Наталья Оганова

Диплом актёра превращается в бесполезный фантик: один новый навык теперь важнее таланта

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова разбирает, почему растёт интерес к творческим профессиям, как меняется рынок и какие навыки реально нужны выпускникам.

Рост интереса к творческим профессиям

— Предлагаю обсудить тему творческих специальностей, креативной индустрии и выбора профессии выпускниками школ. Поговорим о том, как вузам в условиях цифровизации готовить специалистов и на что ориентироваться абитуриентам.

В России конкурс в сфере креативного образования достигает 300 человек на место. При этом во всём мире он падает, а у нас растёт. В творческие вузы подано более 85 тысяч заявлений — на 20% больше, чем ранее. Это выглядит контринтуитивно на фоне мирового тренда.

В Австралии, например, наблюдается кризис: число выпускников творческих направлений сократилось на 21%, а по драме и танцу — на 40%. Причина — рост стоимости образования.

Популярные направления и перекос интересов

Рейтинг творческих направлений в России: актёрское искусство, режиссура кино и телевидения, кинооператорство, драматургия. Конкурс — от 10 до 48 человек на место.

В топе — исполнительские и кинематографические специальности, где важен "дар". Но там, где требуется инженерное мышление: архитектура, графика, — конкурс ниже. Возникает вопрос — неуверенность абитуриентов или проблемы в системе обучения?

Доходы и рынок труда

Образование требует вложений, но важен результат. По данным рынка труда, доходы выросли: парикмахеры — на 35%, ювелиры — на 23%, дизайнеры — на 22%, менеджеры по рекламе — на 66%.

Спрос на услуги также вырос: фотосъёмка подорожала в шесть раз, анимация и видеомонтаж — в четыре раза. Бизнес активно инвестирует в визуальные коммуникации.

При этом разрыв доходов сохраняется: есть специалисты с доходом около 30 тысяч рублей. Одного таланта недостаточно.

Технологии и новая реальность

Ключевой тренд — технологизация. Искусственный интеллект меняет содержание работы, но не заменяет творцов.

Сегодня недостаточно одного навыка. Требуется способность объединять идеи, данные, визуальные образы и пользовательский опыт. Появляются новые профессии, которых не было пять лет назад.

Вузы уже внедряют обучение работе с ИИ. Те, кто этого не делает, рискуют готовить специалистов для несуществующего рынка.

Разрыв между мечтой и реальностью

Абитуриенты стремятся на актёрские и режиссёрские факультеты, но рынок нуждается в других специалистах.

В индустрии гостеприимства не хватает 400 тысяч работников, включая 85 тысяч управленцев. В моде — дефицит технологов и конструкторов. В игровой индустрии прогнозируется рост спроса на специалистов.

Гибридные навыки как основа успеха

Рынок требует специалистов, сочетающих творческое мышление, предпринимательские навыки, технологическую грамотность и аналитическое мышление.

Популярны программы по креативному предпринимательству и креативной экономике, где формируется понимание будущего трудоустройства.

Работодатели всё чаще обучают сотрудников сами: вакансии с обучением растут, что говорит о дефиците готовых специалистов.

Как должны меняться вузы

Необходимо менять модель образования. Важны практикоориентированные форматы: 70% времени — работа над реальными проектами, большинство преподавателей — практики.

Учебные планы должны соответствовать рынку. Вместо диплома — портфолио и реальные кейсы: приложения, коллекции, рекламные кампании.

Работа с первого курса должна быть нормой. Оценка — через выполнение практических заданий.

Новые форматы поступления и обучения

Поступление должно стать творческим испытанием: баттлы, скетчинг, создание мемов, защита проектов. Образование должно включать коллаборации, работу с брендами, активное присутствие в соцсетях.

Вуз должен демонстрировать успехи студентов и формировать среду, ориентированную на результат.

Вывод

Образование должно соответствовать рынку. Вузы обязаны готовить специалистов на стыке искусства, технологий и бизнеса. Выпускники с гибридными компетенциями будут востребованы и не останутся без работы.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы высшее образование искусственный интеллект

