Теневой удар Хаменеи: новый лидер Ирана переиграл Запад без единого публичного слова

Авторская программа "Личное мнение" историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной. Речь о том, как устроена власть в Иране, почему страна выстояла под ударами и за счёт чего её политическая система сохраняет устойчивость.

Почему Иран не рухнул

— Два месяца назад началась кровопролитная война сионистско-американского блока против Исламской Республики Иран. Как стало возможным, что Иран не просто выстоял, но и диктует свои условия сегодня?

Мы видим, что руководство республики систематически выбивается американо-израильскими агрессорами, но ставка на обезглавливание страны не сработала. Напротив, произошла консолидация общества вокруг власти. Это невозможно понять без понимания того, как устроена сама иранская система.

Мифы о политическом устройстве

В публичном пространстве воспроизводится набор штампов: диктатура аятолл, всемогущий КСИР, декоративный президент, недееспособный парламент. Такая картина удобна своей простотой, но почти полностью неверна.

Иран переживает один из самых сложных и одновременно институционально интересных периодов своей истории, демонстрируя способность к адаптации, которой могли бы позавидовать многие устойчивые демократии.

Консолидация власти в условиях войны

После событий февраля 2026 года: гибели верховного лидера и ряда высших руководителей, — страна оказалась в беспрецедентных условиях. Однако система не рухнула.

Произошла консолидация трёх ключевых сил:

парламента (Меджлиса), правительства и силового блока, включая КСИР и регулярную армию.

Это не переворот и не триумвират, а сложный компромисс, где каждый институт жертвует амбициями ради сохранения государства.

Роль парламента

Вопреки ожиданиям парламент повёл себя ответственно. Консервативное большинство не стало атаковать правительство реформатора Масуда Пезешкиана.

Впервые за два десятилетия кабинет министров был утверждён полностью. Спикер Мохаммад-Багер Галибаф стал не оппонентом, а гарантом стабильности.

Логика проста: внутренний конфликт в условиях войны означал бы паралич государства.

КСИР: реальная роль

Образ КСИР как "государства в государстве" сильно преувеличен. Да, это влиятельная структура, участвующая в экономике и инфраструктурных проектах, но её политическое влияние ограничено.

Иран — страна с развитой системой сдержек и противовесов. Значительная часть элит выступает за ограничение экономической роли КСИР. Сам корпус не стремится к прямому управлению, предпочитая оставаться влиятельным, но не публичным игроком.

Система после гибели лидера

После гибели Али Хаменеи и вступления его сына Моджтабы страна столкнулась с уникальной ситуацией: новый лидер не проявляет себя публично.

Функции перераспределены между институтами. Работает Временный совет руководства, Высший совет национальной безопасности, действует координация между военными и гражданскими структурами.

Система не парализована — она адаптировалась.

Кто определяет внешнюю политику

Распространённое заблуждение, что внешнюю политику определяет исключительно верховный лидер. На практике это прерогатива правительства.

Президент и кабинет ведут переговоры, министр иностранных дел подчиняется президенту. Верховный лидер задаёт стратегические рамки, но решения проходят через коллективные органы.

Коллегиальность повышает устойчивость системы.

Баланс сил как основа устойчивости

Иран сегодня — это страна, где ни один институт не доминирует полностью. Все ключевые игроки осознали: выживание возможно только через кооперацию.

Парламент не атакует правительство из-за ответственности, КСИР не захватывает власть из-за понимания своих пределов, правительство идёт на компромиссы, сохраняя гражданский характер.

Итог: "негромкая победа"

Говорить о победе преждевременно. Но факт: Иран выстоял, продолжает сопротивление и перехватывает инициативу.

При неравенстве сил он смог изменить повестку. Это результат работы сложной, адаптивной системы, способной к самоорганизации даже в условиях кризиса.

Это негромкая, но принципиальная победа институциональной устойчивости.