Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Перечень бесплатных услуг для предпенсионеров: закон позволяет забрать своё

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, какие льготы положены предпенсионерам, как оформить статус и получить налоговые, транспортные и социальные меры поддержки.

Льготы для предпенсионеров

— Поговорим о льготах для предпенсионеров. Это сравнительно новый термин в законодательстве, и многие не знают, что уже имеют право на определённые меры поддержки. Причём для получения этих льгот нужно самостоятельно заявить о своём статусе.

Если до пенсии остаётся пять лет, вы уже можете пользоваться рядом государственных льгот. Сейчас предпенсионерами считаются мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет.

До 2019 года мужчины выходили на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Затем началась пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию стал постепенно увеличиваться. При этом льготы для граждан предпенсионного возраста сохранились.

В Москве и других регионах право на получение социальных услуг имеют граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Именно за пять лет до выхода на пенсию человек получает статус предпенсионера и право на льготы.

Налоговые льготы

Главная льгота — освобождение от налога на имущество. Она распространяется на один объект каждого вида: одну квартиру, один дом и один гараж.

Также действует льгота по земельному налогу на шесть соток. Если участок составляет шесть соток, налог платить не нужно. Если участок больше, например десять соток, налог начисляется только на оставшиеся четыре.

Существуют и региональные меры поддержки. Например, в Москве и Московской области предусмотрены льготы по транспортному налогу для маломощных автомобилей.

Компенсации и региональные меры поддержки

В некоторых регионах действуют скидки на проезд. Кроме того, предусмотрены компенсации взносов на капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 80 лет — 50%, после 80 лет — 100%.

Но важно помнить: компенсация предоставляется только собственникам жилья и только неработающим гражданам.

Налоговая автоматически льготы не применяет. Для их оформления необходимо самостоятельно подать документы. За компенсацией по капремонту обращаться нужно не в управляющую компанию, а в органы социальной защиты.

Как оформить статус предпенсионера

Подать заявление на оформление статуса предпенсионера сегодня можно преимущественно онлайн — через портал mos.ru или Госуслуги.

Для оформления понадобятся:

  • паспорт;
  • данные о месте жительства;
  • СНИЛС;
  • документы, подтверждающие звание ветерана труда или ветерана военной службы, если они есть.

К заявлению прикладываются скан-копии документов. После отправки данные поступают в органы социальной защиты, где проходят проверку.

Срок рассмотрения заявления составляет около трёх рабочих дней.

Социальные льготы и бесплатные услуги

Предпенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд в общественном транспорте: метро, МЦК, пригородных электричках и наземном транспорте, кроме такси.

В Москве для этого оформляется карта москвича, в других регионах — аналогичные льготные проездные документы.

Также предусмотрены:

  • бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, кроме дорогостоящих материалов;
  • бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;
  • компенсация проезда к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом.

Эти меры поддержки предоставляются неработающим гражданам при наличии медицинских показаний.

Дополнительные льготы для ветеранов

Если у предпенсионера есть звание ветерана труда или ветерана военной службы, он дополнительно может получить:

  • скидку 50% на оплату жилья и коммунальных услуг;
  • компенсацию расходов на стационарную телефонную связь;
  • ежемесячную городскую денежную выплату.

Последняя предоставляется при условии, что годовой доход не превышает 1 800 000 рублей.

Страховой стаж и право на льготы

Важно помнить: для получения статуса предпенсионера необходим страховой стаж, достаточный для назначения страховой пенсии по старости.

Наличие звания ветерана труда или ветерана военной службы также может иметь значение при предоставлении дополнительных льгот.

Итог

Предпенсионеры имеют достаточно широкий набор льгот, особенно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Важно своевременно оформить статус, подать необходимые документы и пользоваться предусмотренными законом мерами поддержки. Многие услуги сегодня можно получить дистанционно через онлайн-сервисы, не выходя из дома.

Если вы понимаете, что эти льготы вам необходимы, оформляйте статус предпенсионера и пользуйтесь своими правами.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы выплаты

Новости Все >
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Хватит переводить флакон: как наносить парфюм, чтобы шлейф тянулся до вечера
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Профессиональное выгорание добралось до каждого второго: симптомы, которые нельзя путать с усталостью
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк
Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин
Старение ускоряет не возраст, а калорий из чашки — вот что нужно убрать из рациона, чтобы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.