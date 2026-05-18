Наталья Оганова

Открыла дверь после потопа — обои висят клочьями, а виноватых будто нет

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как действовать при заливе квартиры: что делать в первые минуты, как правильно оформить акт и взыскать ущерб.

Что делать в первые минуты после залива

— Что делать при заливе квартиры? Решать всё  нужно в течение 30 минут. Время ограничено, многие теряются и, когда неожиданно появляется управляющая компания с актом, подписывают документы, не читая. А потом возникают вопросы: что именно подписали, как вернуть деньги за ремонт и кто вообще должен устранять последствия залива.

Первое правило — в спешке и на нервах ничего не подписывать. Иначе можно остаться без компенсации и ещё оказаться обязанным платить соседям.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом. Если аварийная служба отправляет в управляющую компанию, а управляющая компания сообщает, что "аварийки" нет или никто не может приехать, нужно сказать следующую фразу: "Без вас, с двумя понятыми, вызовем участкового для фиксации отказа". Для управляющей компании это серьёзный сигнал. Никто не хочет, чтобы отказ был официально зафиксирован, поэтому представители, как правило, начинают участвовать в составлении акта надлежащим образом.

Почему нельзя подписывать шаблонный акт

Управляющие компании часто используют формулировки вроде "следы подтекания незначительные" или "вина соседа не установлена". Такие записи впоследствии могут лишить возможности взыскать ущерб через суд.

Акт должен быть точным и содержать реальные причины залива. Часто в документах также занижают площадь повреждений. Например, указывают два квадратных метра вместо десяти. А размер компенсации напрямую зависит от объёма повреждений.

Как правильно составить акт

Форма акта может быть произвольной, но обязательно должны быть указаны дата, время и адрес.

Необходимо зафиксировать:

  • степень влажности стен;
  • перечень повреждённой мебели и техники;
  • все видимые последствия залива.

Обязательно нужны подписи двух незаинтересованных свидетелей.

Оценщика сразу вызывать не нужно. Сначала составляется акт о заливе. Именно он является основным доказательством в суде. Позже к нему прикладывается независимая экспертиза. Без акта доказать факт залива практически невозможно.

Если управляющая компания не приезжает, можно вызвать аварийную службу из частной организации. Их акт также будет иметь юридическую силу.

Как минимизировать ущерб

В первые минуты необходимо найти источник протечки и обесточить помещение. Если появились потёки, разводы, размокли обои, слышно шипение или журчание воды — нужно срочно отключить электричество, чтобы избежать короткого замыкания. Если есть доступ к щитку, переключать автоматы можно только сухими руками. Если нет понимания, как это сделать, необходимо вызвать электрика из управляющей компании.

После обесточивания нужно параллельно выполнять несколько задач:

  • искать источник протечки;
  • минимизировать ущерб себе и соседям;
  • фиксировать последствия для дальнейшего получения компенсации.

При этом вода не всегда идёт строго сверху. Источник может находиться сбоку или в межстенном пространстве, особенно если проблема связана с общедомовым стояком.

Если сосед не открывает дверь

Если сосед отсутствует дома, не открывает дверь или ведёт себя агрессивно, нельзя самостоятельно вскрывать квартиру. Это может повлечь административную и уголовную ответственность. Нужно вызывать полицию. В присутствии полиции документы оформляются быстрее, а также у сотрудников есть полномочия на вскрытие квартиры при необходимости.

Управляющая компания обязана связаться с собственником, поскольку располагает контактными данными жильцов.

Если неисправность связана с общим стояком, перекрывать воду имеет право только уполномоченный представитель управляющей компании. Самостоятельно вмешиваться в общедомовое имущество нельзя. Даже при наличии доступа в подвал любые действия должны выполняться только в присутствии профессионального сантехника или представителя управляющей компании.

Как взыскать ущерб

Для подготовки искового заявления понадобится заключение оценщика. В нём должны быть отражены:

  • повреждения, указанные в акте;
  • источник проблемы;
  • предполагаемый виновник;
  • стоимость восстановительного ремонта.

После получения заключения начинается досудебный этап. Нужно направить соседу или управляющей компании претензию и предложить урегулировать вопрос добровольно.

Если договориться не получится, дело переходит в суд. Тогда к сумме ремонта добавляются судебные расходы, стоимость экспертизы, услуги юриста и другие издержки.

Иногда управляющая компания соглашается самостоятельно провести ремонт и устранить последствия протечки. В таком случае важно контролировать качество работ.

В некоторых ситуациях выгоднее самостоятельно сделать ремонт, сохранить подтверждающие документы, а затем взыскать расходы через суд.

Почему важны первые 30 минут

Если вы столкнулись с заливом квартиры, первые 30 минут и последующие часы во многом определяют результат: сможете ли вы выиграть судебный процесс или получить компенсацию в досудебном порядке.

Лучше, конечно, решать такие вопросы мирно. Берегите себя, свой дом и свои нервы.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру

