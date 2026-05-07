Китайский автосалон: автомобили продаются прямо со стендов

Авторская программа Игоря Моржаретто "Нам по пути" посвящена итогам пекинского автосалона. Вместе с главным редактором журнала "Автопилот" Дмитрием Гронским обсуждаются ключевые тренды: рост гибридов, новые форматы продаж и влияние китайского автопрома на мировой рынок и Россию.

Масштаб китайского автосалона

— Завершил работу пекинский автосалон "Авточайна-XXVI". Это крупнейшее в мире мероприятие: тысячи специалистов со всего мира и миллионы посетителей. Пекинский автосалон проходит раз в год в конце апреля, города чередуются — Пекин, Шанхай. В этом году — Пекин. Двенадцать огромных павильонов, 350 тысяч квадратных метров, многие павильоны двухэтажные. Около полутора тысяч автомобилей и 181 мировая премьера. Это место, где формируются глобальные тренды — дизайн, инженерия, рынок в целом. Ты ездишь на такие салоны каждый год. Автосалонам вообще быть? Европейские ведь почти исчезли?

— Считается, что автосалоны убил "ковид". Но есть и другая причина — онлайн-презентации. Илон Маск показал, что аудитория онлайн сопоставима с классическими салонами. При этом ничто не заменяет живого контакта: можно открыть дверь, потрогать интерьер, почувствовать машину.

Новая "пресса" и продажи в один клик

— В Китае в первый пресс-день мы видели совсем другую "прессу". Там это тиктокеры — огромное количество блогеров с миллионами подписчиков. Они снимают прямо у стендов, у каждого по несколько смартфонов. За день охватывают все премьеры.

— Более того, прямо во время трансляции зритель может нажать кнопку и купить машину. Это уже не журналистика, а прямая продажа.

— Тенденция, до которой Европа пока не дошла. Там, по сути, остался только Мюнхенский салон.

— Да, он проходит по всему городу, не в одном месте.

Китай: от концептов к немедленным продажам

— Раньше были Франкфурт, Париж, Женева. Сейчас всё изменилось. В Китае главное — масштаб и скорость. Концептов почти нет, в основном серийные машины. Причём мировая премьера — и сразу продажи. Мы видели новый кроссовер-минивэн Wey: показали — через два дня он уже стоял в торговом центре.

— Ещё 15 лет назад китайские машины были пародиями на западные модели. Их делали для внутреннего рынка, буклеты были на иероглифах. Сейчас всё иначе: Китай не копирует — он задаёт тренды. Три года назад все копировали квадратные внедорожники после успеха бренда Tank. Теперь новая волна.

Унификация дизайна и тренд минивэнов-кроссоверов

— Сейчас почти на каждом стенде — полноприводные гибридные кроссоверы-минивэны с пневмоподвеской и семью местами. Формы обтекаемые, машины похожи друг на друга.

— Да, отличия есть в деталях, но общий набор одинаков: три ряда сидений, двухцветная окраска, гибрид, и почти у всех в индексе цифра девять.

Главный тренд — гибридизация

— Главный тренд — гибриды. Электромобили есть, но основной упор на последовательные гибриды: бензиновый мотор работает как генератор. В Китае их считают электромобилями и дают льготы. Даже при развитой зарядной сети электромобиль удобен в городе, но не на дальние расстояния. Гибрид решает проблему: 200-250 километров на электричестве и до 1200-2000 километров суммарного пробега.

— Удивительно, что к этому пришли только сейчас. Такая схема была у BMW i3 ещё 15 лет назад. Но индустрии понадобилось время, чтобы вернуться к этой идее.

Ошибки индустрии и стратегия Китая

— Volkswagen, например, закрыл дизельные программы и теперь пытается вернуть специалистов. Китай действует иначе: развивает всё параллельно. "Пусть расцветают все цветы", как говорил Мао.

Суббренды и маркетинг

— Ещё одна тенденция — дробление брендов. У каждой компании десятки суббрендов. В павильоне Chery легко запутаться: Omoda, Exeed, Luxeed, Jetour и другие.

— Это классический маркетинг: один продукт под разными именами продаётся лучше. Как с водкой — из одного бака, но разные названия.

Конкуренция и осторожный дизайн

— При этом дизайн стал осторожным. Нет ярких прорывов, как раньше в Европе.

— Да, в Китае сейчас колоссальная конкуренция. Компании не рискуют — делают проверенные решения. Отсюда однообразие.

Технические изменения и новые требования

— В дизайне закрепились общие элементы: единая задняя световая линия, скрытые стойки, "парящая крыша". Но Китай ужесточает правила. С будущего года запрещены полностью выдвижные дверные ручки — из-за аварий. Обязательны физические кнопки — минимум пять.

Качество и сроки разработки

— Раньше китайцы выпускали модели за два года, в Европе — за четыре-пять. Это вызывало жалобы на недоработки. Теперь государство вводит строгие испытания перед запуском.

Отставание прошлого и лидерство настоящего

— Двадцать лет назад китайские бренды занимали задворки выставок. Сейчас — центр. Китайские машины продаются по всему миру. Даже в Великобритании китайские модели становятся лидерами продаж.

Европейцы и ставка на историю

— Европейские бренды привезли старые модели — показывают свою историю, потому что это их главное отличие.

— Да, у китайцев история короткая, но это уже не мешает им менять рынок.

Итоги и влияние на Россию

— Мы живём в новой реальности. Китай определяет технологии, дизайн и рынок. Для России это особенно важно — китайский автопром стал ключевым партнёром. Многие премьеры скоро появятся у нас.