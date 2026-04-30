Любовь Степушова

Россотрудничество меняет курс — в кабинетах шепчутся и срочно рвут старые планы

В программе "Точка зрения" политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин анализирует отставку главы Россотрудничества. Обсуждаются причины ухода, проблемы "мягкой силы" России и задачи нового руководства в условиях внешнего давления.

Отставка Примакова: причины и контекст

— 27 апреля президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Примакова от должности главы Россотрудничества. Он занимал этот пост с 2020 года. На его место назначен Игорь Чайка. Примаков заявил, что уходит по собственному желанию. Чем это вызвано? Насколько успешной была его работа?

— Прежде всего поясню, на чём основаны мои суждения. С Примаковым мы взаимодействовали дважды. Первый раз — в Общественной палате, где он возглавлял комиссию по СМИ, а я — комиссию по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Тогда у меня сложилось ясное представление о его личности, профессионализме и мотивации.

Второй раз — полтора года назад, когда Россотрудничество выступило соорганизатором круглого стола по БРИКС, который я проводил с коллегами из Казанского инновационного университета. Поэтому у меня есть основания для оценки.

Примаков — прежде всего журналист и человек, глубоко вовлечённый в стратегические вопросы. Это видно по его работе в программе "Международное обозрение". Но Россотрудничество — это структура с повседневной организационной рутиной. Приняв предложение президента, он не мог уйти на полпути.

Когда он пришёл, стояла задача смены стратегических приоритетов. Ранее агентство занималось поддержкой русских центров в Европе и на постсоветском пространстве. После Крымской весны Европа начала закрываться, и многие центры пришлось свернуть.

Одновременно усилилось значение БРИКС. Нужно было формировать в этих странах круги людей, понимающих и поддерживающих российскую позицию. Россия заняла концептуальное лидерство в БРИКС, и это требовало человеческой поддержки.

Мы, например, совместно готовили монографию "БРИКС: российский взгляд". Нужно было создавать новые центры, заново разворачивать работу в Средней Азии. Здесь сыграли роль и частные инициативы — например, участие Усманова в создании русских школ в Узбекистане.

В итоге Примаков оказался вовлечён в деятельность, которая не соответствовала его личным и стратегическим ориентирам. Агентство не формирует стратегию — оно реализует решения администрации президента и МИДа.

При этом он сделал многое. Расширились возможности поездок российских учёных и экспертов за рубеж, усилилось присутствие в международных дискуссиях. Это была реальная мягкая сила.

Но представьте: шесть лет заниматься тем, что должен, а не тем, что хочешь.

— Многие так работают.

— Это проблема. Возникает выгорание. При большом творческом потенциале и желании действовать иначе это закономерно. Думаю, именно это и произошло.

Ограничения Россотрудничества и конфликт задач

Примаков говорил, что иногда полезнее сделать, например, программу по очистке воды, чем ставить памятники. Удалось ли ему реализовать такой подход?

— Россотрудничество не занимается водопроводами. Я согласен с его логикой, но у каждой структуры есть свой функционал. Это организация культурных и научных мероприятий, работа с символическим капиталом.

Есть устав, есть задачи от МИДа и администрации. Их необходимо выполнять. И это усиливало внутренний конфликт.

Почему "мягкая сила" не даёт видимого эффекта

Он также говорил, что мягкая сила работает только тогда, когда вызывает симпатию и благодарность. Но на постсоветском пространстве часто наблюдается обратное. В чём ошибка?

— Не стоит поддаваться враждебной пропаганде. Например, в Азербайджане элита говорит по-русски. Это важный показатель. Язык требует инфраструктуры — образования, культурной среды. Это и есть мягкая сила.

Исторически даже после войны с Наполеоном французский язык оставался языком российской элиты. Это показатель глубинного влияния.

В Армении ситуация сложнее. Есть политические заявления, но общественные настроения неоднозначны. Борьба продолжается — культурная, геополитическая.

Нужно объяснять позицию России. Например, ситуацию с Нагорным Карабахом. Россия не могла вмешаться без юридических оснований. Это нужно доносить.

Я проводил исследования за рубежом. В Египте, например, сильны пророссийские настроения, но люди не понимают деталей. Необходимо объяснять, вести диалог напрямую.

Россотрудничество должно работать с референтными группами — теми, кто влияет на общественное мнение.

Культурное влияние России в Европе

— Вы говорите, что российские культурные центры закрываются. Это серьёзный удар?

— Формально — да. Но культурные каналы продолжают работать. Например, выступления российских артистов вызывают огромный интерес. Билеты на оперу с участием Гарифуллиной перепродаются по заоблачным ценам.

До последних событий вся европейская аристократия приезжала на постановки Гергиева. Это показывает реальный уровень культурного влияния.

Проблема формирования элит

— США активно формируют лояльные элиты за рубежом. Почему Россия делает это слабее?

— Мы поднимали этот вопрос в работе по БРИКС. Главная объединяющая ценность — суверенитет. Но он требует зрелого понимания.

Многие страны сталкиваются с популизмом и нестабильностью. Нужны лидеры уровня Моди, которые умеют балансировать интересы.

Россия влияет через образование и военное сотрудничество. Например, в Индии офицеры обучаются в России, используют русский язык в профессиональной среде. Это долгосрочное влияние.

Рекомендации новому руководству

Что бы вы пожелали новому главе Россотрудничества?

— Прежде всего — создать общественный совет с участием специалистов по мягкой силе, а не только дипломатов.

Нужно выстраивать более рациональную стратегию. Суверенитет — ценность, но он требует компетентного управления. Иначе возникают ошибки, которые дорого обходятся обществам.

Также важно отметить вклад Примакова. Он взял на себя сложную административную работу в непростой период и сделал многое.

Но для дальнейшего развития недостаточно только управленческого и бизнес-опыта. Необходимо стратегическое мышление.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы брикс точка зрения евгений примаков любовь степушова

Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Тайное оружие Россотрудничества: зачем России нужны архитекторы смыслов в соседних странах
Билет в один конец: как в Киеве пытаются спасти себя, поджигая приднестровский фитиль
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости
Экономия или риск: что скрывает медицинский туризм в популярных странах мира и клиниках
Проклятие чистого листа: фатальная ошибка отца навсегда лишает ребенка шанса на успех в жизни
Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Жизнь в минус: как кредиты стали единственным способом дотянуть до зарплаты
Экономика холода: во сколько обошлось содержание машин из Поднебесной этой зимой
Риск двойного зачисления: чем обернется новая система приема в университеты
