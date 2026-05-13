Беловежская пуща стала могилой для СССР: план уничтожения страны сработал на ура

В авторской программе "Клуб главного редактора" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой политолог, профессор РГГУ и доктор политических наук Людмила Адилова рассуждает о распаде СССР, роли Казахстана на постсоветском пространстве, миграционной политике России, межнациональных отношениях и политическом кризисе на Украине.

Казахстан после СССР: устойчивость и преемственность

— Давайте поговорим о Казахстане, вы же там и жили, и работали...

— Да, работала. Но училась я в Москве. В Казахстан я уехала уже после замужества.

— Казахстан ведь одним из первых столкнулся с волнениями — Алма-Ата, 1986 год. Сейчас же, если смотреть на постсоветское пространство, Казахстан выглядит одним из самых стабильных регионов. Назарбаев давно ушёл, правда, ушёл неспокойно, но при Токаеве сохраняется преемственность в отношениях с нами. Как вы это объясняете? Хотя... стоит ли России вообще на кого-то рассчитывать?

— Рассчитывать надо только на себя и на свою армию. Развал Советского Союза был продуманной операцией по уничтожению институтов, которые скрепляли республики. Это произошло ночью, в Беловежской пуще, людьми, которые называли себя политиками и представляли регионы.

Я впервые услышала от молодых людей версию о том, что Горбачёв был агентом влияния. Сначала не поверила. Мне казалось, что это была просто дурость. Но сегодня появляется литература, данные, которые говорят о том, что его тоже купили. Он сознательно шёл на развал страны. Ответственность за распад СССР лежит на Горбачёве.

И я тогда обратила внимание на одно выступление китайского министра иностранных дел. Он очень глубоко анализировал происходящее и говорил, что Советский Союз распался на множество государств, которых никогда не существовало в истории как самостоятельных национальных образований. Он рассуждал о том, что у многих республик никогда не было собственной государственности, а Россия перед распадом должна была хотя бы определить, какие территории исторически принадлежали ей. Тогда это звучало неожиданно, а сегодня подобные рассуждения появляются уже и у нас.

Русские в бывших республиках

— После 1991 года прошло уже больше 30 лет. Русские массово уехали из республик Средней Азии, из Прибалтики. В тех же городах Узбекистана, которые когда-то были русскими по культуре, сегодня русских почти не осталось. Можно ли что-то изменить спустя столько лет?

— Вы же видите, как поменяли сознание украинцев. За сравнительно короткий срок была сформирована совершенно новая субкультура. Людей сделали пушечным мясом.

Меня поражает другое: там ведь осталась интеллигенция, образованные люди. Почему они позволили уничтожать собственный народ? Почему молчат?

— Но интеллигенция ведь не у власти.

— Она всё равно влияет на общественное мнение. Даже если частично и эпизодически.

И ещё одна трагедия: всё, что произошло на Украине, в будущем попытаются переложить на еврейский народ. За Зеленского и его окружение потом будут заставлять отвечать всех евреев.

— На Украине ведь и раньше были большие проблемы с еврейским населением: погромы, Бабий Яр. Но сейчас ведь уничтожается уже сам украинский народ.

— Да, практически уничтожается. И самое страшное, что вокруг Зеленского немало образованных людей, которые должны понимать: такие потери потом невозможно восстановить.

Зеленский и ответственность

— Но если кто-то на Украине начинает говорить открыто, такие люди быстро заканчивают плохо. Мы же помним Бузину и многих других.

— Да, таких случаев много. Но Зеленский тоже должен понимать, что с грузом ненависти, который он на себя навлёк, человек нормально не заканчивает.

— Вы очень гуманно рассуждаете. Им надо понимать только одно: рано или поздно им приставят пистолет к виску.

— Даже в истории со Сталиным и Троцким мы видели, как спустя годы людей находили в любой точке мира. Есть ещё и другое измерение — человеческое, нравственное. Когда на человека направлено столько проклятий и боли, это отражается и на его судьбе, и на судьбе его потомков. Зеленский уничтожил целую нацию.

— Но он должен был понимать это ещё вначале.

— Для этого нужно обладать способностью предвидеть последствия. А у Зеленского никаких способностей, кроме актёрских, не было. И даже актёрство у него свелось к постоянному выпрашиванию денег и поддержки.

— Уже шутят, что он обошёл с просьбами о помощи весь мир.

— Его ждёт очень тяжёлый конец. Карен Шахназаров когда-то сравнил его с Крошкой Цахесом — персонажем, который плохо закончил. Для любого актёра самое страшное — не только ненависть, но и момент, когда публика отворачивается, начинает смеяться, презирать. И через это ему ещё предстоит пройти.

Российская империя и национальные республики

— Каждая республика в составе Российской империи имела своё место. Россия относилась к присоединённым территориям не как к колониям. Она воспитывала элиты, давала образование, строила фабрики, заводы, инфраструктуру. Элита национальных республик воспитывалась при российском дворе, люди становились учёными, военными, государственными деятелями.

— Поэтому все становились подданными Российской империи.

— Именно. Англия, Франция, Португалия в колониях в основном выкачивали ресурсы. Россия действовала иначе.

И в советский период республики развивались очень активно. Во многих из них уровень обеспечения был даже выше, чем в Центральной России.

Почему Казахстан оказался успешным

— Есть мнение, что проблема России в том, что она слишком хорошо относилась к республикам, а доброту воспринимали как слабость.

— Частично это правда. Лояльность невозможно купить. Но многие руководители республик понимали, сколько Россия для них делает.

В Казахстане был такой лидер — Динмухамед Кунаев. Он очень многое сделал для своей страны. Именно при нём казахи массово получали образование, формировались национальные кадры, строились предприятия, развивалась наука. Он сам был очень образованным человеком, окончил Институт стали и сплавов. Его жена была татаркой. Я лично была у них в гостях. Кунаев сделал ставку на воспитание национальной элиты. Людей из глубокой провинции отправляли учиться в Москву, Ленинград, другие крупные города.

В Советском Союзе формировался особый тип человека — советский человек. Это были люди, выросшие в межнациональной среде, знавшие разные культуры, языки, традиции.

Советская культура и межнациональные связи

— В Казахстане реально существовала дружба народов. Национализм тогда не процветал. Русский и казахский языки существовали параллельно, русский был языком межнационального общения. Были казахские школы, вузы, обучение велось и на казахском, и на русском языках.

При Назарбаеве Казахстан стал успешной и устойчивой республикой. Да, выборы нельзя было назвать полностью конкурентными, но элементы политической конкуренции существовали.

Токаев — представитель уже новой элиты. Если Казахстан пройдёт ещё одну мирную смену власти через конкурентные выборы, это станет очень важным примером для всего постсоветского пространства.

Киргизия и миграционная политика

— Зато у Киргизии особые отношения с Россией в миграционной сфере.

— Да, но у них власть никогда не передавалась спокойно. Там сильное влияние кланов, деление на север и юг.

Миграционная политика в России тоже будет меняться. Сегодня приезжающие мигранты часто уже плохо знают русский язык, не владеют современными технологиями. В Эмиратах человек приехал, отработал и уехал. К нам приезжают целыми семьями — родители, дети, бабушки, дедушки.