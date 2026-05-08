Вирус Андес открывает охоту в Атлантике: одна невидимая частица пыли косит пассажиров

В программе "Точка зрения" вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что известно о вирусе Андес, насколько опасны хантовирусы, возможна ли передача инфекции между людьми и почему ВОЗ считает риск распространения низким.

Что известно о вирусе Андес

— ВОЗ сообщает о случаях заражения вирусом Андес на круизном лайнере в Атлантике: подтверждено восемь заболевших, трое скончались. При этом специалисты заявляют, что риск для населения остается низким. Однако само слово "вирус" снова вызывает тревогу — слишком свежа память о пандемии последних лет. Расскажите, пожалуйста, что это за вирус и к какой группе он относится.

— Это хантовирус, семейство хантовириды. Оно известно уже достаточно давно. В 70-е годы вирус был выделен, хотя заболевания, которые он вызывает, были известны ещё с 30-х годов.

Сейчас ясно, что это очень распространённый вирус. Он переносится грызунами через выделения — кал, мочу, выделения из лёгких. Когда всё это высыхает и поднимается в воздух вместе с пылью, человек может заразиться. То есть заражение происходит не напрямую от мыши и не через укусы насекомых. Грязь и пыль, содержащие частицы животного происхождения, становятся источником инфекции для человека.

Насколько опасны хантовирусы

— Есть два типа тяжёлых заболеваний, которые вызывают эти вирусы.

Первый — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это довольно распространённая хантовирусная инфекция. Считается, что ежегодно в мире ею заболевают порядка 200 тысяч человек.

Средняя летальность невелика — около 1%. Однако бывают отдельные вспышки, когда летальность может достигать 10%.

Относительно недавно, чуть более 30 лет назад, был обнаружен хантовирус, вызывающий другое заболевание — острый кардиопульмональный, или кардиореспираторный, синдром. В этом случае поражаются уже не почки, а лёгкие: дыхание парализуется и может остановиться.

Здесь летальность значительно выше — 30, 50, а иногда и 60%. Это заболевание особенно опасно. Впервые оно было обнаружено в Соединённых Штатах, затем — в Южной Америке.

Может ли вирус передаваться от человека к человеку

— За всё время, за последние 25 с лишним лет, было зарегистрировано несколько сотен, возможно до тысячи подобных случаев. Летальность здесь высокая, и заболевание действительно очень опасное.

Как правило, хантовирусы не передаются от человека к человеку — это общее правило для этой группы вирусов. Хотя при очень тесном контакте такую передачу полностью исключить нельзя.

Что касается вируса Андес, названного в честь Анд, именно для него существуют данные о возможной передаче от человека к человеку. Эти данные нельзя назвать абсолютно надёжными, но исключать такую вероятность нельзя. Заражение, вероятно, возможно при тесном контакте.

Что касается ситуации на корабле, подробного эпидемиологического разбора пока нет, поэтому делать точные выводы сложно. Но я думаю, что, скорее всего, источник инфекции — животные-носители вируса — находились на самом судне. Хотя это лишь предположение.

Почему ВОЗ говорит о низком риске

— Почему ВОЗ заявляет о низком риске, несмотря на летальные случаи?

— Летальность и риск распространения — это разные вещи. Заболевание действительно очень тяжёлое. Если человек заразился, риск смерти может быть очень высоким — порядка 30-50%.

Но вероятность самого заражения остаётся низкой. В этом смысле хантовирусы не считаются особенно опасными с точки зрения общественного здравоохранения.

Массовых пандемий, связанных с хантовирусами, никогда не описывалось. И это кажется маловероятным из-за самого способа заражения — через выделения диких мелких грызунов. Такой механизм передачи не даёт вирусу возможности распространяться так широко, как это происходит при настоящих пандемиях.

В случае с кораблём пока даже нельзя уверенно сказать, что все восемь заболевших действительно заражены именно этой инфекцией — подробных данных нет.

Но, конечно, я понимаю состояние людей. Когда речь идёт о смертельной инфекции, тревога возникает быстро. И власти, естественно, относятся к таким случаям очень серьёзно.

Когда тревога оправдана, а когда нет

— В целом большая часть подобной тревоги всё же не оправдана. Существует множество опасных вирусных заболеваний, которые при этом не способны широко распространяться.

Хотя с вирусами всегда нужна осторожность, потому что это быстро мутирующие агенты. Иногда в мире вирусов действительно возникают новые явления. Примером может служить распространение вируса оспы обезьян — Mpox. За несколько лет заболевание охватило более ста тысяч человек по всему миру.

Хотя сам факт возможности заражения человека этим вирусом был известен ещё с 50-х годов прошлого века, никто не ожидал такой масштабной вспышки.

Как отличать реальную угрозу от информационного шума

— Как отличить реальную угрозу от раздувания темы в СМИ и интернете?

— Нужно смотреть на историю вируса: когда он был выделен, что о нём известно, как он передаётся.

То, что мы знаем о хантовирусах сегодня: это опасные и неприятные вирусы, но для них нехарактерны широкое распространение и превращение вспышек в пандемии.

Поэтому нет оснований ожидать чего-то катастрофического. Но отношение к таким инфекциям всё равно должно быть серьёзным, потому что для конкретного заболевшего человека опасность может быть очень высокой.

Почему паника опаснее вируса

— Что нужно знать обычному человеку, чтобы не поддаваться панике?

— Самая правильная тактика — не поддаваться панике ни в случае вирусных угроз, ни в любых других тревожных ситуациях.

Если появится действительно серьёзная опасность, люди об этом узнают: будет официальная информация, рекомендации, необходимые меры.

Паника сама по себе очень вредна для здоровья. Иногда даже вреднее, чем вирус.