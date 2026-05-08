Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Начальник требует пароль от смартфона: хитрый способ отбить атаку и сохранить работу

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова разбирает, кто вправе читать переписку в телефоне, где проходит граница личной тайны и какие действия считаются нарушением закона.

Что считается нарушением тайны переписки

— В жизни часто возникают ситуации: руководитель требует телефон "на проверку", супруг просматривает сообщения, сотрудник полиции просит показать переписку. Все эти действия без законных оснований являются незаконными.

Закон защищает тайну личной жизни и переписки. Любые сообщения, звонки и переписка относятся к личной информации. Незаконный доступ к телефону подпадает под статью 138 УК РФ. Наказание — штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы. Если нарушение совершено должностным лицом, санкции ужесточаются: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до четырёх лет.

Ключевой фактор — отсутствие добровольного согласия владельца и решения суда.

Добровольное согласие и его последствия

Если владелец сам передаёт телефон и разрешает доступ, формально нарушения нет. В дальнейшем ссылаться на давление или принуждение затруднительно.

Супружеские отношения: распространённое заблуждение

Распространённый миф — супруги могут свободно читать переписку друг друга. Формально это нарушение статьи 137 УК РФ о неприкосновенности частной жизни.

На практике доказать факт нарушения сложно из-за совместного быта. Однако суды могут признавать такие действия незаконными. Например, использование переписки, добытой без согласия, может привести к штрафу и признанию доказательства недопустимым.

Недопустимость использования "добытых" доказательств

Переписка, полученная без согласия владельца, не принимается судом. Более того, лицо, представившее такие материалы, может быть привлечено к ответственности.

Мошеннические приложения для слежки

Попытки установить программы слежения за партнёром приводят к утрате личных данных. Такие сервисы не дают юридически значимой информации и несут риск компрометации устройства.

Права работодателя

Работодатель не вправе требовать личный телефон или устанавливать на него приложения без согласия сотрудника.

Исключение — служебный телефон. Его содержимое может контролироваться при условии, что он используется исключительно для работы.

Если личный телефон применяется в рабочих целях, сотруднику полагается компенсация износа (ст. 188 ТК РФ).

Работодатель может ограничивать использование телефонов в рабочее время, но не вправе читать личные сообщения или прослушивать разговоры.

Кто имеет право читать переписку

Законные основания только два:

  1. добровольное согласие владельца;
  2. решение суда — для правоохранительных органов.

Без судебной санкции доступ к переписке невозможен, даже при наличии уголовного дела.

Хранение данных мессенджерами

С 2026 года мессенджеры и соцсети обязаны хранить переписку пользователей в течение трёх лет и передавать её государственным органам по запросу.

Что делать при подозрении на вмешательство

  • Сбросить телефон до заводских настроек, предварительно сохранив данные.
  • Переустановить систему с помощью специалиста.
  • Сменить пароли ко всем аккаунтам.
  • Включить двухфакторную аутентификацию.
  • Обратиться в полицию или прокуратуру при наличии подозрений на незаконный доступ.

Вывод

Личный телефон — частная территория. Ни супруг, ни работодатель, ни посторонние лица не имеют права читать переписку без согласия или судебного решения. Нарушение этой границы влечёт юридическую ответственность.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы телефон соцсети смартфон

Новости Все >
Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы
Пуанты из стали: как русские балерины разрушили западный миф о застывшем советском искусстве
Сейчас читают
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Садоводство, цветоводство
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Мир. Новости мира
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Биохимическая броня: как правильные жиры превращают шпинат в лекарство для зрения
Лишний вес встал намертво? 10 простых правил, которые заставят жир гореть даже в 45
Атомный шантаж Зеленского: Украина пытается разыграть ядерную карту против России
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Гостиницы уже прокололись: где искать честный рейтинг, который владельцы не купят за деньги
Гонка с ценниками: почему жители Севера России быстрее покупают авто, чем москвичи
Химическая прожарка: почему черная корочка на мясе становится ядом для желудка
Очки больше не прячут глаза: мода 2026 превратила оправы в главный элемент образа
СССР пытался подчинить природу с помощью лесов: зелёная стена дала стране изобилие продуктов
Платежи за ЖКХ оказались шире стен квартиры: собственников обязали содержать весь дом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.