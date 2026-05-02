Дарья Митина

Теневой удар Хаменеи: новый лидер Ирана переиграл Запад без единого публичного слова

Авторская программа "Личное мнение" историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной. Речь о том, как устроена власть в Иране, почему страна выстояла под ударами и за счёт чего её политическая система сохраняет устойчивость.

Почему Иран не рухнул

— Два месяца назад началась кровопролитная война сионистско-американского блока против Исламской Республики Иран. Как стало возможным, что Иран не просто выстоял, но и диктует свои условия сегодня?

Мы видим, что руководство республики систематически выбивается американо-израильскими агрессорами, но ставка на обезглавливание страны не сработала. Напротив, произошла консолидация общества вокруг власти. Это невозможно понять без понимания того, как устроена сама иранская система.

Мифы о политическом устройстве

В публичном пространстве воспроизводится набор штампов: диктатура аятолл, всемогущий КСИР, декоративный президент, недееспособный парламент. Такая картина удобна своей простотой, но почти полностью неверна.

Иран переживает один из самых сложных и одновременно институционально интересных периодов своей истории, демонстрируя способность к адаптации, которой могли бы позавидовать многие устойчивые демократии.

Консолидация власти в условиях войны

После событий февраля 2026 года: гибели верховного лидера и ряда высших руководителей, — страна оказалась в беспрецедентных условиях. Однако система не рухнула.

Произошла консолидация трёх ключевых сил:

  1. парламента (Меджлиса),
  2. правительства
  3. и силового блока, включая КСИР и регулярную армию.

Это не переворот и не триумвират, а сложный компромисс, где каждый институт жертвует амбициями ради сохранения государства.

Роль парламента

Вопреки ожиданиям парламент повёл себя ответственно. Консервативное большинство не стало атаковать правительство реформатора Масуда Пезешкиана.

Впервые за два десятилетия кабинет министров был утверждён полностью. Спикер Мохаммад-Багер Галибаф стал не оппонентом, а гарантом стабильности.

Логика проста: внутренний конфликт в условиях войны означал бы паралич государства.

КСИР: реальная роль

Образ КСИР как "государства в государстве" сильно преувеличен. Да, это влиятельная структура, участвующая в экономике и инфраструктурных проектах, но её политическое влияние ограничено.

Иран — страна с развитой системой сдержек и противовесов. Значительная часть элит выступает за ограничение экономической роли КСИР. Сам корпус не стремится к прямому управлению, предпочитая оставаться влиятельным, но не публичным игроком.

Система после гибели лидера

После гибели Али Хаменеи и вступления его сына Моджтабы страна столкнулась с уникальной ситуацией: новый лидер не проявляет себя публично.

Функции перераспределены между институтами. Работает Временный совет руководства, Высший совет национальной безопасности, действует координация между военными и гражданскими структурами.

Система не парализована — она адаптировалась.

Кто определяет внешнюю политику

Распространённое заблуждение, что внешнюю политику определяет исключительно верховный лидер. На практике это прерогатива правительства.

Президент и кабинет ведут переговоры, министр иностранных дел подчиняется президенту. Верховный лидер задаёт стратегические рамки, но решения проходят через коллективные органы.

Коллегиальность повышает устойчивость системы.

Баланс сил как основа устойчивости

Иран сегодня — это страна, где ни один институт не доминирует полностью. Все ключевые игроки осознали: выживание возможно только через кооперацию.

Парламент не атакует правительство из-за ответственности, КСИР не захватывает власть из-за понимания своих пределов, правительство идёт на компромиссы, сохраняя гражданский характер.

Итог: "негромкая победа"

Говорить о победе преждевременно. Но факт: Иран выстоял, продолжает сопротивление и перехватывает инициативу.

При неравенстве сил он смог изменить повестку. Это результат работы сложной, адаптивной системы, способной к самоорганизации даже в условиях кризиса.

Это негромкая, но принципиальная победа институциональной устойчивости.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Последние материалы
Бывшие аутсайдеры вышли вперёд: эти китайские авто возглавили рейтинг надёжности
Уголовное дело за цветы: какие растения могут привести владельца участка к огромным штрафам
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Между мифом и реальностью: что скрывают стены самых известных замков мира
Хватит жевать резину: секреты идеального приготовления нежного кальмара
Потолок больше не фон: 5 трендов 2026, которые полностью меняют восприятие интерьера
