Лишние 49 тысяч капают на карту ежемесячно: семьи массово перешли на этот хитрый расчёт

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, почему мужчины всё чаще уходят в декрет, какие выплаты и гарантии предусмотрены законом и когда это действительно выгодно семье.

Папа в декрете: новая норма или расчёт

— Папа в декрете — это выгода или любовь к ребёнку? Давайте разбираться.

Сразу хочу сказать: сегодня это и модно, и финансово грамотно, и ничего постыдного в этом нет. Тем более если есть определённые льготы и возможности, которыми можно пользоваться, значит, ими надо пользоваться.

За последние пять лет количество мужчин, ушедших в отпуск по уходу за ребёнком, выросло в шесть раз. Кто-то хочет быть более вовлечённым отцом, кто-то использует для этого удалённую работу, а кто-то просто посчитал цифры и понял: это действительно выгодно.

Кто может оформить пособие

Главный миф, в который многие до сих пор верят, — пособие по уходу за ребёнком может получать только мама. Это не так. Оформить пособие может любой родственник, который фактически ухаживает за ребёнком: отец, бабушка и другие члены семьи.

Особенно выгодно оформлять пособие на отца, если зарплата матери выше. Например, если мама зарабатывает 100 тысяч рублей, а отец — 40 тысяч, семье невыгодно терять высокий доход матери. В таком случае в декрет логичнее уходить отцу.

При этом отец может получать пособие до 49 123 рублей и одновременно работать удалённо. Закон это позволяет.

Когда декрет отца особенно выгоден

Есть несколько ситуаций, когда отпуск по уходу за ребёнком выгоднее оформить именно на мужчину.

Первая — если у матери стаж работы меньше шести месяцев. Тогда выплаты рассчитываются исходя из МРОТ, а сумма получается минимальной. Вторая — если у отца нестабильная ситуация на работе. В отпуске по уходу за ребёнком он сохраняет часть дохода и получает время для поиска новой работы. Третья — если мать не работает официально или вовсе не трудоустроена. В этом случае отец может оформить пособие и совмещать уход за ребёнком с подработкой.

С 2024 года законодательство разрешает одновременно получать пособие и работать. Это один из важных бонусов, которые сегодня предоставляет закон.

Можно ли работать в декрете

Да, можно. До достижения ребёнком полутора лет родитель вправе работать удалённо или на условиях неполного рабочего времени и при этом сохранять пособие. Закон прямо допускает такое совмещение.

Общество меняет отношение

Многих до сих пор смущают общественные стереотипы: стыдно ли мужчине сидеть с ребёнком, как на это посмотрят окружающие. Но общество меняется. Если 20 лет назад отец с коляской воспринимался необычно, то сегодня это уже норма.

Кроме того, всё больше женщин стремятся быстрее вернуться к профессиональной деятельности, не теряя квалификацию и карьерные возможности.

Размер выплат и гарантии

Пособие по уходу за ребёнком составляет 40% от среднего заработка, но не более 49 123 рублей и не менее 9277 рублей.

За отцом, ушедшим в декрет, сохраняется рабочее место. Увольнение такого сотрудника — серьёзное нарушение закона.

Если мама не работает, отец всё равно может оформить отпуск по уходу за ребёнком, но выплата в этом случае будет минимальной.

Экономическая выгода для семьи

Главное преимущество декрета отца — снижение финансовых потерь семьи. Если мать зарабатывает больше, семья сохраняет основной доход. Пособие компенсирует часть заработка мужчины, поэтому общий уровень дохода снижается меньше.

Поддержка матери и сохранение карьеры

Уход отца в декрет позволяет матери сохранить карьеру, профессиональные навыки и перспективы роста. Для многих женщин длительный перерыв означает потерю квалификации. Поэтому участие мужчины в уходе за ребёнком становится важным фактором профессиональной стабильности семьи.

Связь отца с ребёнком

Вовлечённость мужчины в воспитание ребёнка важна не только для семьи, но и для психологического развития самого ребёнка. Исследования показывают: дети, которыми активно занимаются отцы, быстрее развиваются, легче адаптируются и спокойнее чувствуют себя в обществе.

Возможность переосмыслить карьеру

Для мужчины декрет иногда становится временем переоценки профессионального пути. Можно получить новые навыки, сменить сферу деятельности, найти новую работу или просто переждать сложный период на текущем месте работы, сохраняя часть дохода.

Равное распределение обязанностей

Семейный кодекс говорит о равной ответственности родителей за воспитание ребёнка. Совместное прохождение всех этапов родительства укрепляет отношения внутри семьи и помогает распределять нагрузку более гармонично.

Физическая помощь матери

Есть и чисто бытовые преимущества. Мужчине физически проще справляться с частью нагрузки: переносить коляску, носить тяжёлые сумки, держать ребёнка на руках. Это снижает нагрузку на мать и помогает сохранять её здоровье.

Влияние на демографию

Исследования показывают, что участие мужчин в уходе за детьми косвенно влияет и на уровень рождаемости. Когда обязанности распределяются более равномерно, семьи чувствуют себя увереннее и комфортнее.

Новые возможности с 2024 года

С 2024 года отец может официально работать полный день и одновременно сохранять право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. На практике это может выглядеть по-разному: удалённая работа, гибкий график или фактический уход за ребёнком со стороны второго родителя. Главное, чтобы решение было добровольным и согласованным внутри семьи.

Главное — интересы семьи

Безусловно, придётся учитывать и возможные стереотипы, и непонимание со стороны окружающих. Но благополучие семьи и ребёнка должно быть важнее общественного мнения.

Если закон даёт возможность одновременно работать и получать пособие по уходу за ребёнком, этим правом стоит пользоваться.

Любите своих детей. Всем удачных декретных отпусков.