Кумиры миллионов умирают в пустых квартирах: тайный изъян превращает славу в проклятие

В программе "Точка зрения" системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина объяснила, почему успех и популярность не защищают от одиночества. В интервью обсудили влияние славы на семью, зависимость от признания, кризисы публичных людей и возможность сохранить близкие отношения.

Одиночество как обратная сторона славы

— Мы привыкли думать, что у звёзд есть всё — деньги, внимание, признание. Но часто за этим стоит одиночество. История Людмилы Гурченко — пример того, как блестящая карьера может соседствовать с разрывом самых близких связей. Актриса практически не общалась с собственной дочерью.

Или судьба Евгения Осина: огромная популярность в 90-е, а затем спад, потеря работы, окружения и постепенное одиночество.

У Бориса Моисеева похожая история. После болезни он оказался вне сцены и почти вне публичной жизни.

Но бывает и иначе. Трагедии разрушают семьи. После смерти Жанны Фриске её близкие так и не смогли сохранить отношения — семья оказалась расколота.

А иногда одиночество вынужденное. Болезнь Анастасии Заворотнюк фактически изолировала её от внешнего мира.

Есть и внутреннее одиночество, когда при внешнем успехе человек переживает тяжёлые личные кризисы, как это было у Юлии Началовой.

Все эти истории разные, но в них есть общее: слава не защищает от одиночества. Почему так происходит? Почему даже при огромном количестве людей вокруг звёзды часто чувствуют себя одинокими?

— Одинокими чувствуют себя не только звёзды. Но у известных людей действительно риск выше. Кто обычно достигает успеха? Люди, ориентированные на признание. Часто это личности с демонстративными чертами характера. Получив успех, многие становятся зависимыми от него — от восхищения публики, от любви миллионов. Но времена меняются, вкусы публики тоже. И такая зависимость не даёт возможности выстроить близкие отношения с теми, кто рядом. Желание выглядеть идеально в глазах миллионов постепенно меняет и семейную жизнь.

Вы упомянули Людмилу Гурченко. Это очень типичный пример. Она была зависима от успеха и восхищения окружающих. Близость с дочерью оказалась для неё менее значимой. А ведь детям необходимы тепло, внимание, восхищение родителей. В результате отношения были фактически разорваны.

При этом я не могу сказать, что сама Гурченко чувствовала себя одинокой. Я видела её незадолго до смерти на концерте — она выглядела удовлетворённой жизнью. Поэтому иногда страдают окружающие, а не сам человек, добившийся успеха. Главным препятствием для близости становится зависимость от собственного успеха и стремление подчинить ему всю жизнь.

Но близость невозможна с миллионами людей. Близость — это интимность, сонастроенность друг на друга.

Возможен ли баланс между славой и семьёй

— При этом мы знаем немало примеров счастливых и долгих отношений среди известных людей. Майя Плисецкая и Родион Щедрин — прекрасный творческий и семейный союз. Вячеслав Тихонов со своей второй женой тоже прожил долгую и верную жизнь.

Если для человека действительно важны близкие отношения, он сможет их сохранить. А если важна только толпа — вряд ли.

— То есть можно разделить карьеру и семью? Быть успешным человеком на сцене, а дома — любящим мужем, женой или родителем?

— Да, можно. Всё зависит от ценности семьи для человека, от воспитания, семейной истории, типа привязанности. Если близость действительно важна, человек не станет приносить отношения в жертву успеху.

Одиночество как следствие внутренней установки

— Можно ли сказать, что одиночество — это результат личного выбора или последствий собственных решений?

— Иногда это выбор без выбора. Человек, ориентированный исключительно на внешний успех, порой просто не знает, что такое настоящая близость.

Есть понятие нарциссизма, когда человек чувствует себя успешным только через восхищение окружающих. Тогда любовь одного человека или семьи уже не имеет значения, если нет постоянного внешнего одобрения. И далеко не всегда такие люди страдают. А меняться человек начинает только тогда, когда испытывает внутренний дискомфорт или ощущение неправильности собственной жизни. Если ему хорошо в существующем положении, менять что-либо он не захочет.

Почему звёзды остаются одни после болезни и кризиса

— Истории Евгения Осина и Бориса Моисеева показывают, что после болезней и потери популярности люди часто остаются без окружения. Почему так происходит?

