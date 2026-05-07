Антироссийский шабаш в Ереване: Армению превращают в плацдарм ради западных подачек

В программе "Точка зрения" кандидат в депутаты парламента Республики Армения, член политсовета партии "Процветающая Армения" Арман Абовян прокомментировал визит европейских лидеров и Владимира Зеленского в Ереван, рассказал о политике Никола Пашиняна, протестных настроениях в Армении и отношениях с Россией.

Саммит в Ереване и реакция на визит Зеленского

— В Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества. Формально это гуманитарная площадка, клуб по интересам, но главное — приехали практически все руководители европейских стран, генсек НАТО. Никол Пашинян собрал всех. Нас в России удивило заявление Зеленского о том, что он устроит России на парад 9 мая "хорошую жизнь", прислав беспилотники. Это прозвучало как демарш в стране, состоящей в ЕАЭС и ОДКБ. Как вы оцениваете такое поведение Зеленского, которому Пашинян разрешает такие угрозы озвучивать?

— Надо говорить прямо: в Армении прошло мероприятие, которое иначе как антироссийским и русофобским шабашем назвать нельзя.

Руководство Армении пытается разыграть европейскую карту в преддверии парламентских выборов, которые пройдут седьмого числа. Приглашение таких одиозных фигур, как Майя Санду и Зеленский, — это своеобразная присяга на европейский вассалитет в обмен на поддержку Запада на выборах.

Мы всегда говорим гостям "добро пожаловать". Но когда человек приезжает в нашу страну и начинает угрожать нашим союзникам, это вызывает вопросы прежде всего к руководству Армении. Вы там вообще понимаете, что творите? Это не эмоции. Это оценка политического идиотизма, который сегодня происходит в Армении. Ради переизбрания или ради того, чтобы тебя похлопали по плечу западные политики, подставлять собственную страну под удар — это безумие.

Зеленский в Ереване сказал то же самое, что говорит везде. Но здесь есть особый контекст. Отношение к нему в Армении крайне негативное. Мы помним 44-дневную войну в Арцахе, когда фосфором жгли армянских женщин и детей, а этот фосфор поставлялся с Украины. Мы помним и то, как Зеленский первым поздравил Азербайджан с оккупацией Арцаха. Весь Киев был обклеен билбордами.

Протесты в Армении и "молдавский сценарий"

— На улицах Еревана проходят многочисленные акции протеста. Люди с украинскими флагами пытались выйти, но их просто прогнали. Есть огромный разрыв между восприятием происходящего обществом и властями. Более того, по некоторым данным, у нас пытаются реализовать "молдавский сценарий", когда полностью игнорируются демократические нормы.

Визит Майи Санду — тоже знак. Это человек, который фактически сокрушается, что не может ликвидировать Молдавию как государство и присоединить её к Румынии. Потеря идентичности возводится в норму. Русские, кстати, всегда очень удивлялись разговорам о том, будто они посягают на суверенитет Молдавии. И сейчас такое же удивление, только уже в негативном смысле, вызывает ситуация, когда Зеленский из Еревана фактически угрожает Москве.

Происходящее закономерно. Южный Кавказ, в том числе Армения, рассматривается США и Европой как геополитическое пушечное мясо. А чтобы пушечное мясо с радостью шло на убой, его нужно погладить по голове, сказать приятные слова и пообещать поддержку.

Но есть и важный момент: армянское общество понимает, что происходит. Именно поэтому Ереван был буквально наводнён усиленными нарядами полиции.

Макрон, Европа и отношение армянской диаспоры

— Макрон тоже призывает Армению выбирать между Россией и Европой.

— Вопрос не в выборе между Россией и Европой. Армяне — транснациональная нация с огромной диаспорой и в Европе, и в России, и в США, и на Ближнем Востоке. Для нас Европа — не нарисованная пропагандой "сытая гавань". Мы хорошо знаем Европу — и с хорошей стороны, и с плохой. Во Франции живёт полмиллиона армян. И многие из них выступают против политики Макрона по отрыву Армении от евразийского вектора.

