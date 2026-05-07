Наталья Оганова

Ловушка для фармацевтов: простой способ вывести аптечный обман на чистую воду у кассы

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Разбор причин роста цен на лекарства: влияние импорта, монополии аптек, уловки производителей и риски покупки препаратов вне легального рынка.

Почему дорожают лекарства

— Почему дорожают лекарства и как устроен аптечный бизнес в России, из-за которого чеки в аптеке иногда превышают продуктовые? Почему мы платим больше и что с этим делать?

Главная мысль: лекарства дорожают не столько из-за жадности фармацевтов, сколько из-за глобальных процессов. За последние пять лет средняя цена упаковки выросла примерно вдвое — с около 200 до не менее 700 рублей. Это заставляет искать аналоги и более дешёвые варианты, в том числе в интернете.

Импортозамещение и реальные причины роста цен

Парадокс в том, что отечественные препараты за последний год подорожали сильнее импортных — почти на 21%. Причина в том, что многие из них производятся из импортного сырья, которое существенно подорожало, включая логистику.

Производители также используют скрытые методы: цена упаковки не меняется, но уменьшается количество таблеток. В итоге стоимость одной дозы растёт.

Монополия аптечных сетей

Аптечный рынок сильно монополизирован. Небольшие аптеки практически исчезают, уступая место федеральным сетям, которые диктуют цены. В условиях монополии выбор ограничен, а стоимость может быть выше, чем в отдельных аптеках у дома.

Государство регулирует цены только на жизненно важные препараты. Остальной рынок работает по законам бизнеса: цель — прибыль, а скидки возможны лишь при крупных закупках.

Контрафакт и опасности интернета

Серьёзная проблема — фальсификат. В лицензированных аптеках его доля минимальна — около 0,12%. Но в интернете до 75% продукции может быть подделкой.

Контрафакт продаётся через маркетплейсы, чаты и соцсети. Под видом дорогих препаратов могут находиться некачественные или токсичные вещества. Проверить их без лаборатории невозможно.

Серые услуги и БАДы

Отдельный риск — "серые" косметологи и БАДы. Часто решения принимаются по совету знакомых, без консультации врача. Доля подделок в этом сегменте достигает 40%, а контроль и наказания недостаточны.

Последствия таких процедур и препаратов могут быть крайне серьёзными.

Как распознать подделку

Обращайте внимание на упаковку: нечёткая печать, ошибки в тексте, отсутствие инструкции на русском языке — признаки фальсификата.

Система маркировки "Честный знак" позволяет проверить препарат. QR-код на упаковке должен корректно сканироваться и подтверждать легальность.

Практические рекомендации

  • Проверяйте лекарства через "Честный знак" прямо в аптеке.
  • Не доверяйте "сарафанному радио" и случайным рекомендациям.
  • Уточняйте у врача действующее вещество и просите в аптеке самый дешёвый аналог.
  • Не покупайте лекарства с рук, на рынках или в сомнительных интернет-каналах.

Экономия в несколько сотен рублей может стоить здоровья или жизни.

Аптеки — это бизнес, рынок монополизирован, а интернет остаётся главным источником контрафакта. Система маркировки работает, но ответственность за выбор лекарства во многом лежит на самом человеке.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
