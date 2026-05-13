Зеленского поймали на двойной игре: в кулуарах Киева началась паника

В программе "Точка зрения" директор Института миротворческих инициатив и конфликтологий, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов прокомментировал интервью Юлии Мендель о Владимире Зеленском, рассказал о коррупции на Украине, позиции Запада и перспективах завершения конфликта.

Интервью Мендель как удар по Зеленскому

— Вышло интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, которое она дала Такеру Карлсону. В нём она рисует крайне нелицеприятный портрет своего бывшего босса. В частности, говорит, что в 2019 году Зеленский обещал президенту Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО, но затем кардинально изменил позицию. По её словам, это было связано с желанием получать крупные западные транши. Также Мендель намекает на коррупцию в окружении Зеленского и даже на употребление им наркотиков. Почему такое разоблачительное интервью появилось именно сейчас?

— Прежде всего важно отметить: подавляющее большинство заявлений Мендель — это не утверждения, а допущения. Она прекрасно понимала, что за голословные обвинения её могли бы уничтожить через судебную систему.

Тем не менее интервью получилось сенсационным. В нём содержится целый ряд косвенных намёков как на противоправную деятельность Зеленского, так и на его морально-этические качества.

В более широком контексте это часть информационного противостояния между теми, кто не согласен с ключевыми позициями Зеленского, особенно по вопросам продолжения конфликта и коррупции на Украине. Коррупционные скандалы всплывают постоянно, но серьёзных последствий это не вызывает.

Почему интервью вышло именно сейчас? Такой вопрос всегда возникает после резонансных публикаций. Думаю, причина в том, что для многих представителей украинской политической элиты становится очевидным: происходящее необходимо завершать. Каждый вносит свой вклад по-своему. Мендель сделала свой шаг против бывшего руководителя.

Есть ли здесь влияние администрации Трампа

— То есть это не работа администрации Трампа, а личная инициатива Мендель?

— Вряд ли сейчас можно напрямую связывать Карлсона с администрацией Трампа, особенно учитывая их публичные разногласия последних месяцев. Карлсон давно проявляет интерес к украинскому конфликту и постсоветскому пространству. Думаю, здесь просто совпали интересы: Мендель захотела высказаться, а для журналиста подобные резонансные заявления крайне важны.

"Пропаганда Геббельса" и информационный контроль

— Мендель также приводит слова Зеленского о том, что ему нужна "пропаганда Геббельса" — тысячи говорящих голов, транслирующих нужную повестку. При этом сам Зеленский позиционирует себя как антифашиста. Как вы это объясняете?

— Судя по контексту, речь шла о стремлении монополизировать информационное пространство Украины и навязать обществу исключительно свою трактовку событий. По сути, это один из важнейших элементов пропаганды и психологического воздействия. Если подобная цитата действительно имела место, то Зеленский, вероятно, подчёркивал эффективность пропагандистской машины нацистской Германии.

Разумеется, подобные заявления никак его не украшают, особенно с учётом попыток дистанцироваться от нацизма и неонацизма. Тем более, что за годы своего президентства он так и не предпринял реальных действий против радикального национализма на Украине. Начиная с 2019 года было немало ситуаций, когда власть либо делала вид, что ничего не происходит, либо фактически потворствовала подобным явлениям.

Почему коррупция не мешает Западу финансировать Киев

— Кому выгодна такая дискредитация Зеленского? Ведь в Европе его до сих пор принимают очень тепло. Но в интервью говорится о чудовищных вещах — например, что чиновникам предлагали участвовать в отмывании денег через социальную систему. Как после этого можно продолжать выдавать кредиты Украине?

— Украинская система тотально коррумпирована. Я специально посмотрел международные рейтинги восприятия коррупции. После событий 2014 года одним из главных лозунгов была борьба с коррупцией режима Януковича. Но за 12 лет ситуация принципиально не изменилась. Украина по-прежнему находится рядом с беднейшими государствами Африки и Южной Азии в соответствующих рейтингах. Это означает, что коррупция является одним из базовых механизмов функционирования государства.