Парадоксально, но западных армян в западной прессе называют "оголтелыми русофилами". Американских, европейских, канадских армян обвиняют в симпатиях к России. Но причина проста: мы прекрасно понимаем, как ради собственных интересов уничтожаются такие страны, как наша. Посмотрите, что происходит с Молдавией. Посмотрите, до какого состояния довели Украину.

Есть ли у Армении пророссийская альтернатива

— Есть ли надежда на победу "Процветающей Армении" или других пророссийских сил?

— В Армении есть не пророссийские, а проармянские силы. Это принципиально. Проармянские — это силы, выступающие за стабильность и сотрудничество с Россией без ущерба для других стран. Когда начинается деление на прозападных, пророссийских, проиранских или прокитайских — это играет на руку врагам армянского народа. А проармянские силы называют пророссийскими по одной причине: России выгодно, чтобы Армения существовала, была стабильной и безопасной. Если Армении не будет, проблемы начнутся дальше — и на Северном Кавказе, и в других регионах. Это понимают все. Мы — последний христианский оплот на пути радикальных сил, которые давно мечтают двинуться через Кавказ или Среднюю Азию к России. И саммит в Ереване был посвящён в том числе этому вопросу, хотя вслух об этом не говорили.

Почему падает рейтинг Пашиняна

— А какой сейчас рейтинг у Пашиняна?

— По некоторым данным — от 20 до 27%. Для власти это катастрофа.

— Кто его поддерживает?

— Сегменты разные: и образованные, и необразованные, и городские, и сельские жители.

Но катастрофическое падение поддержки началось тогда, когда власть фактически занялась уничтожением армянской идентичности. Когда людям говорят: "Не произносите слово Арцах". Когда заявляют, что на гербе Армении не должно быть Арарата — священной горы для армян. Идёт настоящая война против Армянской апостольской церкви. А Церковь для нас — это не просто религиозный институт, а часть национальной идентичности.

Поэтому я и говорю: нынешняя власть ведёт себя как коллаборационистская администрация.

Россия и армянские выборы

— Как, по-вашему, должна реагировать Москва? Пашинян недавно встречался с Владимиром Путиным. Путин дал понять: можно потерять дешёвый газ и другие преимущества сотрудничества с Россией. Какой у вас прогноз по выборам?

— Мой прогноз: объединённая оппозиция разгромит власть.

— В России пишут, что Карапетян — это "армянский Шор": человек, которого поддерживает Москва, но который ничего собой не представляет.

— Это глупость. Москва ни на кого не ставит и не вмешивается. Россия настолько уважает армянский народ, что прямо говорит: "Решайте сами. Если вы выберете путь самоуничтожения — это ваше решение, но мы предупреждаем о последствиях".

Разговоры о российских фаворитах — ложь. Россия действительно не вмешивается, и это, кстати, очень ценится. Западные "друзья" Армении постоянно разгоняют фейки о российском вмешательстве, но на самом деле Москва ведёт себя как настоящий союзник — оставляет право выбора самому армянскому народу.

Что будет с Арменией при Пашиняне

— Если Пашинян останется у власти, каким вы видите будущее Армении?

— Это будет формирование серьёзного протурецкого конгломерата в регионе в рамках концепции "Западного Азербайджана". Азербайджан рассматривает Армению как потенциально оккупируемую территорию. В том виде, в каком Армения существует сегодня, её просто не будет. Мы превратимся в поле противостояния между Западом и Востоком.

И речь не только о России. Рядом Иран — в 400 километрах от Еревана идёт война. Формировать в Армении прозападный плацдарм против Ирана — это крайне опасный сценарий. Я даже не хочу вслух проговаривать последствия.

— Иран уже предупреждал, что не допустит реализации "коридора Трампа". Получается, удар может прийтись по Сюникской области.

— Не хочу это комментировать. Мысли иногда материализуются.

— Хочется пожелать Армении всё-таки получить проармянское правительство. Мы всегда хорошо жили с армянами, в России живут около двух миллионов армян.

— Проармянская власть автоматически означает уважение к тем странам, с которыми у нас есть огромный исторический опыт братства и дружбы.