Элитный старт вождя ЛДПР: миф о голодном детстве Жириновского рассыпался в прах

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" политолог, профессор РГГУ и доктор политических наук Людмила Адилова рассказывает о Владимире Жириновском — его детстве, пути в большую политику, ораторском таланте, создании ЛДПР и феномене политических прогнозов.

Детство Жириновского и формирование характера

— Каким человеком был Жириновский вне политики?

— Я хотела бы отметить, что это был очень неоднозначный человек. Сейчас, после его ухода, о нём говорят практически в каждой передаче — как о пророке, как о политике, как о человеке с удивительным даром предвидения. Но при этом почти никто не говорил о нём как о человеке. А ведь по-настоящему его знали единицы: семья, жена, дети, внуки. Близких друзей, с которыми он делился бы сокровенным, у него практически не было.

Первичная социализация любого политика происходит в детстве и юности. Период становления Жириновского связан с Алма-Атой — тогда это был небольшой провинциальный город. Именно там он родился и вырос.

Когда я писала докторскую диссертацию по теме имиджа политических лидеров, Жириновский был одним из объектов моего исследования. Тогда московская съёмочная группа собирала материалы о нём, и мы ездили в его школу. Первое, что меня удивило: несмотря на рассказы о бедном и голодном детстве, он учился в очень престижной школе, куда простой человек попасть не мог.

Там учились дети партийной и хозяйственной элиты Казахстана. Школа внешне была скромной, но преподавание — великолепным. Учителя вспоминали Вовочку как аккуратного, прилежного мальчика, который постоянно задавал неудобные вопросы. Он рассматривал любую тему со своей точки зрения, и учителям далеко не всегда было легко ему отвечать.

У него был очень пытливый ум. Он много читал, самостоятельно постигал информацию и привык думать самостоятельно.

Влияние интеллигенции и культурной среды

В тот период в Алма-Ату были эвакуированы петербургские театры, симфонический оркестр, творческая интеллигенция. Именно они во многом сформировали культурную среду города.

Жириновский посещал театр. Несмотря на скромный гардероб, он умел выглядеть презентабельно. Сам стирал, гладил одежду, даже интересовался, как правильно подкрахмаливать вещи. Учителя вспоминали, что он всегда выглядел очень аккуратно.

Он рос в коммунальной квартире, но дом был просторный, светлый, чистый. Это тоже важно. Там была атмосфера, позволявшая человеку чувствовать себя самостоятельным.

Его мать производила впечатление женщины благородного происхождения. По фотографиям видно: очень тонкие черты лица, интеллигентность. И сам Жириновский многое унаследовал от неё внешне. Высокий рост, хорошие данные, густые волосы, выразительное лицо — для политика внешность тоже имеет значение.

Но главное — речь. Уже в детстве у него была очень грамотная, хорошо поставленная речь и редкое умение чувствовать людей.

Путь из провинции в Москву

— Когда он решил поступать в МГИМО?

— Ещё в школе. Учительница по обществоведению намекнула ему, что поступить туда будет практически невозможно: МГИМО тогда был вузом для советской элиты. Но он самостоятельно нашёл близкий по статусу вариант — Институт восточных языков МГУ. Это тоже был очень закрытый и элитный факультет.

Никто ему этого не подсказывал. Он всё определял интуитивно.

Представьте, мальчик из глубокой провинции, из Алма-Аты тех лет, едет покорять Москву. Тогда это было колоссальное преодоление — не только физическое, но и психологическое.

Я сама однажды ехала поездом из Алма-Аты в Москву — уже в хорошие времена, с нормальными поездами. И это тяжело. А он ехал несколько суток в совершенно других условиях.

Причём он вёз с собой корзинку алма-атинской клубники — чтобы угостить преподавателей на экзаменах.

— И клубника за четыре дня не испортилась?

— Нет. Это был особый сорт — крепкая виктория. И сам факт поражает: мальчик из провинции догадался приехать с таким знаком внимания.

Он сумел выломиться из своей среды. Получил образование, потом юридическое образование, научился коммуникации, и его заметили.

Как создавался политик Жириновский

— Но откуда он вообще знал, как создавать партию? Тогда ведь никто этого не умел.

— И партий-то тогда фактически не было. В Академии общественных наук уже существовали курсы, где учили избирательным технологиям, созданию партий, работе с электоратом. Но когда учился Жириновский, этого ещё практически не существовало.

Он собирал знания буквально по крупицам. Очень много работал над собой. Его знаменитые "пророчества" были не мистикой, а результатом огромной интеллектуальной работы. У него была колоссальная интуиция и способность анализировать массивы информации.

Ораторский талант и политический эпатаж

— Но ведь люди помнят его прежде всего как скандального политика. Крики, эпатаж, скандалы…

— Это был сознательный эпатаж. Он прекрасно понимал: чтобы публика тебя запомнила, нужно выбросить яркую фразу, создать эффект. Но при этом в университетах, перед студентами, он выступал как профессиональный оратор. Его речи записывали и изучали.

У него была особая структура речи — концентрическая. Он начинал с одной идеи, затем раскручивал её, добавлял новые элементы и снова возвращался к главному тезису.

Он чувствовал аудиторию. Если видел, что люди начинают уставать, мгновенно вбрасывал новую эмоциональную реплику.

Многие его фразы становились "звуковыми цитатами" — тем, что потом повторяли все. Это важнейший элемент публичной политики.

Почему Жириновский казался пророком

— Многие его прогнозы сегодня кажутся почти мистическими. Откуда такая точность?

— Это была научная интуиция. У него была информация из первых рук. Он общался с лидерами Ближнего Востока, понимал политические процессы, видел тенденции.

Из множества деталей он собирал общую картину.

Если бы он занимался исключительно наукой, это был бы выдающийся политолог.

Он видел, что происходит на Украине, понимал неизбежность столкновения и масштабы будущего конфликта. Для него это не было озарением с небес — это была аналитика, доведённая до высочайшего уровня.

Человек, создавший себя сам

— Получается, он полностью сделал себя сам?

— Абсолютно. Это человек, который создал себя сам, сделал карьеру сам и создал политическую партию буквально под ключ.

Сегодня главная проблема ЛДПР — сумеет ли партия превратиться из партии одного лидера в полноценную политическую структуру.

Но сам факт того, что один человек смог создать столь мощный политический бренд, уже уникален. Он преодолел провинциальность, преодолел обстоятельства, сумел стать фигурой федерального и мирового масштаба. И именно поэтому о нём до сих пор говорят.