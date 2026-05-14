Погода ломает привычную жизнь: утром люди стоят под ливнем по колено, вечером прячутся от удушающей жары

В программе "Точка зрения" старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, как глобальное потепление влияет на Россию. В эфире обсудили климатические аномалии, рост числа наводнений и засух, а также прогнозы изменения климата в ближайшие десятилетия.

Климатическая нестабильность становится новой нормой

— Россия всё чаще сталкивается с погодными аномалиями: сильнейшие ливни и наводнения, снегопады в разгар весны, температурные рекорды и резкие климатические перепады. Этот год уже называют одним из самых нестабильных по погоде. В Дагестане произошло крупнейшее за последние столетия наводнение, в Сибири — резкие перепады температур, и в других регионах страны происходят различные аномалии. Что ждёт Россию дальше?

— Климат меняется везде. Климат — это осреднённая за 30 лет погода. Соответственно, погода меняется, и эти 30 лет тоже постоянно обновляются. Поэтому климат меняется по всей планете — как в среднем, так и в отдельных регионах.

Что такое климатическая турбулентность

— Что такое климатическая турбулентность простыми словами?

— Сейчас на повестке дня глобальное потепление — сильное воздействие на климатическую систему. Под такой нагрузкой она начинает колебаться, повышается так называемая контрастность климата. То есть чаще будут происходить наводнения, а с другой стороны — засухи.

Грубо говоря, если вы раскачиваете маятник, то чем сильнее его отклоняете, тем сильнее он будет качаться. Климатическая система пытается прийти в равновесие, но при этом возникают резкие выбросы и колебания.

Почему Россия особенно уязвима

— Насколько глобальное потепление влияет именно на Россию?

— Полярные области — север и юг планеты — теплеют быстрее, чем экваториальные и тропические широты. Разница температур между тропиками и полярными регионами постепенно уменьшается.

Из-за этого меняется циркуляция атмосферы. Например, возникают блокирующие антициклоны. Жители средней полосы России это хорошо помнят: жара может держаться больше двух недель, горят торфяники. Циклоны обходят такие зоны, и в других регионах возникают экстремальные осадки, как это произошло в Дагестане.

Конечно, там сыграл роль и антропогенный фактор. Но в целом засух станет больше, наводнений — тоже. Климатическая система сейчас менее стабильна, контрастность климата повышается.

Смещение сезонов и таяние Арктики

— Можно ли сказать, что сезоны постепенно смещаются?

— Россия — очень большая страна. Где-то действительно можно говорить о смещении сезонов, где-то — нет. Хотя сам термин — не совсем научный. В целом сезоны сохраняются, но определённые колебания есть.

Если говорить о наиболее уязвимых регионах, то страдать будут все — просто от разных природных воздействий.

Глобальное потепление приводит к повышению уровня Мирового океана — в среднем примерно на пять миллиметров в год. Кажется, что это немного, но рост происходит стабильно каждый год. Количество льда в Арктике сокращается, усиливается волновое воздействие, тает многолетняя мерзлота. Из-за этого происходит размыв берегов по всему северу. Фактически мы ежегодно теряем территорию площадью примерно с Люксембург.

Катаклизмы и влияние человека

— Можно ли считать последние катаклизмы следствием изменения климата?

— Да, но нужно понимать, что многие природные явления происходили и раньше. Например, снег в Ханты-Мансийске — это практически норма. Просто в этот раз была очень сильная метель, фактически буран.

То же касается и сильных дождей в Дагестане. Осадки там бывают, но при этом необходимо чистить русла рек, не вырубать деревья и кустарники, не строить жильё в поймах рек, вовремя ремонтировать дамбы и водохранилища.

Станет ли климат опаснее

— Может ли климат в России со временем стать опаснее?

— Опасные природные явления происходили всегда, но тенденция к увеличению их количества действительно есть.

С другой стороны, сегодня у каждого человека есть телефон. Если раньше о каком-то событии могла написать только газета, то сейчас информация мгновенно появляется в интернете. Поэтому у людей возникает ощущение, что вокруг сплошные катастрофы.

Почему долгосрочные прогнозы неточны

— Насколько точны долгосрочные климатические прогнозы?

— Прогноз погоды больше чем на три-четыре дня смотреть вообще не стоит. Несмотря на рост мощности суперкомпьютеров, которые используются для метеорологических расчётов, атмосфера слишком быстро меняется. За неделю в Северном полушарии фактически происходит полная смена воздушных масс. Поэтому прогнозировать ситуацию дальше недели крайне сложно.

При этом краткосрочные прогнозы работают хорошо: оправдываемость трёхсуточных прогнозов превышает 95-96%.

А вот прогнозы на месяц, год или десять лет — уже гораздо сложнее. У учёных даже есть шутка: самый безопасный прогноз — на сто лет вперёд, потому что потом никто уже не спросит за его точность.

Как климат влияет на повседневную жизнь

— Изменение климата уже влияет на повседневную жизнь людей?

— Конечно. Например, вы помните масштабный блэкаут в Испании, когда энергосети не выдержали нагрузки из-за массового использования кондиционеров во время жары.

— То есть люди и инфраструктура оказываются не готовы?

— Да. Нужно понимать масштаб природной энергии. Один тропический ураган по мощности сопоставим с постоянными взрывами бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму, каждые 20 секунд. А если говорить о сильных землетрясениях или извержениях вулканов, то там энергия ещё выше. Одно крупное землетрясение сопоставимо по мощности со всем ядерным арсеналом мира. Вот что такое природа.

Каким будет климат России в ближайшие десятилетия

— К какой климатической реальности России придётся привыкать в ближайшие десятилетия?

— Там, где были засухи, они станут происходить чаще. Там, где были сильные дожди, осадков станет ещё больше.

Главный прогноз заключается в том, что контрастность климата продолжит расти. А значит, опасных метеорологических явлений на территории России, к сожалению, станет больше. И к этому нужно быть готовыми.