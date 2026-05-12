Перечень бесплатных услуг для предпенсионеров: закон позволяет забрать своё

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, какие льготы положены предпенсионерам, как оформить статус и получить налоговые, транспортные и социальные меры поддержки.

Льготы для предпенсионеров

— Поговорим о льготах для предпенсионеров. Это сравнительно новый термин в законодательстве, и многие не знают, что уже имеют право на определённые меры поддержки. Причём для получения этих льгот нужно самостоятельно заявить о своём статусе.

Если до пенсии остаётся пять лет, вы уже можете пользоваться рядом государственных льгот. Сейчас предпенсионерами считаются мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет.

До 2019 года мужчины выходили на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Затем началась пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию стал постепенно увеличиваться. При этом льготы для граждан предпенсионного возраста сохранились.

В Москве и других регионах право на получение социальных услуг имеют граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Именно за пять лет до выхода на пенсию человек получает статус предпенсионера и право на льготы.

Налоговые льготы

Главная льгота — освобождение от налога на имущество. Она распространяется на один объект каждого вида: одну квартиру, один дом и один гараж.

Также действует льгота по земельному налогу на шесть соток. Если участок составляет шесть соток, налог платить не нужно. Если участок больше, например десять соток, налог начисляется только на оставшиеся четыре.

Существуют и региональные меры поддержки. Например, в Москве и Московской области предусмотрены льготы по транспортному налогу для маломощных автомобилей.

Компенсации и региональные меры поддержки

В некоторых регионах действуют скидки на проезд. Кроме того, предусмотрены компенсации взносов на капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 80 лет — 50%, после 80 лет — 100%.

Но важно помнить: компенсация предоставляется только собственникам жилья и только неработающим гражданам.

Налоговая автоматически льготы не применяет. Для их оформления необходимо самостоятельно подать документы. За компенсацией по капремонту обращаться нужно не в управляющую компанию, а в органы социальной защиты.

Как оформить статус предпенсионера

Подать заявление на оформление статуса предпенсионера сегодня можно преимущественно онлайн — через портал mos.ru или Госуслуги.

Для оформления понадобятся:

паспорт;

данные о месте жительства;

СНИЛС;

документы, подтверждающие звание ветерана труда или ветерана военной службы, если они есть.

К заявлению прикладываются скан-копии документов. После отправки данные поступают в органы социальной защиты, где проходят проверку.

Срок рассмотрения заявления составляет около трёх рабочих дней.

Социальные льготы и бесплатные услуги

Предпенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд в общественном транспорте: метро, МЦК, пригородных электричках и наземном транспорте, кроме такси.

В Москве для этого оформляется карта москвича, в других регионах — аналогичные льготные проездные документы.

Также предусмотрены:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, кроме дорогостоящих материалов;

бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;

компенсация проезда к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом.

Эти меры поддержки предоставляются неработающим гражданам при наличии медицинских показаний.

Дополнительные льготы для ветеранов

Если у предпенсионера есть звание ветерана труда или ветерана военной службы, он дополнительно может получить:

скидку 50% на оплату жилья и коммунальных услуг;

компенсацию расходов на стационарную телефонную связь;

ежемесячную городскую денежную выплату.

Последняя предоставляется при условии, что годовой доход не превышает 1 800 000 рублей.

Страховой стаж и право на льготы

Важно помнить: для получения статуса предпенсионера необходим страховой стаж, достаточный для назначения страховой пенсии по старости.

Наличие звания ветерана труда или ветерана военной службы также может иметь значение при предоставлении дополнительных льгот.

Итог

Предпенсионеры имеют достаточно широкий набор льгот, особенно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Важно своевременно оформить статус, подать необходимые документы и пользоваться предусмотренными законом мерами поддержки. Многие услуги сегодня можно получить дистанционно через онлайн-сервисы, не выходя из дома.

Если вы понимаете, что эти льготы вам необходимы, оформляйте статус предпенсионера и пользуйтесь своими правами.