В Брюсселе рвут бумаги и спорят до крика: маленькие страны начали выходить из строя — и союз затрещал

В авторской программе "Клуб главного редактора" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсуждает с политологом, профессором ВШЭ Маратом Башировым слом старого мирового порядка, борьбу США и Китая, кризис Европы и последствия антироссийских санкций. Эксперт объясняет, почему меняется глобальный баланс сил и что ждёт Евросоюз в ближайшие годы.

Слом старого мирового порядка

— Уже 10-15 лет мы говорим о сломе старой системы и возникновении нового мирового устройства. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит?

— Старый мировой порядок, основанный на доминировании одного государства и его союзников, уже разрушен. Последний раз мы так откровенно слышали об этом на Мюнхенской конференции в феврале этого года. Об этом говорили и канцлер Германии, и премьер-министр Канады. Они прямо сказали: старого мирового порядка больше не существует. И их, кстати, не устраивает то, как создаётся новый.

Новый мировой уклад связан, во-первых, с технологическими и промышленными революциями, прежде всего с цифровизацией. Во-вторых, стало понятно, что старая финансовая модель, основанная на бесконтрольном печатании долларов, больше не работает.

После Второй мировой войны страны-победители договорились создать ООН, МВФ, международные банки развития. Тогда же решили, что основной валютой мировой торговли станет доллар. Многие страны даже перевезли золото в США, чтобы гарантировать доллар золотом.

Но в 1975 году на Ямайской конференции американцы отвязали доллар от золота. Золото стало обычным товаром. Первое время никто особенно не испугался. Но сегодня США напечатали такое количество долларов, что их государственный долг составляет около 39 трлн долларов. Обслуживать его становится всё тяжелее.

Когда мировая резервная валюта начинает дешеветь, это влияет на торговлю всех стран. Поэтому сегодня иногда выгоднее торговать напрямую — например, между рублём и юанем.

Борьба за транспортные коридоры

— Вторая история — контроль транспортных маршрутов. Американцы пытаются создать конкурентное преимущество для своей экономики через контроль транспортных коридоров. Трамп сейчас этим активно занимается:

Малаккский пролив,

Суэцкий канал,

Панамский канал, —

отовсюду пытаются вытеснить китайцев.

Именно поэтому началось строительство новых транспортных путей. Это тоже разрушает однополярный мир. Все маршруты проекта "Один пояс — один путь" строятся без американских военных баз.

Единственный маршрут, на который американцы сейчас пытаются наложить руку, проходит через Иран: южные порты Ирана, Каспий, далее в Россию.

— Через Волгодонскую систему или железнодорожные ветки в Среднюю Азию и Турцию. Там действительно нет американских баз.

— Именно. И этот слом связан с объективными причинами. Но американцы и европейцы не хотят этого признавать. Им была удобна старая колониальная модель:

США — суверен,

Европа — вассал первой руки,

а Африка — вассал второй руки.

Сейчас французов уже выдавили из Африки.

— Это ведь фактически новое антиколониальное движение?

— Тогда оно было политическим, а сейчас принимает экономическую форму. Вся история вокруг Ирана — это не только война. Это нефть и транспортные маршруты.

Раньше Европа была привилегированным вассалом США. А теперь Трамп говорит европейцам: "У американской экономики проблемы, теперь вы такие же, как все остальные".

Энергетическая удавка для Европы

— Когда Трамп заявил, что США датируют Европу на 300 млрд долларов, это была уступка вассалу первой руки. Но сейчас через конфликт вокруг Ирана он набросил на Европу вторую энергетическую удавку.

Первая была при Байдене — разрушение стабильных поставок российского газа. А если США закрепятся на Ближнем Востоке и договорятся с Китаем, то контроль Ормузского пролива фактически лишит Европу возможности самостоятельно закупать нефть и газ у ближневосточных монархий.

— А Китай действительно способен влиять на ситуацию вокруг Ирана? У него есть реальные инструменты?

— Конечно. После 12-дневной войны летом 2025 года Китай очень серьёзно вложился в военную промышленность Ирана.

Американцы говорили, что всё уничтожили, а Иран продолжал запускать ракеты. Китай помог разведданными, средствами ПВО и децентрализованной системой управления.

Иран — это в основном горная территория. Все ракетные дивизионы спрятаны в горах. Получают сигнал, выходят, отстреливаются и снова уходят. Обнаружить их практически невозможно.

