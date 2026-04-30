Проклятие чистого листа: фатальная ошибка отца навсегда лишает ребенка шанса на успех в жизни

В программе "Точка зрения" семейный психолог, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова объясняет, почему отцы после развода исчезают из жизни детей. Разбираются причины, роль новой семьи и последствия для ребенка, включая влияние на его развитие и социализацию.
— После развода дети чаще всего остаются с матерью и нередко вместе с этим теряют отца не только в быту, но и в жизни. По статистике, в России более миллиона человек имеют долги по алиментам, но куда важнее другое: многие отцы просто перестают общаться с детьми, особенно если создают новую семью. Насколько в вашей практике распространена ситуация, когда отец после развода перестает общаться с ребёнком?
— На самом деле это нередкая ситуация. Причины бывают разными: иногда это инициатива отца, иногда — матери.
— Давайте разберём ситуацию, когда именно отец отказывается от ребёнка и обнуляет прошлую семью. Что за этим стоит?
— Здесь может быть несколько причин. Первая — желание полностью оборвать связь, признать прошлое ошибкой и начать новую жизнь.
Вторая связана с отсутствием сформированной привязанности. У матери она возникает естественно за счёт вовлечённости, а отец может оставаться на периферии — зарабатывать деньги, но не включаться эмоционально. Тогда связь с ребёнком просто не формируется.
В результате при разводе нет ощущения потери. Возникает даже обесценивание своей роли: кажется, что ничего важного не произошло.
— Зависит ли это от возраста ребёнка и степени участия отца?
— Конечно. Чем больше вложений, тем выше ценность и тем болезненнее разрыв. Если связи нет, часто это обусловлено тем, что отец был отстранён или не включён в воспитание.
— Как новая семья влияет на отношение к детям от первого брака?
— Семья — это система с определённым порядком. В повторном браке важно признавать, что он второй. Если порядок нарушается, возникают конфликты.
Например, когда новая жена запрещает общаться с ребёнком от первого брака. Это неправильно: отец остаётся отцом. Биологическая и психологическая связь никуда не исчезает.
Если этот порядок не признаётся, в семье начинаются напряжение, претензии и конфликты.
— Если мужчина сам вычёркивает ребёнка, возникает ли у него чувство вины?
— Чаще всего да. Существует понятие системной вины: ребёнок уже есть, его нельзя "отменить".
Человек может подавлять это чувство, оправдывать себя, но вина периодически возвращается.
Бывает, спустя годы отцы пытаются восстановить отношения. Однако дети часто испытывают сильную обиду и могут не принять отца. Это естественная реакция.
— Что подталкивает отца к решению прекратить общение?
— Точного ответа нет. Но, вероятно, это эгоистический выбор: не брать на себя дополнительную нагрузку и сосредоточиться на личной жизни и самореализации. Ребёнок в этот момент воспринимается как усложнение.
— Есть ли разница между отцами, которые помогают материально, и теми, кто полностью исчезает?
— Для ребёнка важно любое участие. Это знак, что о нём помнят.
Гораздо хуже, когда связь полностью обрывается. Тогда возникает ощущение пустоты. Эта пустота начинает вытягивать жизненную энергию ребёнка.
Мать и отец выполняют разные функции. Мать — про любовь и заботу. Отец — про социализацию и выход в мир.
Если отца нет, ребёнку сложнее реализоваться, он чаще сталкивается с внутренними барьерами и страхами.
— Должна ли мама способствовать общению ребёнка с отцом? Где граница?
— Мама может попытаться организовать контакт, если между бывшими супругами нет острых конфликтов.
Если отец не идёт на связь, важно не искажать реальность. Нельзя придумывать образ "хорошего отца", но и нельзя навешивать оценки. Нужно говорить только факты: "Я позвонила, он отказался встретиться". Дальше ребёнок сам интерпретирует это.
— Но ребёнок может неправильно это понять?
— Да. Он понимает в рамках своего возраста и развития. Поэтому важно подчеркнуть: вины ребёнка в этом нет.
Это отношения взрослых, а не его личная ответственность.
— То есть это решение отца, не связанное с ребёнком?
— Именно. И тогда у ребёнка остаётся возможность позже самому выйти на контакт, когда он будет готов.
