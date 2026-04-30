Невидимая угроза выселения: социальный найм предподносит неприятный сюрприз каждому квартиросъемщику

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Разбор мифов о договоре социального найма: чем он отличается от собственности, какие риски скрывает и что происходит с квартирой после смерти нанимателя.
— Сегодня развенчиваем миф о договоре социального найма. Многие до сих пор путают его с правом собственности на квартиру или считают, что приватизированное жильё и социальный найм — одно и то же. Это не так.
Распространённое заблуждение: если человек прописан, значит, у него есть доля в квартире. В муниципальном жилье регистрация даёт только право проживания и пользования, но не даёт права распоряжаться, приватизировать, продавать или наследовать.
По договору социального найма, основная ответственность лежит на нанимателе. Текущий ремонт, содержание квартиры, устранение повреждений — всё за его счет. Государство как собственник берёт на себя только капитальные работы и аварийные ситуации.
Серьёзная проблема — ранее зарегистрированные лица. Если человек был временно выписан, например, из-за заключения или работы, его право на жильё сохраняется. Он может вернуться через годы, и его обязаны вселить обратно. Наниматель не вправе этому препятствовать.
Формально обмен возможен, но на практике крайне затруднён. Каждая сделка требует согласия собственника — муниципалитета. Дополнительно учитываются социальные факторы: наличие долгов, зарегистрированных детей, согласие органов опеки. В результате обмен становится сложной и длительной процедурой.
В приватизированной квартире действует наследственное право. Регистрация роли не играет. В муниципальном жилье собственником остаётся государство, а человек — лишь наниматель.
Договор социального найма прекращается со смертью ответственного квартиросъёмщика. Он не переходит автоматически к членам семьи. Квартира становится юридически свободной и может быть передана другому лицу.
Если в квартире прописаны родственники, они могут требовать признания себя нанимателями. Для этого нужно подать заявление, собрать согласия всех проживающих, подтвердить отсутствие долгов. При отказе — обращаться в суд.
Оптимальное решение — приватизация. Это единственный способ получить право собственности и передать жильё по наследству.
Если приватизация невозможна, необходимо включить всех проживающих в договор как членов семьи нанимателя.
Нельзя допускать задолженностей — они станут основанием для отказа в переоформлении.
После смерти нанимателя важно сразу обращаться в администрацию или суд. Задержка может привести к выселению в манёвренный фонд — временное жильё с худшими условиями.
Прописка в муниципальной квартире не равна собственности. Договор социального найма не даёт прав распоряжения и не наследуется автоматически. Единственный способ закрепить жильё — приватизация и грамотное оформление прав при жизни нанимателя.
