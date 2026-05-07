Клеймо банкрота рубит карьеру на корню: один закон превращает босса в рядового рабочего

В программе "Точка зрения" к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, почему банкротство физических лиц стало массовым явлением. В эфире обсудили последствия процедуры, риски для граждан, доступность внесудебного банкротства и возможные альтернативы при высокой долговой нагрузке.

Банкротство физических лиц: почему процедура стала массовой

— Более 400 тысяч россиян за год проходят процедуру банкротства. Это уже стало массовым явлением. На фоне роста долгов и высокой кредитной нагрузки всё больше людей рассматривают её как выход из сложной ситуации. Почему банкротство стало таким распространённым?

— Действительно, среди инструментов, которые могут использовать граждане в соответствии с действующим законодательством, существует и процедура банкротства физического лица. Это относительно молодая практика по сравнению с банкротством организаций, но за это время уже накоплен определённый опыт и сформировалось правовое регулирование.

Важно понимать, что процедуру банкротства следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов решения финансовых проблем. Использовать её необходимо максимально вдумчиво и осознанно, поскольку она влечёт за собой целый ряд ограничений.

Какие последствия наступают после банкротства

— Прежде всего, в течение пяти лет после завершения процедуры гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания факта своего банкротства. Понятно, что в такой ситуации получить новый кредит будет крайне сложно.

Кроме того, в течение пяти лет гражданин не может повторно инициировать процедуру банкротства по собственному заявлению. Это ещё одно серьёзное ограничение.

Есть и другие последствия. В течение трёх лет после завершения процедуры гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении компанией. Соответственно, могут возникнуть ограничения, связанные с дальнейшим трудоустройством.

Также в течение десяти лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации или участвовать в её управлении.

Ещё одно ограничение касается страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов и микрофинансовых организаций. В течение пяти лет после завершения процедуры банкротства гражданин не может участвовать в управлении такими структурами.

Подытоживая, хочу отметить: процедура существует, граждане ей пользуются, и это право человека, а не обязанность. Но перед её использованием необходимо внимательно ознакомиться со всеми последствиями и нюансами.

К сожалению, некоторые советники, предлагающие пройти процедуру банкротства, не всегда полно раскрывают последствия, которые могут наступить в будущем. Поэтому решение должно быть максимально взвешенным и осознанным, с учётом всех обстоятельств конкретной ситуации.

Когда банкротство может быть оправдано

— Несмотря на все последствия, о которых вы сказали, в каких случаях банкротство действительно может быть оправдано?

— Я считаю, что оправданность процедуры банкротства — вопрос субъективный. Всё зависит от решения конкретного гражданина.

В законодательстве такая процедура предусмотрена, у неё есть чёткий алгоритм и правовое регулирование. Если человек понимает все параметры и последствия процедуры и осознанно принимает решение воспользоваться этим инструментом, то с его точки зрения такое решение может быть оправданным.

Слишком ли доступной стала процедура

— Можно ли сказать, что процедура стала слишком доступной? Сейчас её можно пройти даже без суда.

— Процедура действительно является доступной. Она была специально введена в российское законодательство как один из инструментов управления личными финансами.

Все параметры процедуры достаточно чётко прописаны. Да, нюансов много, но они подробно отражены в законодательстве. Поэтому гражданин, который считает для себя возможным использовать такой механизм, действительно может прибегнуть к процедуре банкротства физического лица.

Кто чаще всего проходит процедуру банкротства

— А кто чаще всего проходит эту процедуру сегодня?

— Я не видел официальной статистики, которая подробно раскрывала бы структуру граждан, прошедших процедуру банкротства.

Но важно понимать другое: такая процедура существует, и о ней необходимо знать. Понимание механизма её действия — это часть финансовой грамотности человека.

Есть ли риск злоупотреблений

— Существует ли риск того, что люди начнут злоупотреблять этой процедурой, чтобы просто не платить долги?

— Я бы не стал говорить о злоупотреблении. Есть право, которое закреплено законом и достаточно чётко урегулировано.

При этом законодательством уже предусмотрены определённые ограничения, в том числе невозможность повторного банкротства по заявлению гражданина в течение пяти лет.

Самое главное — перед принятием любого финансового решения необходимо изучать всю информацию в официальных и достоверных источниках, чтобы понимать полную картину.

Любое финансовое решение требует осознанности и времени для оценки всех плюсов и минусов.

Какие есть альтернативы банкротству

— Какие альтернативы есть у людей с долгами, помимо процедуры банкротства?

— Я считаю, что прежде всего необходимо стремиться к тому, чтобы долгов не возникало.

Очень важно формировать финансовую подушку безопасности. При наличии такой подушки в случае сложностей или изменений жизненной ситуации у человека появляется возможность справиться с временными трудностями.

Кроме того, важно по возможности соответствовать современным требованиям рынка труда и запросам работодателей. Наличие актуальных навыков позволяет быть более конкурентоспособным, претендовать на более высокооплачиваемую работу и тем самым решать финансовые проблемы.

На мой взгляд, именно в этом направлении и следует двигаться.

Что делать человеку, у которого уже есть долги

— То есть если у человека уже есть долги, вы советуете в первую очередь улучшать своё финансовое положение?

— Я считаю, что необходимо работать над тем, чтобы долгов не возникало. Очень важно двигаться именно в направлении предупреждения подобных ситуаций.

Банкротство — выход или крайняя мера

— И всё-таки банкротство — это выход или всё зависит от конкретной ситуации человека?

— Как я уже говорил, оправданность использования этого инструмента каждый человек определяет самостоятельно.

Процедура законна, подробно регулируется российским законодательством, её параметры достаточно чётко прописаны, а практика применения уже накоплена.

Если гражданин после изучения всех условий и последствий считает такую процедуру для себя целесообразной, то она может быть использована.