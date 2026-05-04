Ипотечный капкан: одна фатальная иллюзия превращает покупку жилья в пожизненную обузу

В программе "Точка зрения" финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов объясняет, какие кредиты оправданы, а какие ведут к долгам. Обсуждаются ипотека, потребительские займы и рост закредитованности, а также принципы расчёта финансовой нагрузки и снижения рисков.

На что оправдано брать кредит

— Кредиты сегодня стали нормой, а не исключением. Одни берут ипотеку, чтобы решить жилищный вопрос, другие — на бизнес или транспорт, который может приносить доход. Но есть и другая сторона — кредиты на отдых, технику, повседневные покупки. Где здесь инвестиция в себя, а где финансовая ошибка? На какие цели кредит сегодня действительно оправдан?

— Люди, к сожалению, зарабатывают недостаточно, чтобы купить жильё без заёмных средств. Поэтому значительная часть кредитов — это ипотека. Около 48% заёмщиков берут кредиты именно на жильё, которое большинству недоступно без заёмных денег и в ближайшие годы доступнее не станет.

— Можно ли считать ипотеку или бизнес-кредиты инвестициями?

— Люди стремятся улучшить жилищные условия. Они выбирают между арендой, где деньги уходят другому человеку, и ипотекой, где пусть с переплатой в два-три раза они платят за своё будущее. Это выбор меньшего зла: лучше платить за собственное жильё, чем за чужое.

Но не все справляются. Просроченная задолженность растёт, потому что люди не умеют корректно оценивать свои возможности. Здесь ответственность лежит не только на них — ситуация сложнее.

Инвестиция или самообман

— Как отличить инвестицию от самообмана?

— Квартира не является инвестицией, если человек планирует в ней жить. Проблема в том, что люди строят слишком оптимистичную модель будущего. Они не учитывают рост налогов, расходов, инфляции. Например, ЖКХ ежегодно дорожает на 10-11%, а зарплаты растут далеко не у всех.

В результате расходы увеличиваются, уровень жизни снижается. Кто-то урезает траты, кто-то начинает допускать просрочки. За прошлый год задолженность по кредитам выросла на 30% — это уже более полутора триллионов рублей. И эта сумма продолжает расти, формируя эффект "снежного кома".

Образование в кредит

— Можно ли считать образование инвестиционным кредитом?

— Это зависит от восприятия. Родители часто рассматривают обучение детей как инвестицию в будущее. Но стоимость образования высокая: например, обучение в МГИМО — около 1,3 млн рублей в год, тогда как в Германии — около 150 тысяч рублей.

Если не планировать заранее, люди вынуждены идти в долги или кредиты. Обычно сначала занимают у близких, а уже потом обращаются в банки или микрозаймы. В целом около 30% кредитов — это потребительские, включая образование.

Кредиты на потребление

— Почему люди берут кредиты на отдых и бытовые покупки?

— В среднем на одного заёмщика приходится два-три кредита. Среди молодёжи 25-30 лет — около 2,7 кредита. Люди хотят жить "здесь и сейчас". Если на отдых не хватает, они берут кредит и потом расплачиваются весь следующий год.

Жизнь не по средствам — проблема, но мало кто ставит цель жить иначе. Уже около 50 млн человек живут с кредитами. Если исключить детей и пожилых, получается, что более половины взрослого населения имеет хотя бы один кредит. Это стало нормой.

При этом важно понимать разницу: одно дело — кредит на несколько месяцев, другое — на 10-20 лет. В условиях нестабильности долгосрочные обязательства крайне рискованны.

Риски и ошибки заёмщиков

— Как понять, что кредит может стать проблемой?

— Нужно анализировать свой прошлый опыт и смотреть на доходы реалистично, а не оптимистично. Доходы у многих стагнируют, поэтому важно думать не только об экономии, но и о росте доходов.

Если возможности снижаются несколько лет подряд, это сигнал. В таких условиях человек рискует не справиться с обязательствами.

Ключевой инструмент — учёт доходов и расходов. Без этого невозможно адекватно оценить нагрузку. Только понимая свои финансы за длительный период, можно принимать взвешенные решения.

Кредитная зависимость

— Когда кредит становится зависимостью?

— Когда человек берёт новый кредит, чтобы закрыть старый. Важно сосредоточиться на погашении текущих обязательств, а не на наращивании новых.

Первый шаг — признание проблемы. Без этого ситуация будет повторяться. Статистика показывает, что просроченная задолженность растёт ежегодно.

Да, существует процедура банкротства, но она накладывает ограничения: человек теряет доступ к ряду возможностей, которыми пользовался ранее.

Почему ситуация ухудшается

— Почему проблема закредитованности усиливается?

— Высокая инфляция делает кредиты дорогими. Если базовая ставка около 14,5%, реальные ставки для заёмщиков ещё выше. Банки закладывают свою маржу.

В других странах кредиты могут стоить несколько процентов, а у нас переплата значительно выше. Это усиливает нагрузку и снижает способность людей обслуживать долг.

— Но люди всё равно продолжают брать кредиты. Почему?

— Потому что альтернативы нет. Средняя задолженность на человека — около 470 тысяч рублей. В других странах она выше, но там это устоявшаяся модель. У нас процесс только набирает обороты.

Кроме того, у нас высокая стоимость товаров — например, автомобили дороже, чем за рубежом, плюс высокая кредитная ставка. В итоге люди переплачивают вдвойне.

Как выстроить здоровое финансовое поведение

— Можно ли научиться финансовой дисциплине?

— Да. Основа — системный учёт доходов и расходов. Кредит допустим, но он должен быть рациональным: с адекватным сроком и платежом, соответствующим реальным возможностям.

Второе — работа над увеличением дохода. Иногда для этого нужно менять подход к жизни или работе.

Важно помнить: с ростом доходов растут и расходы. Люди стремятся к более высокому уровню жизни, и это часто сводит на нет эффект увеличения заработка.