Поэтому переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Пекине касаются не столько Ирана, сколько новой модели мирового устройства.

Новая модель мира

— Эта модель выглядит так — каждая сильная страна говорит: "Это наше. Здесь наши интересы, здесь ваши. Здесь конкурируем, здесь сотрудничаем, а если не договорились — воюем. Но без ядерного оружия".

Да, малым странам в такой системе неудобно.

— Но их и раньше никто особо не спрашивал.

— Именно. Но сейчас можно ориентироваться не только на Вашингтон, но и на Пекин.

Кто стоит за Трампом

— На встречу с Си Цзиньпином Дональд Трамп приехал не просто с олигархами, а с людьми, которые реально принимают решения. Фактически это те, кто привёл его к власти?

— Абсолютно. Когда часть американской элиты поняла, что старая модель больше не работает, возник новый подход. У глобалистов модель была простой: деньги делают деньги. Через финансовые пузыри, контроль элит других государств и спекуляции. Модель Трампа другая: деньги — производство товара — ещё больше денег. Это возврат промышленности в США. Трамп говорит: "Все высокотехнологичные производства — к нам. Стройте заводы, создавайте рабочие места".

Причём это началось ещё при Байдене. Закон о снижении инфляции фактически создавал гигантские дотации для европейских компаний, которые переносили производство в США.

Европа теряет промышленность

— То есть процесс уже идёт, просто о нём не любят говорить вслух. Европа этим явно недовольна.

— Европейские промышленники действительно недовольны. Первая энергетическая удавка была при Байдене — взрывы "Северных потоков" и отказ от российского газа.

Я несколько лет назад видел доклад Игоря Сечина. Европа, заплатив около 20 млрд евро за российский газ, получала примерно два триллиона евро добавленной стоимости.

Сейчас это разрушено. А Трамп добавил вторую удавку через Иран. Поставки с Ближнего Востока сократились. Катар — крупнейший поставщик СПГ — фактически заблокирован для Европы. Одновременно Китай вытесняет европейцев с рынка. Электромобили BMW и Mercedes уже проигрывают китайским производителям. Даже BASF переносит производство в США, потому что там дешёвые нефть и газ.

Милитаризация Европы

— Европейцы сейчас пытаются удержаться через милитаризацию экономики. Они не верят, что Россия нападёт. Им просто нужно где-то взять деньги. Они сокращают социальные программы, дотации фермерам и переводят промышленность на военные рельсы.

Европа без дешёвых российских энергоносителей превратилась в территорию второго сорта. Технологии у них ещё есть, но США и Китай уже обсуждают, как делить европейский рынок.

Национальный поворот в Европе

— Но европейские избиратели продолжают голосовать за лидеров, которые проводят антинациональную политику.

— Сейчас начинается обратный процесс. Во всех странах Европы растёт национальное самосознание. Люди почувствовали на собственном кармане, что нынешняя модель Евросоюза ведёт их не туда. Мадьяр в Венгрии — это новый Орбан.

— Он уже успел передать деньги Зеленскому мелкими купюрами.

— Но первое, что он сказал: Венгрия продолжит покупать российские нефть и газ по договорённостям Орбана с Путиным.

Второе — он отказался гарантировать европейские деньги для Украины. Евросоюз выпускает облигации, а страны должны гарантировать их возврат. Венгрия сказала: хотите выделять деньги — выделяйте, но венгерский бюджет ничего гарантировать не будет. И таких лидеров станет больше.

Паника глобалистов

— Нынешние европейские лидеры — ставленники глобалистов. А у глобалистов рушится вся финансовая модель. Мы уже видели это в 2008 году, когда рынки рухнули из-за финансовых пузырей.

— Но ведь в Румынии и Молдавии уже фактически начали ломать результаты выборов.

— Да. И это показатель паники. Они понимают: если малые страны начнут выходить из-под контроля:

Венгрия,

Словакия,

Румыния,

Болгария, —

конструкция начнёт рассыпаться.

— В Болгарии после прихода Радева тоже очень неспокойно.

— Потому что люди хотят есть. Они начинают задавать вопросы: почему Болгария вступила в Евросоюз, а теперь не может производить столько сельхозпродукции, сколько хочет. Когда-то болгарский перец был символом качества. А сейчас в болгарских магазинах лежат испанские помидоры.

Это уже разговоры на кухнях. И остановить это недовольство будет очень сложно. Я вообще не уверен, что Евросоюз в нынешнем виде просуществует ещё пять-семь лет.