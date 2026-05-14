Шоколадный Клондайк под Рязанью: элитные сладости в этом городе стоят сущие копейки

Авторская программа Игоря Моржаретто "Нам по пути" посвящена поездке в Касимов. Вместе с журналистом и автором блога "Kate_pro_dosug" Катей Набережновой обсуждаются маршрут, дороги, достопримечательности, музеи и гастрономия. Практический разбор путешествия и особенности региона.

О путешествии в Касимов и автопробеге

— Изучаем очередной маршрут: впереди лето, сезон отпусков, кто-то выберет длинные поездки, кто-то короткие. Я люблю и те, и другие. Поговорим об интересном регионе России — Рязанской области. В апреле состоялся автопробег "Едем в Касимов" — город с богатой историей. Инициатором выступила администрация Касимовского округа, а медиахолдинг Pravda.Ru был партнёром и участником. Начнём с автомобилей.

— Автомобили были невероятно удобные. Я оцениваю как пассажир — за рулём не была. Всё продумано: зарядки, багажник, пространство для ног. Даже для очень высоких пассажиров на втором ряду хватает места.

Отличная система управления: помогает перестроить маршрут, включить музыку. Поездка прошла идеально — без проблем. Автомобили можно только похвалить. Особенно впечатлила система парковки.

— Это модели Jetour T1 и T2 — кроссоверы, рассчитанные в том числе на бездорожье. Я сам тестировал их в Приморье: грязь, камни — всё проходимо при разумном подходе. Хотя, как говорится, чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором.

— Абсолютно верно. Мы ехали по разным дорогам — и по асфальту, и по разбитым участкам. Справились отлично.

— Jetour — суббренд Chery, ориентированный на путешествия. Даже название говорит само за себя. Эти машины уже собираются в России, популярность у них высокая.

Дорога и инфраструктура

— До Касимова большая часть пути проходит по трассе М5. Она в хорошем состоянии, есть обходы городов, дорога бесплатная. Главное — правильно выбрать время выезда, чтобы не попасть в дачные пробки. Обычно это поездка минимум на два дня.

— Там действительно есть что посмотреть. И как мама троих детей скажу: поездка была бы комфортной и с семьёй. Мы возвращались в пятницу, но выехали раньше и не попали в пробки. Доехали быстро — я даже успела вечером в театр.

В Касимове есть зарядки для электромобилей, так что можно ехать и на электротяге. Расстояние позволяет.

— А парковки там бесплатные?

— Да, все парковки бесплатные.

Касимов: первое впечатление

— Что стоит посмотреть в городе с такой историей?

— Касимов — один из старейших городов, его называют младшим братом Рязани. Но ехать туда лучше без завышенных ожиданий. В отличие от Москвы или Петербурга, здесь нет готового списка "топ-10". Город раскрывается постепенно.

Начать стоит с татарского кафе "Татарская сказка". Уже на входе впечатляет хозяйка — харизматичная, настоящая татарская женщина. Там подают тематические обеды, готовят при вас, например, ляваши, десерты, хворост. Есть и более редкие блюда — например, конина.

Для семей важно: есть полноценная детская игровая зона. Это редкость для регионов. И там же небольшой музей с экскурсиями по истории татарского народа в Касимове.

Музеи и культурные особенности

— Мне нравится, что в небольших городах появляются частные музеи. Они часто неожиданны. Например, "Касимовская невеста".

— Это необычное место. Когда заходишь, ожидаешь увидеть что-то конкретное, но экспозиция сложнее. Много предметов, и важно идти с экскурсоводом. Тогда открываются детали — например, венчальные свечи с историей.

Нижний этаж оформлен как старая квартира. Там даже снимали кино. В целом музей производит сильное впечатление.

— В городе много разных музеев: от промыслов до самоваров.

— Да, и почти везде есть интерактив. Например, можно своими руками сделать игрушку. Это важно — вовлечение.

Музей самоваров тоже впечатляет. Там проводят чаепития, и атмосфера очень живая.

Город как музей

— Центр Касимова — это фактически музей-заповедник. Здесь приятно просто гулять. Есть спуск к реке, старинная мечеть с минаретом, мавзолеи, памятники татарской культуры.

— И, главное, легенды. Истории здесь — не менее важная часть города. Та же "Касимовская невеста" — это не просто экспозиция, а культурный символ.

Есть татарский культурный центр, где можно примерить костюмы, попробовать писать. Это не формальный музей — там действительно вовлекают.

Где остановиться

— В городе и окрестностях есть варианты размещения — от гостиниц до загородных домов.

— Мы были в экопарке "Шмели". Очень атмосферное место: домики, деревянные резные фигуры, природа. Можно провести целый день — есть пляж, спуск к реке.

Утром просыпаешься под пение птиц — и едешь гулять в Касимов. Очень удобно.

Елатьма и неожиданные открытия

— Рядом есть посёлок Елатьма.

— Сначала кажется, что там нечего смотреть. Но это не так. Есть интересный краеведческий музей с программами.

И уникальный "дом с характером" — частный проект. Хозяйка восстановила старинный дом, наполнила его антиквариатом. Всё собрано вручную, но оформлено со вкусом. И там можно жить.

Гусь-Железный

— Ещё одно место — Гусь-Железный. Там стоит огромный храм, построенный промышленником Баташовым.

— Он производит сильное впечатление. В пасмурную погоду словно светится, в солнечную — выглядит воздушным, несмотря на масштаб. В это место стоит заехать хотя бы на пару часов.

Еда и сувениры

— В Касимове невозможно остаться голодным. Есть и татарская, и русская кухня.

— Да, и много локальных продуктов: шоколад, печенье, кофе. Мы были на обжарке кофе — можно купить свежий.

Жаль, что шоколадная фабрика не проводит экскурсии. Это могло бы привлечь туристов.

— Промышленный туризм — вообще перспективное направление.

— Согласна. В России это развивается, и Касимов тоже может подключиться.

Шоколад вкусный и недорогой. Совет — брать ассорти.

Гастротеатр и развлечения

— В городе есть гастротеатр — например, программа "Обед шута Балакирева".

— Это не просто еда, а полноценное представление.

— Да, интерактив: танцы, игры, участие гостей. Причём интересно и взрослым. И стоит значительно дешевле, чем в Москве.

Итог

— Касимов — это направление для поездки на несколько дней. Здесь сочетаются культуры, история, кухня, музеи. Город открывается неожиданно и оставляет сильные впечатления.

— Полностью согласна.