраться в ситуации?

— Конечно. Мы всегда советуем семьям не опускать руки, если они считают, что произошла ошибка со стороны органов власти. Такие случаи тоже бывают, и мы стараемся помогать людям исправлять ситуацию.

Как защитить себя при оформлении выплат

— Как человеку защитить себя при оформлении социальных выплат и избежать ошибок?

— Я бы посоветовал пользоваться официальными сервисами: "Госуслугами", МФЦ, другими государственными платформами, которые позволяют оформлять выплаты законным способом. Если в жизни семьи происходят изменения: переезд, изменение доходов, трудоустройство одного из членов семьи, — нужно обязательно консультироваться и уточнять, как это влияет на выплаты. Да, это требует времени, но делать это необходимо. Тем более органы власти обязаны консультировать граждан по вопросам социальных выплат. Так можно обезопасить себя от ошибок.

— То есть человек может получить всю необходимую информацию и самостоятельно разобраться в вопросе?

— Да, можно попробовать разобраться самостоятельно. Но если что-то не получается, всегда есть службы поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Можно обратиться и в помогающие НКО.