— Жизнь постоянно меняется, и наша задача — адаптироваться к этим изменениям. Но если человек всю жизнь видел своё предназначение только в сцене, пении или публичности, потеря этой возможности становится огромным ударом. Тогда человеку трудно увидеть другие пути: преподавание, творчество, новое дело. Хотя на самом деле мы способны переключаться и осваивать совершенно новые сферы. Но ощущение потери, депрессия, утрата привычной роли действительно могут привести к замкнутости и даже к смерти.

Почему трагедии иногда разрушают семьи

— Почему после трагедий семьи не всегда сплачиваются, как это произошло после смерти Жанны Фриске?

— Это вопрос к самой семье. Вероятно, там существовали внутренние противоречия: обиды, материальные вопросы, соперничество. Такое бывает. Конечно, в идеале люди могли бы обратиться к медиатору или психологу и попытаться услышать друг друга. Но жизнь гораздо сложнее.

Внутренняя пустота на пике популярности

— Почему человек может чувствовать себя одиноким даже на пике славы?

— Очень часто это связано с синдромом самозванца. Человек достигает успеха, но внутренне считает его случайностью. Он не воспринимает себя как личность, а ощущает себя объектом в руках других людей. Такие люди не верят, что успех — результат их собственных усилий. Здесь многое зависит от воспитания: возможно, родители слишком многого требовали или успех пришёл слишком рано.

Особенно тяжело бывает бывшим вундеркиндам. В детстве они привыкли быть исключительными, а позже сталкиваются с необходимостью перестраивать жизнь. Мы знаем подобные примеры и среди мировых знаменитостей, и среди наших артистов.

Как сохранить отношения в условиях публичности

— Можно ли сохранить личную жизнь в условиях постоянной публичности?

— Это сложно. Здесь необходимо договариваться. Партнёр должен либо быть частью общей команды, либо быть внутренне устойчивым и довольным собственной жизнью. Потому что жизнь звезды — это колоссальный труд и постоянное напряжение. Для партнёра это серьёзное испытание. Если рядом появляется конкуренция или ревность, отношения начинают разрушаться. Поэтому важны отсутствие соперничества, уважение друг к другу и способность сохранять собственную ценность, даже если рядом находится очень известный человек.

Цена успеха

— Можно ли сказать, что одиночество — это цена успеха?

— Иногда да. Когда человек полностью подчиняет свою жизнь успеху, близость и семья отходят на второй план.

Более того, успех сам по себе — тяжёлое испытание. Недаром говорят об испытании медными трубами. Не каждый человек достаточно зрел, чтобы воспринимать успех спокойно — как свою работу или миссию, а не как доказательство собственного превосходства над другими.

Можно ли вовремя заметить проблему

— Может ли человек сам понять, что с ним происходит что-то не так?

— Может, если способен слышать близких и критически воспринимать их мнение. Но часто успешные люди окружают себя теми, кто им только поддакивает. Вокруг известного человека всегда появляются люди, которым выгодно находиться рядом. Поэтому критическое мышление здесь крайне важно. Нужно постоянно задавать себе вопрос: "Где я сейчас нахожусь в своей жизни и что на самом деле происходит?"

— И по-настоящему ли мне самому всё это нравится?

— Как правило, нравится. Людям с демонстративными чертами действительно нравится внимание. Но вопрос в том, что они теряют в обмен на эту зависимость от поклонения.

История Гурченко показывает, сколько жертв иногда оказывается принесено на алтарь успеха — отношения с дочерью, с внуком. Это очень печально.

Зависимости и потеря реальности

— И осознаётся это, наверное, только со временем. А кто-то, возможно, не осознаёт никогда.

— Да. Кто-то не способен это увидеть, а кто-то просто не хочет замечать, пока всё идёт хорошо.

Кроме того, существуют и другие зависимости — алкоголь, психоактивные вещества. Огромное напряжение заставляет людей искать способы снять стресс, но такие способы ещё сильнее искажают восприятие реальности и мешают что-либо изменить в жизни.

— И трезво смотреть на происходящее.

— Именно. Всем хочется универсальный рецепт: как быть успешным и при этом сохранить близость.

— Но такого рецепта, к сожалению, нет. Каждый человек живёт свою жизнь по-своему.

— Конечно. Но человеку полезно лучше узнавать себя и смотреть на примеры здоровых отношений у других людей. Когда видишь, что близость возможна даже при большой славе, это тоже становится ориентиром. А если человек смотрит только на поклонников, цветы и аплодисменты, это уже совсем другая история.