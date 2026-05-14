Такси больше не приедет на ваш короткий вызов: всё из-за этого хитрого правила алгоритма

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, кандидатом юридических наук, доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Почему такси стало дорогим, как новые законы влияют на рынок перевозок и что происходит с конкуренцией, водителями и пассажирами.

Почему такси стало дорогим

— Почему такси стало таким дорогим? Воспользоваться такси — теперь уже благо, и десять раз подумаешь, как лучше добраться до места назначения: пешком, на автобусе, метро или, если уж очень надо, на такси.

Мы задаёмся вопросом — агрегаторы сошли с ума, таксисты обнаглели или есть объективные причины происходящего? Давайте разберёмся, что говорит об этом закон и какие предпосылки привели к сложной ситуации на рынке такси.

Новые требования и рост расходов

Агрегаторы в этой сфере являются монополистами. Но дело не только в их жадности — меняется законодательство, и новые правила серьёзно усложняют работу таксопарков и водителей.

С 1 сентября даже цвет машины влияет на стоимость поездки. Федеральный закон ввёл новые требования к автомобилям: фактически запрещены серые машины, допускаются только белые, жёлтые или автомобили со специальной цветографией.

ОСАГО для такси подорожало в два-три раза. Полис обходится на 30-50 тысяч рублей дороже в год, что существенно увеличивает затраты перевозчиков.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. В России смогут работать только автомобили, произведённые на территории страны. Чтобы машина считалась локализованной, она должна набрать определённое количество баллов локализации и соответствовать требованиям специальных инвестиционных контрактов.

С 1 января 2033 года останется только система оценки по баллам локализации. Когда речь идёт о балльно-рейтинговой системе, всё становится сложно, непонятно и в итоге дорого.

Штрафы и уход водителей в тень

На основании 116-ФЗ могут быть выписаны штрафы, введены запреты на работу такси, таксопарки могут лишаться лицензий, а агрегаторы — получать ограничения в работе. Всё это повышает стоимость услуг.

За перевозку без разрешения предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое лицо. В результате многие водители уходят из легального поля в серую зону или вообще уезжают из города.

Дефицит машин и проблемы коротких поездок

Из-за дефицита автомобилей алгоритмы отдают приоритет дальним поездкам, а короткие маршруты, например, пять минут до метро, становятся роскошью.

Практически никто не соглашается ехать на такие заказы: это невыгодно, особенно с учётом пробок и сложностей движения в центре города. В итоге короткие поездки становятся редкостью, а это напрямую влияет и на качество сервиса, и на стоимость такси.

Топливо и простой — отдельная проблема. Цены на бензин растут на 10-15% в год, а время, которое такси проводит в пробках, никто не оплачивает.

Почему дешёвого такси больше не будет

По сути, дешёвого такси больше не будет. Если человек рискует и садится к частнику, он должен понимать: в случае ДТП никакой страховки и компенсаций может не быть.

При этом крупные агрегаторы занимают доминирующее положение на рынке. По данным, доля "Яндекс Go" в Москве и крупных регионах: в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, — достигает 70-90%. Многие региональные сервисы просто не выдерживают конкуренции. Они не могут позволить себе работать по тем же схемам, что крупные платформы.

Регуляторные барьеры и отсутствие конкуренции

Существуют серьёзные регуляторные барьеры:

требования к оборудованию,

диспетчеризации,

лицензированию

и техническому контролю.

Всё это мешает развитию мелких игроков.

Закон о локализации также вызывает множество вопросов: как дальше работать перевозчикам и как будет функционировать рынок.

В некоторых случаях разрешение на перевозку можно получить только в регионе регистрации перевозчика, что затрудняет внутреннюю миграцию водителей.

Отсутствие конкуренции приводит к снижению выбора для пассажиров. Кроме того, падают заработки водителей.

Почему водители зарабатывают меньше

Многие водители работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Крупные агрегаторы устанавливают высокие комиссии, из-за чего после уплаты налогов, расходов на топливо, обслуживание и ремонт у водителей остаётся минимальный доход. Работать становится просто невыгодно.

Какие меры могут изменить ситуацию

Сейчас обсуждаются возможные меры по развитию конкуренции и стабилизации рынка.

Во-первых, это упрощение условий деятельности для самозанятых. Если такие изменения будут закреплены законодательно, возможно, в профессию придёт больше водителей. Во-вторых, рассматривается снижение стоимости полисов ОСАГО для такси. Ещё одна мера — отмена региональных требований к цветографическим схемам автомобилей, поскольку перекраска — дорогое удовольствие.

Альтернативные сервисы и конкуренция

Обсуждается и развитие альтернативных сервисов. Например, создание независимых приложений, объединяющих небольшие службы заказа такси. Сейчас многие подобные сервисы существуют в закрытых Telegram-каналах, но для реальной конкуренции они должны выйти на федеральный уровень.

Также важна поддержка отечественных IT-компаний, которые смогут предлагать альтернативные сервисы таксомоторных услуг. Это программное обеспечение может быть дешевле, проще и более контролируемым.

При этом антимонопольное регулирование, безусловно, необходимо, но здесь важно не переборщить, иначе развитие отрасли остановится.

Что будет дальше

Мы, как пользователи, остаёмся в той ситуации, которую сформировали законодательные нормы и экономические процессы. Именно они объясняют, почему так выросли цены на такси и почему их невозможно быстро снизить.

Тем не менее рыночная экономика всегда берёт своё. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Будем надеяться, что альтернативные способы организации перевозок помогут сбалансировать стоимость поездок и упорядочить рынок таксомоторных услуг.