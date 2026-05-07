Дырявая крыша США: уход американцев из Германии оголяет бессилие НАТО перед Россией

В программе "Точка зрения" военный эксперт Александр Михайлов прокомментировал вывод американских войск из Германии, кризис внутри НАТО и возможный отказ США от размещения ракет в Европе. Также обсуждаются риски эскалации вокруг Украины, политика Дональда Трампа и перспективы нового ядерного противостояния России и Запада.

Американцы выводят войска из Германии

— Новость последних дней — вывод американского контингента из Германии. На Западе это активно обсуждается. Речь идёт о 5000 солдат, а также о возможном отказе от размещения в Германии ракет Tomahawk и гиперзвуковых комплексов Dark Eagle. С чем связано такое решение США?

— Сначала расставим все точки над i. Речь идёт об отказе от поставок на территорию Германии оружейных комплексов — крылатых ракет средней дальности типа Tomahawk и гиперзвуковых комплексов Dark Eagle, которые американцы обещали разместить в 2027–2028 годах.

При этом Dark Eagle ещё не принят на вооружение американской армии. Изделие находится на стадии завершающих испытаний. Да, испытания идут с 2019 года, но комплекс пока сырой. Говорить о том, что американцы в конкретные сроки вооружат Германию этими системами, пока преждевременно.

Что касается Tomahawk, то это дозвуковая ракета, которой американцы пользуются уже более 30 лет. Для нас это не инновация. Кроме того, из-за конфликта вокруг Ирана у американской армии возник дефицит таких ракет, поэтому вопрос их поставок в Германию оказался под сомнением.

Россия, расширив положения своей ядерной доктрины, ещё раз напомнила западному миру, какие последствия могут быть, если хотя бы один Tomahawk, даже в неядерном исполнении, полетит в сторону российских границ.

Думаю, в ходе общения Путина и Трампа обсуждались и вопросы милитаризации европейского пространства. Россия вновь обозначила недопустимость размещения таких наступательных вооружений, как ракеты средней дальности. Это слишком серьёзный вызов, который неизбежно вызовет резкую эскалацию с нашей стороны. Выгодно ли это американцам, которые располагают свои базы в Европе? Вряд ли.

Почему США меняют военные приоритеты

— Что касается вывода военнослужащих, то сейчас в Германии находятся около 35 тысяч американских военных. Эта цифра десятилетиями оставалась стабильной. Там же расположены две военные базы с тактическим ядерным оружием США.

Вывод 5000 человек серьёзно не ослабит американскую группировку в Европе, но станет лакмусовой бумажкой для государств, размещающих у себя американские базы. Они задумаются, а надо ли их продолжать поддерживать. Ближневосточные союзники США, которые спокойно размещали американские базы, получили от Ирана удары по своей территории и столкнулись с нарушением логистических цепочек и серьёзными финансово-экономическими проблемами.

Население этих стран увидело слабость американской "крыши", за которую десятилетиями платились огромные деньги — начиная с 50-х годов были инвестированы сотни миллиардов долларов в американскую экономику через закупки вооружений и технологий. А теперь эта "крыша" протекла, что негативно отражается на американском имидже.

При этом Трампу важно милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Плюс появилась новая цель — Куба. Трамп уже открыто говорит о нарастании эскалации вокруг Острова Свободы. Для этого США нужны и Tomahawk, и Dark Eagle, и военнослужащие, которые смогут обеспечивать возможные наступательные операции. Поэтому вывод контингента из Германии укладывается в текущую геополитическую логику.

Усилится ли Европа без США

— Многие считают, что для России уход американцев — это хорошо. Но есть и сомнения: раньше США сдерживали европейцев от прямой конфронтации с Россией. Не приблизит ли вывод американских войск войну в Европе?

— У администрации Трампа в Европе две ключевые цели.

Первая — довести выплаты европейских стран в бюджет НАТО с 2 до 5% ВВП. Речь идёт о сотнях миллиардов евро, которые американцы хотят направить прежде всего на закупку американских вооружений. Вторая цель — Гренландия. Эта тема никуда не исчезла.

Трамп понимает, что европейские партнёры не вмешались в войну против Ирана. У них нет для этого ни возможностей, ни особого желания. И теперь он использует это как аргумент против европейцев: мол, десятилетиями вы были под американским ядерным зонтиком, а в критический момент не поддержали США.

