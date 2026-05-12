Май был только разминкой для кошелька: в июне всех россиян ждёт неизбежный поворот в ценах

В программе "Точка зрения" экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава объяснил, почему россияне сокращают расходы на одежду и услуги. В эфире обсудили падение спроса, рост закредитованности, проблемы малого бизнеса, влияние высокой ключевой ставки и перспективы потребительской активности.

Россияне сокращают расходы

— Почему россияне всё реже тратят деньги на одежду и сервисы, связанные с её обслуживанием? За месяц расходы на ателье, химчистку и ремонт одежды снизились более чем на 22%, а покупки одежды — на 16%. Люди начинают экономить и на других категориях: транспорте, интернете, перераспределяя бюджет в пользу базовых потребностей.

Большинство россиян также ограничили траты на майские праздники суммой до 50 тысяч рублей, предпочитая более осторожную финансовую стратегию. Это осознанная финансовая зрелость или вынужденное сокращение потребления? Почему россияне начали сокращать расходы именно на одежду и сопутствующие сервисы?

— Ситуация в экономике, к сожалению, меняется не в лучшую сторону. Мы видим сокращение производства, уменьшаются рабочие недели, кого-то увольняют. Причём перспектив улучшения пока не просматривается. В таких условиях люди начинают экономить и отказываются от того, что раньше могли себе позволить. Всё больше людей тратят деньги только на действительно необходимое.

Происходит разделение на две группы.

Те, у кого пока есть работа и доходы, стараются откладывать средства, потому что не понятно, что будет завтра, через неделю или месяц. А те, кто уже потерял работу, вынуждены расходовать накопления, если они вообще есть.

Центральный банк может говорить о десятках триллионов рублей на вкладах граждан, но это касается очень небольшой части общества. По статистике, основная масса накоплений граждан — это суммы до одного миллиона рублей. В условиях экономической неопределённости люди стараются экономить и сокращать все необязательные расходы.

Экономия становится вынужденной

— Есть базовые статьи расходов: коммунальные услуги, транспорт, питание. А одежда — это уже не первоочередная необходимость. Если вещь ещё в нормальном состоянии, человек не видит смысла покупать новую. Поэтому люди сокращают расходы на химчистки, ремонт одежды и подобные услуги. Это хорошо отражает нынешнее состояние экономики в целом.

— То есть это не рациональный выбор и не финансовая грамотность, а именно вынужденная экономия?

— Это вынужденная экономия в полный рост. И чем хуже будет экономическая ситуация, тем сильнее это станет заметно.

Показателен рост продаж подержанных вещей. Сейчас любят говорить о "винтаже", но на деле люди просто достают из шкафов то, что годами лежало без дела, и пытаются это продать, чтобы поддержать текущий уровень жизни. Поэтому оживляются площадки вроде Avito, где люди продают то, что раньше просто хранили дома. И этот процесс будет только усиливаться.

Почему растут сокращения

— Вы сказали о массовых сокращениях. С чем это связано?

— Массовые сокращения связаны с отсутствием спроса. Причём процесс развивается по спирали: чем дальше, тем сильнее сокращение.

Первопричина — денежно-кредитная политика Банка России. Высокие процентные ставки фактически убили спрос и резко сократили объём денег в экономике. При нынешних ставках ведение бизнеса становится экономически невыгодным.

Раньше спрос частично поддерживался доступными кредитами. Сейчас кредиты стали дорогими, и брать их под 20-25% могут далеко не все. Это бьёт и по производству, и по покупательной способности граждан.

Ещё один фактор — высокая закредитованность населения. У многих есть ипотека и потребительские кредиты, которые нужно выплачивать. Раньше люди могли перекредитовываться и как-то поддерживать привычный уровень жизни, теперь такой возможности практически нет. Даже те, кто продолжает работать, часто живут на одну зарплату. Премии сокращаются, а работодатели ставят людей перед выбором: либо работаешь за меньшие деньги, либо уходишь. Причём работодатели действуют так не от хорошей жизни. У них нет спроса на продукцию, а значит, нет денег на выплату зарплат.

Замкнутая спираль экономики

— Получается замкнутый круг.

— Это не просто замкнутый круг, а самоподдерживающаяся спираль, которая только ухудшает ситуацию. На мой взгляд, разорвать её можно только за счёт действий государства по стимулированию спроса. Других вариантов я пока не вижу.

Если бы государство стимулировало производство сложной продукции и поддерживало предприятия с высоким уровнем переработки, это позволило бы сохранять рабочие места, выплачивать зарплаты и увеличивать налоговые поступления. Но сейчас Центральный банк, наоборот, фактически замораживает деньги в экономике. Можно сколько угодно говорить о постепенном развитии, но в реальности мы видим сокращение экономики ускоренными темпами.

Особенно страдает малый бизнес, потому что он во многом связан со сферой услуг: химчистками, ремонтом одежды и другими сервисами, от которых люди начинают отказываться. У людей просто нет лишних денег на дополнительные расходы. Всё сводится к базовым потребностям.

Почему май стал показательным месяцем

— Почему именно май оказался месяцем сдержанного потребления? Это связано с праздниками?

— Я не вижу прямой связи с праздниками. Просто в мае ситуация проявилась особенно ярко.

Июнь, скорее всего, будет ещё хуже. В июле — то же. Ближе к осени, возможно, станет немного легче за счёт снижения цен на сельхозпродукцию после урожая, но это будет кратковременное облегчение.

Если говорить о рынке одежды, обуви и других потребительских товаров, серьёзных улучшений пока не просматривается.

Когда ждать восстановления спроса

— Когда можно ожидать восстановления потребительской активности?

— Думаю, мы вступаем в очень сложный период, причём не только для нашей страны, а глобально. Поэтому прогнозировать сроки восстановления потребительской активности сейчас крайне сложно. Но в ближайший год улучшений я бы точно не ожидал.

— То есть всё будет зависеть от обстоятельств?

— Да, но важную роль сыграет и глобальная инфляция. Мир входит в период высокой инфляции, и это станет серьёзным негативным фактором для потребительского сектора, в том числе и в России. Здесь уже дело не только во внутренних проблемах — большое влияние будут оказывать внешние факторы.

Финансовая грамотность или нехватка денег

— Можно ли сказать, что со временем люди привыкнут обходиться без многих вещей и это повысит их финансовую грамотность?

— Здесь вопрос не столько в финансовой грамотности. Человек может быть финансово грамотным и рационально вести хозяйство, но если доходы ограничены, а цены постоянно растут, ситуация становится очень сложной.

В условиях инфляции зарплаты почти всегда отстают от роста цен. В итоге у человека остаётся выбор: оплатить коммунальные услуги, транспорт, питание — и после этого денег на что-то ещё просто не остается. Более того, по мере ухудшения ситуации мы можем увидеть рост неплатежей за коммунальные услуги. Люди будут откладывать эти платежи, чтобы в первую очередь обеспечить себя едой.

Поэтому это не вопрос финансовой грамотности. Это вопрос наличия денег. Если у человека есть работа и доход — он может что-то покупать. Если доходы ограничены, а зарплата пересматривается раз в полгода или год, то к этому моменту цены уже становятся совершенно другими.