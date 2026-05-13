Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки

В программе "Точка зрения" независимый китаевед Бронислав Виногродский комментирует визит Дональда Трампа в Китай, отношения Пекина с Россией и США, ситуацию вокруг Ирана и Тайваня, а также объясняет, почему стратегический союз Москвы и Пекина продолжит укрепляться несмотря на давление Запада.

Визит Трампа в Китай и тема Ирана

— В повестке — визит Дональда Трампа в Китай. На Западе пишут, что главной темой переговоров станет Иран. Что вы об этом думаете?

— Сейчас на планете есть два главных процесса:

Иран против США и Израиля и Украина.

Поэтому Иран, безусловно, будет основной и более горячей темой. Китай как глобальная держава не может не участвовать в обсуждении этого вопроса.

— Что Трамп будет просить у Китая?

— Он будет просить не вмешиваться и не поддерживать Иран. Китай, в свою очередь, ответит, что он и так не вмешивается. А если проводит корабли через Ормузский пролив, то исключительно в собственных интересах. Ждать, что Китай начнёт прямо заявлять: "США не правы, Иран прав", — точно не стоит.

Китай невероятно дипломатичен и стратегичен. Если он куда-то указывает, то смотреть нужно не туда, куда он показывает, а куда указывает само направление.

Китай, Россия и интересы Пекина

— А куда указывает "место Ирана" для Китая?

— В сторону поддержки России и собственных интересов Китая. Россия — ближайший сосед, а у китайцев есть поговорка: "Ближний сосед роднее дальнего родственника".

Россия поддерживает Иран, и это параллельные конструкции: Россия — Украина и Иран — Израиль вместе с США. Китай заинтересован в том, чтобы Россия оставалась сильной. Поэтому он, конечно, не поддерживает США.

— Китай помогает Ирану практически?

— Очевидно, какая-то помощь есть, но говорить об этом напрямую невозможно. Всё делается скрытно. Никто открыто не будет поставлять оружие и заявлять об этом.

Точно так же Китай официально не выступает ни на чьей стороне в конфликте России и Украины. Формально он никому ничего не поставляет, хотя все понимают, как ситуация устроена на самом деле.

Закат Европы и разворот России на Восток

— Насколько важны для Китая интеграционные проекты с Ираном и Россией, например, коридор "Север — Юг"?

— Мы находимся в фазе заката Европы, а следом — и США. Они ещё держатся на инерции, но уже видно, что многое идёт вниз. Умерла сама идеология. США показали себя лживыми и развратными во множестве вещей. Через Голливуд влияние ещё сохраняется, но веры им больше нет. Все понимают, что США и Европа могут предать в любой момент.

Китай же пока никого не предавал. Он мощный партнёр. Россия тоже ведёт себя последовательно. Во многом это связано с тем, что Россия начала обретать независимость от Европы. Последние столетия мы находились под сильнейшим влиянием европейской и евроамериканской идеологии. Сейчас идёт сложный, но важный процесс освобождения от этой зависимости.

Китай тоже был на грани потери независимости. В первой половине XX века его фактически полуколонизировали. Англия, Европа, США пытались получить над ним контроль. Поэтому Китай прекрасно понимает цену западного влияния и не поддерживает их.

Визит Путина в Китай и стратегический союз

— Сразу после Трампа в Китай едет Путин. Он уже намекнул на крупные соглашения. О чём может идти речь?

— Скорее всего, речь о новых долгосрочных стратегических соглашениях между Россией и Китаем в самых разных областях. Возможно, о новых энергетических проектах вроде "Силы Сибири — 2".

Мы видим, как взаимодействие России и Китая расширяется на фоне санкций и попыток задушить Россию. Появился безвизовый режим, вырос поток людей, всё это действительно работает.

Разворот России на Восток происходил не раз, потому что страна долго колебалась между Западом и Востоком. Конечно, есть силы, которые предлагают России дистанцироваться от Китая. Это, кстати, одна из идей Трампа: мол, давайте вместе управлять миром против Китая. Но Владимир Путин, как мне кажется, предательства не допускает. Он будет держаться за отношения с Китаем. США и Европа предавали, предают и будут предавать — у них нет моральных принципов в этом вопросе.

Тайвань как инструмент давления

— Второй главной темой переговоров называют Тайвань. Возможны ли здесь уступки?

— Ничего принципиально не изменится. Поддержка Тайваня США — это стратегический инструмент давления на Китай. Пекин вынужден тратить на это огромные ресурсы. То же самое было с Синьцзяном и Тибетом — это попытки расшатать Китай изнутри. Китай прекрасно понимает, как работают США. Возможно, стороны скажут друг другу какие-то хорошие слова, но по сути всё останется как прежде.

— То есть Китай не пойдёт на серьёзные экономические уступки ради Тайваня?

— Нет, не пойдёт.

Как устроена китайская политическая культура

— Когда смотришь на Си Цзиньпина, возникает ощущение полной эмоциональной непроницаемости. Какой он человек?

— Для китайского руководства это нормально. У них не принято демонстрировать эмоции публично. Это древняя философская традиция. Дома они могут быть открытыми людьми, но публичная политика — совсем другая история. Руководитель великой державы должен держать статус.

— А в личном общении он меняется?

— Я с ним лично не общался, поэтому не могу сказать.

Можно ли раскачать Китай

— Возможно ли сегодня раскачать Китай на внутреннюю революцию?

— В истории Китая такие периоды уже были. Почти 30 лет страна находилась в хаосе и смуте. Коммунисты пришли и навели порядок. Дело не в идеологии. Они буквально сняли Китай с опиума, стабилизировали страну. Да, были сложные и неоднозначные эксперименты: культурная революция, большой скачок, — но в итоге Китай уже 40 лет движется стабильно и показывает уникальные результаты развития.

Всё это происходило на фоне постоянных попыток помешать Китаю развиваться. США действительно помогали Китаю технологиями и инвестициями, потому что им было выгодно переносить туда производство. Но вопрос в том, кто в итоге кого переиграл. Сейчас Китай независим и от США, и от России.

Коррупция и чистки в китайской армии

— Что означают чистки в китайской армии?

— Денег стало много — люди воруют. В армии периодически возникают коррупционные истории: взятки, злоупотребления. Китай стал богаче, накопил серьёзные ресурсы, поэтому и чистки стали масштабнее.

— То есть это скорее коррупция, а не политика?

— Коррупция всегда связана с политикой. Как только человек начинает воровать и брать взятки, он автоматически входит в противоречие с центральной властью.

Чем закончится визит Трампа

— Как вы видите итог визита Трампа? Возможен ли какой-то прорыв?

— Нет. Поговорят и разойдутся. Никакого прорыва не будет.

— Тогда зачем это Китаю?

— Китай просто поддерживает отношения. Трамп пытается активно действовать, но у него многое не получается. У Китая ситуация выглядит гораздо устойчивее.

Я не верю, что визит Трампа даст серьёзный результат. А вот после визита Владимира Путина, думаю, возможны реальные прорывы и новые договорённости.