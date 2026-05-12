Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона

В программе "Точка зрения" адвокат, председатель Общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Московской области Андрей Губанов рассказал, где проходит грань между воспитанием и психологическим насилием, какая ответственность грозит за оскорбления детей и как подобные случаи выявляют школы, психологи и органы опеки.

Что закон считает оскорблением ребёнка

— За слова в адрес собственного ребёнка теперь тоже можно понести ответственность — штрафы могут составлять несколько тысяч рублей. А при систематических оскорблениях возможны и более серьёзные последствия. Речь идёт не о разовой эмоции, а о регулярном унижении и психологическом давлении. Как отличить воспитание от психологического насилия? С точки зрения закона, что именно считается оскорблением ребёнка?

— На самом деле это не только слова. Это могут быть жесты, сообщения, любые формы коммуникации — не только устные высказывания. Оскорбления могут содержаться и в переписке: в мессенджерах, социальных сетях и других форматах общения.

— За какие действия могут реально оштрафовать?

— Это могут быть унижения человеческого достоинства, причём необязательно словесные. Иногда оскорбление выражается в действиях, поведении, отношении.

Эмоции или правонарушение

— Как отличить эмоциональную реакцию от правонарушения? Например, мама на детской площадке резко выругалась — как понять, что это не было оскорблением ребёнка, а просто эмоцией?

— Здесь необходимо учитывать множество факторов: свидетельские показания, обстоятельства, место происшествия. Если речь идёт о публичном пространстве, ответственность возрастает — штраф может достигать десяти тысяч рублей.

Хочу отметить, что решение о возбуждении административного производства по таким делам принимает исключительно прокурор. Срок давности составляет три месяца — по истечении этого срока производство уже невозможно.

Кто определяет грань между воспитанием и насилием

— Где проходит грань между воспитанием и насилием? Кто вообще может её определить?

— Определять это могут только компетентные органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать подобные обращения. У нас предусмотрена и уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка — это касается родителей, опекунов и других законных представителей.

Безусловно, необходимы доказательства: свидетельские показания, материалы, подтверждающие жестокое обращение. Сегодня, в эпоху гаджетов, ребёнок может сам записать видео, сделать скриншоты сообщений, зафиксировать происходящее. Если действительно есть злоупотребления со стороны родителя или законного представителя, доказательная база может собираться и таким образом.

Как выявляют насилие над маленькими детьми

— Это касается детей, у которых уже есть телефон. А если ребёнок младшего возраста?

— Нам известны случаи, о которых сообщают СМИ: сотрудники детских садов и других дошкольных учреждений замечают у детей ссадины, побои и обращаются в компетентные органы, если понимают, что травмы не случайны.

Например, если повреждения похожи на следы от ремня или других предметов. Иногда ребёнок сам что-то рассказывает. Такие случаи действительно бывают, и образовательные учреждения периодически сообщают о подобных фактах.

Можно ли доказать словесные оскорбления

— С физическими следами всё понятно. А как понять, что ребёнок систематически подвергается словесным оскорблениям?

— К сожалению, это установить гораздо сложнее. Каждый родитель сам выбирает модель общения и воспитания, и в этом действительно есть определённая проблема. Но выявить такие ситуации могут, в том числе, психологи, которые работают в образовательных учреждениях.

— Что вообще считается систематическим оскорблением?

— В каждой семье своя модель воспитания. Бывают неблагополучные семьи, бывают тяжёлые жизненные ситуации, когда родители начинают злоупотреблять алкоголем или другими веществами. В таких обстоятельствах ребёнок становится заложником состояния и поведения взрослых, и это может продолжаться долгое время.

Но надо признать: случаи, когда дети обращаются с жалобами на родителей из-за словесных оскорблений или применения силы, всё ещё довольно редки.

Можно ли считать мат формой насилия

— Мат в адрес ребёнка можно считать формой насилия?