Трамп уже открыто говорит: если его что-то не устроит, он может вывести США из НАТО. Без американского ядерного оружия, технологий и оборонной промышленности НАТО превращается в колосс на глиняных ногах. Европейцы это понимают, несмотря на резкую риторику в адрес Трампа. Им придётся раскошелиться.

Экономический кризис Европы и давление США

— Европейские страны находятся в тяжёлом экономическом положении. Их теснит Китай, предприятия уходят в другие юрисдикции, в том числе в США. Поэтому Европа пытается спасать собственную экономику через гособоронзаказ. Неслучайно уже фигурирует сумма в 800 млрд евро до 2035 года на военные расходы.

Раньше европейцам приносили прибыль автомобили, самолёты, вооружения, технологии. Сейчас их вытесняют Китай, США, Россия и другие игроки.

Для Трампа ситуация складывается удачно. Он не только заставит Европу платить больше в НАТО, но и попытается забрать Гренландию. Причём сделает это жёстко, потому что серьёзных препятствий для себя уже не видит.

Возможна ли эскалация вокруг Украины

— Зеленский уже обещает испортить России Парад Победы ударами беспилотников. Дроны летят на тысячи километров, атакуют Москву. Сейчас, когда США выводят войска и Европа не понимает, что делать дальше, почему Россия не использует этот момент жёстче?

— Думаю, минобороны уже достаточно открыто высказалось по поводу 8-9 мая. Теперь мяч на стороне Украины. Если будут попытки ударов по Москве или массированных атак дронов, Россия начнёт поражать правительственные объекты в центре Киева. Об этом прямо заявило министерство обороны.

Кроме того, минобороны недавно опубликовало список предприятий в странах Европы и Израиле, производящих дроны для Украины. Предупреждение сделано официально.

Парад Победы станет моментом истины. Если Украина нарушит объявленное Россией перемирие, уровень эскалации повысится.

Россия пока не наносила удары по ключевым объектам политического управления Украины — ни по офису Зеленского, ни по минобороны, ни по разведывательным комплексам. Всё это продолжает функционировать.

Сейчас общество требует более жёстких действий, и власть это слышит. Но как именно будут развиваться события, предсказать сложно. Если Киев пойдёт на эскалацию, Зеленский, скорее всего, заранее покинет столицу.

Возможен ли удар по Европе

— А возможен ли прямой удар по Европе?

— Пока я считаю, что удар по Европе означает удар по альянсу со всеми вытекающими последствиями.

У Франции есть около 300 ядерных боеголовок, у Британии — порядка 160-200. Даже одна боеголовка, которая теоретически может упасть на наши города, — это уже катастрофический сценарий. Да, Россия способна уничтожить Европу своим стратегическим ядерным оружием, но легче нам от этого не станет, если будут поражены наши города. Лучше плохой мир, чем большая война. Всё равно в итоге придётся договариваться.

Я сам жил в ГДР, родители были военными. Мы уже проходили это противостояние — и 1987 год, и вывод войск из Германии, и конец холодной войны. Возможно, впереди Карибский кризис 2.0 — Балтийский или Черноморский кризис. Но прямого столкновения стратегических ядерных сил допускать нельзя.

Ядерное сдерживание и новый мировой договор

— У Британии, Франции и США есть военные базы и территории далеко за пределами Европы. Есть остров Гуам, британские территории по всему миру, вот они могут быть целями.

Кроме того, давно назрел вопрос показательных испытаний ядерного оружия. США уже говорят о подготовке собственных испытаний и фактически игнорируют договорённости. Россия с 2023 года вышла из договора, запрещавшего ядерные испытания. Полигон на Новой Земле готов, специалисты находятся в постоянной готовности. Если использовать гибридные методы давления, не переходя к ударам по Европе, можно вызвать серьёзную политическую панику. Европа очень чувствительна к внутреннему общественному давлению. Там люди выходят на улицы, протестуют, сносят полицейские кордоны.

Я всё-таки считаю, что до прямой войны между Европой и Россией дело не дойдёт. Это слишком опасно прежде всего для самой Европы. Всё равно придётся возвращаться к системе международных договорённостей. Нужен новый договор СНВ. Без соглашений о стратегических наступательных вооружениях невозможно прогнозировать военно-техническую ситуацию в мире. Этот разговор будет продолжаться ещё несколько лет, но предпосылки для нового соглашения уже существуют.