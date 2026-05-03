Обходят запрет ЦБ и не краснеют: хитрая схема банков позволяет обдирать людей до нитки

В программе "Точка зрения" председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов объясняет, почему долг россиян вырос до 45 трлн рублей. Разбираются причины закредитованности, влияние бедности и неравенства, а также реальные риски для экономики и роль Центробанка в контроле ситуации.

Долг россиян: критическая отметка или управляемая ситуация

— Общий долг россиян на 1 января 2026 года достиг 45 трлн рублей. Почти половина — ипотека, значительная часть — потребительские кредиты. Это поддерживает спрос, но становится обузой. Насколько велика эта сумма?

— Если сравнивать с бюджетом государства, это примерно сопоставимые величины. Сумма значительная, но стоит ли бить тревогу — вопрос. В развитых экономиках объёмы долгов физических лиц порой превышают ВВП.

У нас ВВП превышает 200 трлн рублей, поэтому ситуация не выглядит критической. Но важно понять причины.

Бедность и неравенство как основа закредитованности

— Часто вспоминаю формулировку президента 2021 года: главный враг — бедность. Есть определённые успехи, по итогам 2025 года уровень бедности — 6,5%. Это менее 10 млн человек.

Но граница бедности — прожиточный минимум — около 17 тысяч рублей. При этом сами граждане считают бедностью уровень ниже 50 тысяч рублей. А примерно половина населения как раз находится около этой отметки.

Вторая проблема — неравенство. Бедность формально снижается, но разрыв растёт. Богатые богатеют, бедные беднеют. Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, но люди справедливо спрашивают: "Где эти деньги?"

Есть те, кто получает миллионы, и те, кто живёт на минимальную оплату труда — менее 20 тысяч рублей. Это и толкает людей к кредитам.

Структура долгов и реальные риски

— Если смотреть структуру, более 20 трлн рублей — ипотека. Далее кредиты наличными — свыше 5 трлн рублей, кредитные карты — около 1,3 трлн, автокредиты — более 1,2 трлн, микрофинансовые организации — свыше 2 трлн.

Общее число кредитов уже превышает численность населения. При этом около 40 млн человек так или иначе пользуются кредитами.

Самые проблемные — 15-18 млн человек: они берут повторные кредиты и чаще допускают просрочки.

В целом просрочка невысокая — около 1-1,5%. Но в сегменте наличных кредитов и кредитных карт она достигает 13-14%. В ипотеке — около 1%, потому что есть залог. В беззалоговых продуктах таких ограничителей нет.

Роль Центробанка и ужесточение правил

— То есть рост кредитования сам по себе не опасен?

— Не опасен, потому что Центральный банк внимательно контролирует ситуацию. В последние годы вводились ограничения — макропруденциальные лимиты, чтобы снизить закредитованность.

Банки соблюдают эти требования, и объёмы выдачи сокращаются. Например, в прошлом году количество кредитов в точках продаж и по картам снизилось примерно на 50%.

— Ужесточение требований улучшает ситуацию?

— Да, это стабилизирует рынок. Кредитование необходимо: оно даёт людям доступ к потреблению, обеспечивает доход банкам и поддерживает экономический оборот.

Такая модель используется во всём мире. Более того, в Германии и Японии 20-30 лет назад государствам приходилось вмешиваться и помогать гражданам списывать долги.

В России до этого не дойдёт — политика ЦБ достаточно осторожная.

Рост микрофинансового сектора и новые риски

— Сейчас растёт сегмент микрофинансовых организаций — быстрые кредиты без серьёзной проверки. Для них уже введены дополнительные ограничения: обязательная идентификация личности и проверка кредитоспособности.

Но возникает другая проблема. Из-за ужесточения банковских требований люди уходят в микрофинансовый сектор. Более того, сами банки создают такие структуры — сейчас они занимают до половины рынка.

При дальнейшем ужесточении люди будут искать быстрые деньги — это приводит к росту ломбардов, кооперативов и нелегального кредитования. Последнее — самый опасный сегмент.

Кредиты как способ поддержания спроса

— Почему кредиты стали главным инструментом поддержания спроса?

— Возвращаемся к базовой причине — доходы. Формально бедность снижается, но фактически значительная часть населения остаётся уязвимой.

Прожиточный минимум в 17 тысяч рублей давно не отражает реальность. Он сформирован на основе устаревшей структуры потребления. Например, расходы на интернет и связь туда практически не заложены, хотя без них современная жизнь невозможна.

Профсоюзы уже предлагают повысить этот уровень до 50 тысяч рублей.

— То есть пересмотр необходим?

— Безусловно. Это фундаментальная проблема, которую необходимо решать.