— Нецензурную брань вообще стоит исключать из лексикона. Конечно, в жизни бывают разные ситуации: кто-то что-то уронил, ребёнок упал, человек эмоционально среагировал. Но нужно понимать, что за публичную нецензурную брань предусмотрена ответственность.

Сегодня практически у каждого есть смартфон. Кто-то может случайно записать происходящее на видео, и такая запись впоследствии станет доказательством. Хотя пока подобные случаи нельзя назвать массовыми.

Как фиксируются подобные случаи

— Кто может зафиксировать такие случаи и как это происходит?

— Доказательства могут быть разными: свидетельские показания, видеозаписи с телефонов или камер наблюдения. Сейчас почти у всех есть смартфоны, особенно в крупных городах.

Если происходит конфликтная ситуация, особенно длительная, она вполне может попасть на запись.

Как жёсткое воспитание влияет на психику ребёнка

— Как жёсткое воспитание влияет на психику ребёнка? Некоторые считают, что без наказаний ребёнок станет неуправляемым. Что происходит на самом деле?

— Ребёнок запоминает такую модель поведения и со временем начинает считать её нормальной. Он перенимает стиль общения взрослых.

Когда дети приходят в школу и начинают использовать нецензурную лексику, это часто результат той среды, в которой они находятся, в том числе домашней. Дети всегда перенимают поведение родителей, их манеру общения, поступки и реакции.

Почему родители переходят на оскорбления

— Почему родители вообще переходят на оскорбления? Они не справляются с эмоциями или воспроизводят ту модель, в которой росли сами?

— Это очень сложный вопрос. Многие находятся в непростой жизненной и экономической ситуации: потеря работы, стресс, другие проблемы. Хотя, безусловно, это не может оправдывать неподобающее поведение в отношении ребёнка.

Подобные случаи встречаются, и причины у всех разные. Можно учитывать определённые обстоятельства, давать оценку действиям родителей, но полностью оправдать такое поведение невозможно.

Влияние среды и современных технологий

— Каждый случай всё-таки индивидуален.

— Безусловно. Воспитание ребёнка — вообще очень непростая история. Сегодня дети живут в мире гаджетов, онлайн-игр и чатов, где постоянно сталкиваются с разной манерой общения, в том числе грубой и нецензурной.

Наше поколение росло совершенно в другой среде. Сейчас всё меняется, трансформируется, поэтому нельзя давать слишком однозначные оценки ни воспитанию, ни поведению детей и родителей.

Должны ли вмешиваться школы и детские сады

— Должны ли школы и детские сады вмешиваться в такие ситуации? Не считается ли это вторжением в личную жизнь семьи?

— Во всех образовательных учреждениях давно работают психологи, есть классные руководители, которые обязаны обращать внимание на тревожные сигналы и сообщать о них в комиссии по делам несовершеннолетних или органы опеки.

Это их прямая обязанность. Насколько эффективно это работает на практике — вопрос отдельный, везде ситуация разная. Но государство и уполномоченные должностные лица обязаны следить за тем, чтобы воспитание ребёнка не наносило вреда его психике и безопасности.

Возможны ли альтернативы жёсткому воспитанию

— Есть ли безопасные альтернативы жёсткому воспитанию, когда родители хотят сохранить дисциплину, но без насилия и унижения?

— Каждая семья самостоятельно определяет подход к воспитанию. Дисциплина не обязательно связана с грубостью, насилием или оскорблениями. Это может быть режим дня, зарядка, закаливание, определённые правила и обязанности.

Каждый родитель по-своему выстраивает отношения с ребёнком, пытается бороться с ленью, нежеланием учиться или помогать по дому. Универсальных рецептов здесь нет.

Кроме того, подход к воспитанию мальчиков и девочек тоже часто отличается, поэтому давать какие-то общие советы достаточно сложно.

— Главное — не переходить очевидные границы.

— Безусловно.