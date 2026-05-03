Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Исцеление у купели: как евангельская история вскрывает природу человеческого эгоизма

Правда ТВ » Разговоры о религии

В эфире программы "Разговоры о религии" отец Андрей (Сапунов) обращается к евангельскому сюжету об исцелении расслабленного, предлагая его современное прочтение через призму человеческого поведения, веры и личной ответственности.

Речь идёт о событии, описанном в Евангелии от Иоанна: у Овчей купели в Иерусалиме находился человек, который 38 лет ожидал исцеления. Согласно преданию, раз в год ангел возмущал воду, и первый вошедший в неё получал исцеление. Однако больной не мог попасть в купель — каждый раз его опережали другие. Христос, увидев его, произнёс: "Встань, возьми постель твою и ходи", — и человек тотчас исцелился.

Как отмечает отец Андрей (Сапунов), в этой истории важно не только чудо, но и контекст — реакция окружающих. Исцеление произошло в субботу, что вызвало недовольство иудеев: они упрекнули бывшего расслабленного за нарушение запрета на труд.

"Это столкновение живой веры с формализмом, когда соблюдение внешнего правила оказывается важнее милосердия и здравого смысла", — подчеркивает священник.

Особое внимание в наставлении священника уделяется теме эгоизма. По словам отца Андрея (Сапунова), ситуация у купели отражает модель поведения, актуальную и сегодня: каждый стремится к личной выгоде, не считаясь с другими. Священник проводит параллели с повседневной жизнью, где конфликты возникают даже в очередях или, что показательно, в церковной среде. "Вместо любви — раздражение. Вместо смирения — агрессия", — отмечает он, приводя пример из практики, когда человек получил резкое замечание в храме лишь за то, что стоял "не на своём месте".

Священник связывает подобные проявления с внутренним состоянием человека, его духовной слабостью и отсутствием способности видеть более широкую перспективу. По его словам, следование христианским принципам требует усилия и внутренней дисциплины:

"Сделать "как надо” — трудно. Это требует внутренней силы. Человек должен уметь сказать своему "я” — нет".

Отдельно затрагивается тема фанатизма. Осуждение исцелённого за формальное нарушение закона, по мнению отца Андрея (Сапунова), иллюстрирует опасность убеждённости в собственной правоте, которая нередко приводит к агрессии. При этом священник подчеркивает, что воздействие на других возможно только через личный пример, а не через давление.

Важная часть наставления — тема ответственности за происходящее вокруг. Священник указывает, что бездействие перед лицом зла остаётся распространённой проблемой: люди часто предпочитают не вмешиваться, даже если становятся свидетелями несправедливости.

В завершение отец Андрей (Сапунов) отмечает, что евангельская история об исцелении расслабленного — это не просто рассказ о чуде, а практическое руководство к жизни. Она, по его словам, "обнажает привычку жить так, как удобно, а не так, как правильно". Отец Андрей (Сапунов) призывает к осмысленной вере, жертвенности и внимательному отношению к собственным поступкам.

Читайте полный текст наставления отца Андрея (Сапунова)

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы вера религия православие православный календарь

Новости Все >
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Сейчас читают
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Популярное
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы

В середине прошлого века амбициозный проект по обогащению лесной фауны привел к неожиданным последствиям, изменив облик европейских лесов и рек навсегда.

Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Последние материалы
Минус 5 см в обхвате до выходных: жесткий чек-лист, который превратит ваше тело в печь для сжигания углеводов
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Обходят запрет ЦБ и не краснеют: хитрая схема банков позволяет обдирать людей до нитки
Исцеление у купели: как евангельская история вскрывает природу человеческого эгоизма
Мы живём внутри звездного каннибала: как Млечный Путь поглотил хаотичную галактику Локи
Миф о холодном сердце: что на самом деле чувствует кот, когда вы игнорируете его мяу
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Секреты весеннего метаболизма: почему обычная еда может оказаться лучше аптечных БАДов
Сырная корочка и чесночный дух: самый простой ужин из картофеля, который выглядит на миллион
Два квинтиллиона операций в секунду: сможет ли китайский суперкомпьютер изменить правила мировой конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.