Поэтому кредиты продолжат выдавать. В Европе прекрасно понимают, какая часть средств уходит на коррупцию. Но с этим мирятся, поскольку для них важнее продолжение конфликта. Для многих западных элит это соответствует их политическим задачам.

Может ли информационное давление привести к уходу Зеленского

— Мне показалось, что интервью Мендель специально выпущено под администрацию Трампа. Многие понимают, что конфликт пора заканчивать, а Зеленский этому мешает. Может ли подобное давление привести к его уходу?

— Это не только инициатива Мендель. Если смотреть украинское информационное пространство, подобные темы поднимаются постоянно — журналистами, политиками, общественными деятелями.

Другое дело, что это пока не может конвертироваться в смену власти. У населения нет инструментов для консолидации и организованного выступления против Зеленского. Оппозиция тоже разрозненна и не обладает достаточным влиянием, чтобы объединить общество вокруг себя.

— Но вода камень точит.

— Да, чем больше подобных интервью и заявлений, тем ближе политический финал нынешней украинской элиты.

Но если бы устранение Зеленского действительно полностью зависело от Трампа и его администрации, то Зеленского уже не было бы на его посту. Иначе придётся уходить в область ультраконспирологических теорий.

О планах завершения конфликта

— Владимир Путин недавно заявил, что конфликт скоро закончится. Возможно, он знает о каких-то договорённостях с Трампом? Есть ли у Трампа план завершения карьеры Зеленского?

— Мы уже видели множество планов Трампа по Украине. Пока трудно назвать их системными, продуманными и способными реально привести к урегулированию конфликта. Хотелось бы верить, что у российского руководства есть информация о дальнейшем развитии событий. Конечно, для граждан России и Украины крайне важно услышать, что конфликт скоро завершится.

Но нельзя сводить все исключительно к фигуре Зеленского. Урегулирование конфликта — сложнейшая комплексная работа. Сейчас много говорят о территориях и прекращении огня, но почти не обсуждают сам механизм устойчивого мира. Для настоящего урегулирования нужен огромный пакет документов — сотни страниц, регулирующих все детали режима прекращения огня. Пока ничего подобного мы не видим. Есть только общие лозунги о необходимости завершить конфликт. Но как именно это будет реализовано — пока не понятно. На это могут уйти годы.

Для заморозки конфликта предпосылки есть. Для полноценного урегулирования потребуются колоссальные усилия.

Возможна ли дестабилизация Украины изнутри

— Возможно ли раскачать Украину изнутри? Или смена режима возможна только военным или дипломатическим путём?

— Обычно используется сразу целый комплекс инструментов, включая информационно-психологические методы.

Любое проявление несогласия на Украине сразу объявляется "рукой Москвы". Это один из базовых украинских пропагандистских нарративов.

Но для достижения результата должны одновременно эффективно работать все направления:

военное,

дипломатическое,

информационное,

экономическое.

Пока дипломатический трек фактически исчез. Санкционная политика работает преимущественно против России, а не против Украины. Мы уже видели подобную ситуацию во время конфликта в Донбассе, когда санкции вводились против России и республик Донбасса, но не против Украины.

Что касается коррупционных скандалов, я не вижу здесь какой-то масштабной информационно-психологической спецоперации. На Украине все и так прекрасно понимают масштабы проблемы. По данным социологических исследований, коррупция для украинцев уже становится проблемой, даже более значимой, чем сам конфликт. Это очень показательный симптом.

"Надо надеяться только на себя"

— То есть интервью Мендель и история с Ермаком — это лишь очередные "укусы комара", а рассчитывать можно только на успехи на фронте?

— Надеяться нужно только на себя. И я не сторонник идеи, что ставка должна делаться исключительно на военную составляющую. Работать необходимо по всем направлениям. Специалисты и механизмы для этого есть. Только при достижении поставленных целей можно рассчитывать на урегулирование конфликта, а не на его заморозку. Потому что заморозка — это практически гарантированный новый конфликт через несколько месяцев, лет или десятилетий.