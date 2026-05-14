Такси больше не приедет на ваш короткий вызов: всё из-за этого хитрого правила алгоритма

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, кандидатом юридических наук, доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Почему такси стало дорогим, как новые законы влияют на рынок перевозок и что происходит с конкуренцией, водителями и пассажирами.
— Почему такси стало таким дорогим? Воспользоваться такси — теперь уже благо, и десять раз подумаешь, как лучше добраться до места назначения: пешком, на автобусе, метро или, если уж очень надо, на такси.
Мы задаёмся вопросом — агрегаторы сошли с ума, таксисты обнаглели или есть объективные причины происходящего? Давайте разберёмся, что говорит об этом закон и какие предпосылки привели к сложной ситуации на рынке такси.
Агрегаторы в этой сфере являются монополистами. Но дело не только в их жадности — меняется законодательство, и новые правила серьёзно усложняют работу таксопарков и водителей.
С 1 сентября даже цвет машины влияет на стоимость поездки. Федеральный закон ввёл новые требования к автомобилям: фактически запрещены серые машины, допускаются только белые, жёлтые или автомобили со специальной цветографией.
ОСАГО для такси подорожало в два-три раза. Полис обходится на 30-50 тысяч рублей дороже в год, что существенно увеличивает затраты перевозчиков.
Кроме того, с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. В России смогут работать только автомобили, произведённые на территории страны. Чтобы машина считалась локализованной, она должна набрать определённое количество баллов локализации и соответствовать требованиям специальных инвестиционных контрактов.
С 1 января 2033 года останется только система оценки по баллам локализации. Когда речь идёт о балльно-рейтинговой системе, всё становится сложно, непонятно и в итоге дорого.
На основании 116-ФЗ могут быть выписаны штрафы, введены запреты на работу такси, таксопарки могут лишаться лицензий, а агрегаторы — получать ограничения в работе. Всё это повышает стоимость услуг.
За перевозку без разрешения предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое лицо. В результате многие водители уходят из легального поля в серую зону или вообще уезжают из города.
Из-за дефицита автомобилей алгоритмы отдают приоритет дальним поездкам, а короткие маршруты, например, пять минут до метро, становятся роскошью.
Практически никто не соглашается ехать на такие заказы: это невыгодно, особенно с учётом пробок и сложностей движения в центре города. В итоге короткие поездки становятся редкостью, а это напрямую влияет и на качество сервиса, и на стоимость такси.
Топливо и простой — отдельная проблема. Цены на бензин растут на 10-15% в год, а время, которое такси проводит в пробках, никто не оплачивает.
По сути, дешёвого такси больше не будет. Если человек рискует и садится к частнику, он должен понимать: в случае ДТП никакой страховки и компенсаций может не быть.
При этом крупные агрегаторы занимают доминирующее положение на рынке. По данным, доля "Яндекс Go" в Москве и крупных регионах: в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, — достигает 70-90%. Многие региональные сервисы просто не выдерживают конкуренции. Они не могут позволить себе работать по тем же схемам, что крупные платформы.
Существуют серьёзные регуляторные барьеры:
Всё это мешает развитию мелких игроков.
Закон о локализации также вызывает множество вопросов: как дальше работать перевозчикам и как будет функционировать рынок.
В некоторых случаях разрешение на перевозку можно получить только в регионе регистрации перевозчика, что затрудняет внутреннюю миграцию водителей.
Отсутствие конкуренции приводит к снижению выбора для пассажиров. Кроме того, падают заработки водителей.
Многие водители работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Крупные агрегаторы устанавливают высокие комиссии, из-за чего после уплаты налогов, расходов на топливо, обслуживание и ремонт у водителей остаётся минимальный доход. Работать становится просто невыгодно.
Сейчас обсуждаются возможные меры по развитию конкуренции и стабилизации рынка.
Обсуждается и развитие альтернативных сервисов. Например, создание независимых приложений, объединяющих небольшие службы заказа такси. Сейчас многие подобные сервисы существуют в закрытых Telegram-каналах, но для реальной конкуренции они должны выйти на федеральный уровень.
Также важна поддержка отечественных IT-компаний, которые смогут предлагать альтернативные сервисы таксомоторных услуг. Это программное обеспечение может быть дешевле, проще и более контролируемым.
При этом антимонопольное регулирование, безусловно, необходимо, но здесь важно не переборщить, иначе развитие отрасли остановится.
Мы, как пользователи, остаёмся в той ситуации, которую сформировали законодательные нормы и экономические процессы. Именно они объясняют, почему так выросли цены на такси и почему их невозможно быстро снизить.
Тем не менее рыночная экономика всегда берёт своё. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Будем надеяться, что альтернативные способы организации перевозок помогут сбалансировать стоимость поездок и упорядочить рынок таксомоторных услуг.
