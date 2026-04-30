Проклятие чистого листа: фатальная ошибка отца навсегда лишает ребенка шанса на успех в жизни

В программе "Точка зрения" семейный психолог, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова объясняет, почему отцы после развода исчезают из жизни детей. Разбираются причины, роль новой семьи и последствия для ребенка, включая влияние на его развитие и социализацию.

Почему отцы исчезают после развода

— После развода дети чаще всего остаются с матерью и нередко вместе с этим теряют отца не только в быту, но и в жизни. По статистике, в России более миллиона человек имеют долги по алиментам, но куда важнее другое: многие отцы просто перестают общаться с детьми, особенно если создают новую семью. Насколько в вашей практике распространена ситуация, когда отец после развода перестает общаться с ребёнком?

— На самом деле это нередкая ситуация. Причины бывают разными: иногда это инициатива отца, иногда — матери.

Причины отказа от общения

Давайте разберём ситуацию, когда именно отец отказывается от ребёнка и обнуляет прошлую семью. Что за этим стоит?

— Здесь может быть несколько причин. Первая — желание полностью оборвать связь, признать прошлое ошибкой и начать новую жизнь.

Вторая связана с отсутствием сформированной привязанности. У матери она возникает естественно за счёт вовлечённости, а отец может оставаться на периферии — зарабатывать деньги, но не включаться эмоционально. Тогда связь с ребёнком просто не формируется.

В результате при разводе нет ощущения потери. Возникает даже обесценивание своей роли: кажется, что ничего важного не произошло.

Роль вовлечённости отца

— Зависит ли это от возраста ребёнка и степени участия отца?

— Конечно. Чем больше вложений, тем выше ценность и тем болезненнее разрыв. Если связи нет, часто это обусловлено тем, что отец был отстранён или не включён в воспитание.

Влияние новой семьи

— Как новая семья влияет на отношение к детям от первого брака?

— Семья — это система с определённым порядком. В повторном браке важно признавать, что он второй. Если порядок нарушается, возникают конфликты.

Например, когда новая жена запрещает общаться с ребёнком от первого брака. Это неправильно: отец остаётся отцом. Биологическая и психологическая связь никуда не исчезает.

Если этот порядок не признаётся, в семье начинаются напряжение, претензии и конфликты.

Чувство вины у отцов

— Если мужчина сам вычёркивает ребёнка, возникает ли у него чувство вины?

— Чаще всего да. Существует понятие системной вины: ребёнок уже есть, его нельзя "отменить".

Человек может подавлять это чувство, оправдывать себя, но вина периодически возвращается.

Бывает, спустя годы отцы пытаются восстановить отношения. Однако дети часто испытывают сильную обиду и могут не принять отца. Это естественная реакция.

Что происходит в момент разрыва

— Что подталкивает отца к решению прекратить общение?

— Точного ответа нет. Но, вероятно, это эгоистический выбор: не брать на себя дополнительную нагрузку и сосредоточиться на личной жизни и самореализации. Ребёнок в этот момент воспринимается как усложнение.

Материальная поддержка или полное исчезновение

— Есть ли разница между отцами, которые помогают материально, и теми, кто полностью исчезает?

— Для ребёнка важно любое участие. Это знак, что о нём помнят.

Гораздо хуже, когда связь полностью обрывается. Тогда возникает ощущение пустоты. Эта пустота начинает вытягивать жизненную энергию ребёнка.

Мать и отец выполняют разные функции. Мать — про любовь и заботу. Отец — про социализацию и выход в мир.

Если отца нет, ребёнку сложнее реализоваться, он чаще сталкивается с внутренними барьерами и страхами.

Должна ли мать вмешиваться

— Должна ли мама способствовать общению ребёнка с отцом? Где граница?

— Мама может попытаться организовать контакт, если между бывшими супругами нет острых конфликтов.

Если отец не идёт на связь, важно не искажать реальность. Нельзя придумывать образ "хорошего отца", но и нельзя навешивать оценки. Нужно говорить только факты: "Я позвонила, он отказался встретиться". Дальше ребёнок сам интерпретирует это.

Как говорить с ребёнком

— Но ребёнок может неправильно это понять?

— Да. Он понимает в рамках своего возраста и развития. Поэтому важно подчеркнуть: вины ребёнка в этом нет.

Это отношения взрослых, а не его личная ответственность.

— То есть это решение отца, не связанное с ребёнком?

— Именно. И тогда у ребёнка остаётся возможность позже самому выйти на контакт, когда он будет готов.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
