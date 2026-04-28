Конец женской карьеры: новые правила найма превратят декрет в приговор для работы

В программе "Точка зрения" HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян разбирает инициативу отмены испытательного срока для женщин с детьми до трёх лет. Обсуждаются риски для рынка труда, возможный рост отказов при найме и реальные меры, которые могли бы поддержать женщин после декрета.

Отмена испытательного срока: помощь или риск

— В России хотят отменить испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Законопроект уже поддержан и может вступить в силу с 1 сентября этого года. Инициатива направлена на поддержку матерей, возвращающихся на работу после декрета, но такая мера может сыграть против самих женщин. Работодатели начнут чаще отказывать в найме, опасаясь рисков. Может быть, вместо формальных льгот государству стоило бы вложиться в реальную конкурентоспособность — обучение, переквалификацию и новые навыки для молодых мам. Как вы оцениваете эту инициативу? Поможет ли отмена испытательного срока быстрее устроиться на работу?

— Нет, наоборот, сделает только хуже. Сейчас действует норма: если женщина с ребёнком до трёх лет прошла испытательный срок и оформлена по ТК РФ, уволить её по инициативе работодателя невозможно. Это уже создаёт скрытую дискриминацию — работодатели выбирают путь наименьшего сопротивления.

Сейчас предлагается вовсе отменить испытательный срок. По сути, работодателю предлагают "кота в мешке" — взять человека без возможности оценить его навыки и соответствие заявленным компетенциям. При этом испытательный срок нужен обеим сторонам: и работодателю, и сотруднику, — чтобы понять, подходят ли ему условия, задачи и коллектив.

Кроме того, у работника тоже нет полной свободы: нельзя просто уйти — требуется отработка. В итоге ограничения накладываются на всех.

Риск усиления дискриминации

— Получается, работодатели могут вообще перестать брать таких сотрудников?

— Абсолютно. Это создаст двойную проблему. Женщин и так дискриминируют — особенно тех, кто в декрете или планирует его. Теперь появится новая категория — дискриминация после рождения ребёнка.

С одной стороны, государство говорит: рожайте, повышайте демографию. С другой — такими законами подрывается уверенность в будущем. Женщина понимает: после декрета найти работу будет крайне сложно. А если речь о втором ребёнке — ситуация усугубляется.

Что действительно помогло бы

— Какие меры могли бы реально помочь женщинам с трудоустройством?

— Это программы содействия занятости: обучение востребованным навыкам, помощь с резюме, подбор вакансий. Этим должны системно заниматься центры занятости.

— Возможно, бесплатное обучение или переквалификация?

— Частично такие программы есть, например, в рамках проекта "Демография", но они ограничены — в основном ориентированы на рабочие специальности. При этом был успешный опыт в Москве, когда студентов-выпускников помогали трудоустроить. Такой подход можно масштабировать на женщин после декрета.

Основные барьеры для выхода на работу

— Какие ещё проблемы мешают женщинам вернуться на рынок труда?

— Во-первых, дискриминация. Во-вторых, отсутствие комфортных условий у работодателей. Есть дефицит офисных помещений, не везде есть комнаты матери и ребёнка. Хотя некоторые компании уже создают такие условия, включая детские пространства в бизнес-центрах.

Как проявляется скрытая дискриминация

— В чём чаще всего проявляется дискриминация?

— Формально дискриминация запрещена. Нельзя отказать по возрасту, полу или семейному положению. Но на практике HR получают негласные указания: не брать женщин с детьми или подростков. Кандидат проходит собеседование, а потом ему отказывают под формальным предлогом.

Также работодатели пытаются выяснить личные обстоятельства: наличие детей, семейное положение, — через открытые и закрытые источники.

Опасения работодателей

— Какие риски работодатели видят в найме женщин с детьми?

— Это неофициальная позиция, но распространённая. Считается, что женщина с маленьким ребёнком будет меньше вовлечена в работу. Если семья неполная, есть риск частых отсутствий из-за болезни ребёнка. Приоритет в таком случае логично смещается в сторону семьи.

— А на удалённой работе ситуация иная?

— Там таких ограничений меньше. Главное — соблюдение графика и выполнение задач. Но ключевая проблема остаётся: если сотрудник не справляется, уволить его крайне сложно. Работодатель несёт убытки, но не имеет инструментов для расторжения договора.

Какие профессии доступны и почему их становится меньше

— Какие профессии сегодня доступны для молодых мам?

— Парадокс в том, что именно доступные профессии сейчас сокращаются. Это копирайтинг, SMM, монтаж — всё, что связано с удалённой работой. Из-за цифровизации и развития нейросетей потребность в таких специалистах снижается. В итоге женщины оказываются зажаты между ограничениями и сокращающимся рынком.

Реакция бизнеса на инициативу

— Как работодатели реагируют на инициативу?

— Резко негативно. Многие узнают о таких изменениях уже постфактум. Реакция — шок, а затем попытка адаптироваться, в том числе через обходные механизмы.

— То есть будут искать способы обойти закон?

— Да. И это прямое следствие подобных решений. Вместо стимулирования найма создаются барьеры.

Есть положительный пример: при найме студентов государство компенсирует работодателю часть зарплаты. Это создаёт стимул брать неопытных сотрудников. Такой механизм можно было бы применить и к матерям.

Как должны разрабатываться такие законы

— Нужны ли меры, которые заинтересуют работодателя брать молодых мам?

— Безусловно. Но такие меры должны разрабатываться совместно с бизнесом. Необходимо обсуждение, публичные слушания, учёт всех мнений. Сейчас же решения принимаются кулуарно, без широкого обсуждения.

Закон уже принят и ожидает одобрения Совета Федерации. Если его не пересмотрят, ситуация будет только ухудшаться.

Можно ли будет исправить последствия

— Если закон вступит в силу и окажется неэффективным, можно ли его отменить?

— Можно, но это длительный процесс — от нескольких месяцев до года. При этом уже сейчас рынок сложный: средний срок поиска работы — около пяти с половиной месяцев, а конкуренция высокая — более 11 человек на одну вакансию. В таких условиях женщинам с детьми будет ещё сложнее.

Что делать в текущих условиях

— Что делать мамам в такой ситуации?

— Однозначного ответа нет. Открытие бизнеса сейчас тоже осложнено — растёт налоговая нагрузка. Реальный инструмент — коллективные обращения, петиции, взаимодействие с депутатами. Это способ повлиять на пересмотр закона.