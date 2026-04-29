Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Сговор в Киеве: Санду и Зеленский утвердили тайный график ликвидации Приднестровья

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" политический и военный обозреватель Юрий Селиванов разбирает визит Майи Санду в Киев и ситуацию вокруг Приднестровья. Рассматриваются экономическое давление, возможные силовые сценарии и роль Запада, а также риски эскалации и втягивания региона в более широкий конфликт.

Визит Санду в Киев и повестка по Приднестровью

— Президент Молдавии Майя Санду недавно посетила Киев, где встретилась с Зеленским. Визит был приурочен к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, и она, как обычно, не удержалась от критики советского режима. Но, на мой взгляд, ключевая тема — Приднестровье. Без его реинтеграции Молдавию не принимают всерьёз. Для Украины это своего рода "засланный казачок" в тылу ВСУ. Был озвучен план — демократизация, демилитаризация и деолигархизация Приднестровья. Как вы это оцениваете?

— Во-первых, правды от этих персонажей никто не услышит. Санду прибыла в Киев, по сути, как единственный иностранный лидер — остальные не сочли нужным участвовать. Причины этого лежат далеко за пределами официальной повестки и связаны с закулисными процессами вокруг Молдавии и Приднестровья.

Обсуждения можно реконструировать по косвенным признакам. Накануне визита Кишинёв сделал демонстративные антироссийские шаги: объявил о полном выходе из СНГ и признал командование российской оперативной группы войск в Приднестровье нежелательными лицами с угрозой депортации. Параллельно усиливается экономическое давление — фактически удушение региона.

Экономическая блокада и пределы давления

— Конечно, Приднестровье давно объявлено "недемократичным" и "олигархическим". Под этим прикрытием его пытаются дожать. Регион уже много лет находится в круговой экономической блокаде. Я это видел лично — за десятилетия после войны.

Несмотря на давление, Приднестровье выживает. И нет оснований считать, что нынешние меры дадут принципиально иной результат. Даже такие шаги, как ограничение поставок газа на Молдавскую ГРЭС, ударят по самой Молдавии — она лишится электроэнергии. Эти инструменты давления не ведут к радикальным изменениям.

Риск силового сценария

— Поэтому на повестке появляется силовой вариант. Неслучайно звучат заявления из Москвы о рисках. Например, попытка захвата складов боеприпасов в Колбасне может привести к экологической катастрофе — там тысячи тонн старых боеприпасов.

За происходящим стоит Запад. Представлять молдавскую власть как самостоятельную — ошибка. Даже выборы там фактически легитимируются извне. Это уже признают и бывшие западные чиновники.

Сценарии: ЕС, Румыния или эскалация

— Рассматриваются разные варианты: интеграция в ЕС или через Румынию. Но у Румынии есть сомнения — она понимает, что получит нестабильный регион с риском конфликта и экономической нагрузкой.

Украина в этом контексте — ключевой фактор. Зеленский находится в положении, когда ему нужна эскалация для втягивания Запада в конфликт. Приднестровье — потенциальный инструмент для этого. Через Молдавию и Румынию можно создать цепочку вовлечения НАТО.

Военный потенциал Приднестровья

— Но разве для Киева это не выглядит как лёгкая цель? Узкая территория, ограниченные силы. С учётом возможной поддержки Румынии это кажется соблазнительным сценарием.

— Это опасное заблуждение. В 1992 году я был свидетелем тех событий. Тогда Приднестровье вовсе не выглядело слабым. При поддержке 14-й армии у Молдавии не было шансов.

Более того, у приднестровцев была реальная возможность дойти до Кишинёва. Но российское руководство остановило процесс.

С тех пор прошло более 30 лет. Регион не стоял на месте. Там сотни тысяч российских граждан, есть военная инфраструктура и потенциал. Любая недооценка может привести к серьёзным последствиям.

Фактор России и возможное вмешательство

— В Госдуме обсуждается закон о защите российских граждан за рубежом. Можно ли считать, что это создаёт механизм прямой защиты Приднестровья, вплоть до ввода войск?

— Формально да. Но важно понимать: Россия уже присутствует там — и через оперативную группу войск, и через миротворческий контингент. Кроме того, есть мобилизационный ресурс самого Приднестровья.

В случае обострения речь может идти о десятках тысяч подготовленных людей. У России есть кого защищать.

Готовы защищать?

— Да. Вопрос только в способах — это уже компетенция Генштаба.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы румыния украина молдавия майя санду точка зрения приднестровье

Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.