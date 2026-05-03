Спасёт при обрыве проводов: один физический закон делает авто самым безопасным местом

Аномальный циклон в Центральной России стал проверкой на готовность к экстремальной погоде. В программе "Точка зрения" инструктор по выживанию туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин объясняет, как вести себя при сильном ветре, какие ошибки совершают люди и почему личная осторожность важнее любых предупреждений.

Аномальный циклон: что произошло и почему это становится нормой

— Москва и регионы Центральной России оказались под ударом мощного циклона. Мокрый снег, ветер, падение деревьев и отключение электричества парализовали работу транспорта и инфраструктуры. Повалены тысячи деревьев, повреждены сотни автомобилей, в ряде регионов люди надолго оставались без света. И это уже не редкость, а всё более частая картина аномальной погоды. Разберёмся, как вести себя в таких ситуациях, чего категорически делать нельзя и можно ли защититься от стихии, которая приходит внезапно.

Насколько необычен апрельский снегопад

— Насколько вообще необычен такой снегопад для конца апреля?

— Можно сказать, что необычен. Но, с другой стороны, погода сейчас меняется настолько, что снег может выпасть даже летом. Вспомните, как он выпадал в конце декабря. Удивляться уже не стоит. Климат меняется, и нужно быть готовым ко всему в любое время года. Главный принцип — предупреждён, значит, вооружёен. Важно внимательно следить за прогнозом погоды — не только за температурой, но и за ветром. Именно ветер — основная угроза в городской среде. Температуру контролировать проще, а ветер разрушает среду: ломает деревья, срывает крыши, рекламные конструкции.

Почему предупреждения не спасают от ущерба

— Людей предупреждали заранее, но ущерб всё равно был нанесён. Почему так происходит и можно ли было избежать последствий?

— В городе основной ущерб — это машины. Но парковка — это всегда ограничение: люди не выбирают, где поставить автомобиль. Повезло — поставили, не повезло — на него упало дерево. В идеале — крытые парковки или торговые центры, но чаще машины остаются на улице, и выбора нет.

Городская среда часто не даёт возможности для превентивных мер. В идеале — остаться дома, не ехать на работу, не вести детей в школу. Но реальность иная: люди продолжают вести обычную жизнь. Поэтому важно хотя бы соблюдать меры предосторожности.

Как вести себя во время сильного ветра

— Если вы на улице, при порывах ветра лучше зайти в помещение — магазин, кафе, любое укрытие. Опоздание на работу не критично, а безопасность — да.

Предпочтителен подземный транспорт — метро.

Крайне важно не использовать наушники. Слух — ключевой канал восприятия угрозы. Он позволяет вовремя услышать треск деревьев, обрыв проводов, движение объектов. Зрение ограничено, слух — нет.

При усилении ветра нужно держаться ближе к зданиям. Ветер в городе порывистый, а не постоянный. Опасны именно шквалы — до 20-25 м/с, которые способны ломать конструкции и сбрасывать предметы.

Где самые опасные места в городе

— Наиболее опасны так называемые "ветровые коридоры" между зданиями, где поток ускоряется.

Даже автомобиль не гарантирует полной безопасности: предмет может пробить стекло.

К зонам повышенного риска относятся:

старые деревья и зелёные насаждения;

рекламные конструкции;

крыши домов, особенно старого фонда;

малоэтажные здания с лёгкими кровлями;

детские площадки.

В идеале при экстремальном ветре лучше находиться в защищённом месте или оставаться дома.

Что делать, если стихия застала врасплох

— Если человек оказался на улице внезапно, как действовать?

— Два варианта:

укрыться в помещении или прижаться к стене здания.

Ветер отражается от стены и идёт вдоль неё, не неся предметов. Можно переместиться на сторону здания, где ветер слабее.

Под деревьями прятаться нельзя. Это одна из главных ошибок. Есть риск падения веток, контакта с проводами и поражения электричеством. Кроме того, дерево — проводник молнии.

Типичные ошибки людей

— Люди часто прячутся под деревьями во время дождя и ветра. Это опасно из-за молний.

Если вы в автомобиле — лучше оставаться внутри. Машина защищает от электричества благодаря изоляции от земли. Даже при попадании молнии или падении провода человек внутри, как правило, в безопасности.

Почему МЧС не успевает ко всем

— Хватает ли ресурсов у МЧС при массовых происшествиях?

— В любой экстремальной ситуации ресурсов не хватает. Приоритет отдаётся наиболее тяжёлым случаям с большим числом пострадавших. Частные вызовы обрабатываются позже. Это нормальная логика работы в условиях перегрузки системы.

Можно ли подготовить город к таким явлениям

— Города могут адаптироваться к таким нагрузкам?

— Полностью — нет. Явления предсказуемы по факту существования, но не по последствиям.

Инфраструктурные меры, вроде переноса линий электропередачи под землю или удаления всех потенциально опасных объектов, требуют колоссальных бюджетов и нецелесообразны для редких событий.

Поэтому основной акцент — на готовности служб и личной ответственности граждан. Нужно не только смотреть прогноз, но и оценивать ситуацию за окном перед выходом из дома.