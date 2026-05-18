Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диана Сорокина

Врач полез не в диагноз, а в лицо пациентки: после таких слов люди боятся идти в больницу

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая объяснила, почему люди позволяют себе комментарии о чужой внешности, где проходит граница между профессиональным замечанием и нарушением личных границ, а также как правильно реагировать на бестактные и агрессивные высказывания.

Почему люди комментируют чужую внешность

— История из Оренбургской области вызвала бурную реакцию в соцсетях. Девушка, которую госпитализировали с камнями в желчном пузыре, вместо подготовки к срочной операции получила от врача долгую критику своей внешности. По словам пациентки, терапевт обсуждал её губы, сравнивал их с губами обезьяны и советовал удалить филеры. Позже руководство больницы принесло извинения, а врача уволили за нарушение профессиональной этики. Почему люди до сих пор считают возможным комментировать чужую внешность?

— Это самое простое, что может сделать человек. Когда мы видим внешность и что-то нас в ней не устраивает, мы не пытаемся понять человека глубже, а просто высказываем своё мнение: нравится — не нравится. Очень часто это способ самоутверждения за счёт других. Когда мы замечаем в других недостатки, мы как будто говорим себе: "А я лучше".

Это лёгкий способ самоутвердиться, но он совершенно неэтичный и нарушает личные границы человека.

Почему это позволяют себе врачи и учителя

— Почему подобный тон часто позволяют себе представители авторитетных профессий, например, врачи?

— Так исторически сложилось, что врачи и учителя воспринимаются как люди, обладающие властью. Возникает ощущение, будто они имеют право стоять над другими и высказывать своё мнение. Но это ошибочная позиция.

Да, у врача или учителя есть власть знаний, но именно поэтому они должны либо очень мягко доносить информацию, либо вообще не касаться того, что не относится к их компетенции. Внешность, косметологические процедуры или их отсутствие не входят в профессиональную зону врача или учителя. Это уже переход на личности, а он недопустим в профессиональном взаимодействии.

Где заканчивается дресс-код и начинается унижение

— В школе всё-таки есть нормы и правила. Когда учитель имеет право сделать замечание ученику?

— Здесь очень важна разница между правилом и оценкой личности. Если в школе есть дресс-код, учитель может сказать: "Длина юбки не соответствует школьным требованиям". Это профессиональное замечание. Но если учитель говорит: "Тебе не стыдно так выглядеть?" или "Ты выглядишь вульгарно", — это уже переход на личность.

Когда я опираюсь на правила учреждения, я выполняю профессиональную функцию. Когда начинаю высказывать своё оценочное мнение: "Это безвкусно, это ужасно", — я уже вмешиваюсь в личное пространство человека.

Даже замечания по дресс-коду нужно делать лично, а не публично. Особенно с подростками, потому что невозможно предугадать, как они воспримут эти слова и к каким последствиям это приведёт.

Макияж, ногти и личные границы

— А если ученица пришла с ярким макияжем или длинными ногтями? В правилах это может быть не прописано. Имеет ли право учитель делать замечание?

— Всё зависит от того, как это делается. Если подойти и сказать: "У тебя очень красивый макияж, но есть понятие дневного и вечернего образа", — это один формат общения. Совсем другое — выступать в роли надзирателя и говорить: "Ты выглядишь плохо" или "Ты выглядишь вульгарно".

Если говорить спокойно, уважительно и без ярлыков, ребёнок с большей вероятностью услышит эту информацию. Возможно, не сразу, но позже она останется у него в памяти. Главное — не унижать человека и не задевать его достоинство.

Почему люди боятся отвечать

— Являются ли такие замечания психологическим давлением?

— Абсолютно. Когда человек делает замечание, он как будто считает, что имеет на это право и что его мнение обязательно должны учитывать. Если речь не идёт о здоровье пациента, врач не имеет оснований комментировать, например, цвет волос или особенности внешности.

— Почему пациенты и ученики часто боятся возражать?

— Потому что врачей и учителей по-прежнему воспринимают как людей, обладающих большей властью. Человек боится, что защита своих границ повлияет на оценки, качество услуг или отношение к нему. Есть страх навредить себе, вызвать конфликт, получить ещё худшие последствия. И этот страх до сих пор очень силён.

Проблема медицинской коммуникации

— Если человек позволяет себе такие высказывания, не говорит ли это о его некомпетентности?

— Не всегда. Работая с медицинскими организациями, я заметила, что в медицинских вузах очень мало внимания уделяют этике и коммуникации. Докторов прекрасно учат лечить, но почти не учат разговаривать с пациентами. Даже правильную медицинскую информацию можно донести тактично и деликатно.

Неосторожные комментарии о внешности, весе или других особенностях могут нанести человеку ещё больший вред. Иногда это приводит к тому, что пациент потом вообще перестаёт обращаться за помощью.

Доктор лечит не только методами и препаратами, но и словом. Поэтому важно обучать не только медицинским протоколам, но и навыкам общения: как объяснить, как поддержать, как не задеть человека.

Почему спрос на этикет растёт

— Достаточно ли сегодня специалистов обучают этике общения?

— Сейчас спрос на такие навыки растёт, и это очень хорошо. Людям хочется уважительного отношения к себе, а значит, этому нужно учиться.

Многие до сих пор считают, что этикет — это что-то устаревшее. Но на самом деле этикет — это про комфортное общение, про уважение к себе и другим. Когда люди начинают это понимать, интерес к таким знаниям становится гораздо выше.

Как реагировать на бестактные замечания

— Как правильно реагировать на подобные комментарии?

— Очень важно спокойно обозначить границу. Например: "Мне неприятно слышать такие комментарии в такой форме". Можно сказать: "Я готова рассмотреть ваши претензии в письменном виде". После этого желание продолжать подобный разговор обычно исчезает. Главное — не переходить на личности самому. Не опускаться до уровня агрессии.

Иногда помогает и мягкий ответ: "Спасибо за ваше мнение. Хорошо, что у всех вкусы разные". Это позволяет спокойно вернуть разговор в конструктивное русло.

Если человек молчит, он невольно подтверждает, что так общаться допустимо.

Как не допустить конфликта

— Но не приведёт ли такой ответ к ещё большему конфликту?

— Именно поэтому важно учиться бесконфликтному общению. Конфликт развивается тогда, когда агрессор чувствует, что может вас задеть. Если человек реагирует спокойно, мягко и уверенно, желание продолжать конфликт постепенно исчезает. Агрессия перестаёт получать эмоциональную подпитку.

Но для этого важно внутренне понимать: никто не имеет права нарушать ваши границы, и вы также не имеете права нарушать чужие.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы точка зрения

Новости Все >
Сейчас читают
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы
Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов
Побег из мегаполиса: лучшие бюджетные маршруты для летнего отдыха, которые выбирают новосибирцы
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Экономическое эхо СССР докатилось до наших дней: советские рубли умножат и выплатят
Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.