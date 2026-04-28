Лето 2026 года сотрёт границы сезонов: в Россию придут 45-градусный зной и снег одновременно

В программе "Точка зрения" кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв объясняет причины климатических аномалий. Эксперт рассказывает о росте экстремальной погоды, ускоренном потеплении в России и том, как меняется привычная картина сезонов.

Аномальное лето: ожидания и реальность

— Синоптики предупреждают: лето может сломать привычные представления о сезоне — жара до плюс сорока пяти на юге и в Поволжье при почти полном отсутствии осадков и одновременно холодное лето в Сибири и на севере. Насколько это уникально?

— Любой прогноз всегда вероятностный. Это не истина в последней инстанции. Специалисты рассматривают множество вариантов, проводят расчёты и выдают наиболее вероятный сценарий. Поэтому говорить, что это уже практически свершившийся факт, нельзя.

Наша страна занимает первое место в мире по площади и включает разные типы климатов: горный, континентальный, морской. Поэтому разнообразие проявлений естественно. При этом климатические модели показывают: в ближайшие годы резкие изменения действительно будут происходить.

"Климат нервничает": что это означает

— За последние годы часто употребляется выражение "климат нервничает". Речь идёт о резких сменах погодных условий. Модели показывают, что такие колебания будут усиливаться. Засушливые регионы становятся ещё суше, регионы с осадками — ещё более влажными.

Говорить, что это нечто удивительное, нельзя. Это следствие общего изменения климата. Потепление действительно фиксируется, но параллельно меняются и другие параметры — например, режим осадков. Снега становится меньше, дождей больше.

Меняется и циркуляция атмосферы: воздушные массы меняют траектории. Иногда потоки идут с запада на восток, но могут сменяться холодными массами из Арктики. Поэтому даже весной или летом возможны резкие похолодания и снег.

Погода во многом определяется движением воздушных масс и их происхождением.

Часть глобального процесса

— То есть это не обязательно проявление глобального изменения климата?

— Глобальный климат меняется, и происходящее — его часть. Повышение температуры усиливает испарение, ускоряет облакообразование и выпадение осадков. Меняется циркуляция атмосферы.

Но на каждой территории изменения проявляются по-разному — в зависимости от рельефа и других факторов. Это лишь фрагмент общей картины.

Регионы риска и рост аномалий

— Какие регионы находятся в зоне наибольшего риска?

— Вопрос сложный. Существуют опасные гидрометеорологические явления: засухи, ливни, лавины, штормы, ураганы, торнадо. Разные регионы подвержены разным типам аномалий.

По статистике, северо-запад считается относительно благополучным — там меньше экстремальных явлений. Центральные регионы — наоборот, среди наиболее неблагополучных.

Главное — наблюдается рост числа аномалий. Не каждый следующий год хуже предыдущего, но в долгосрочном тренде за десятилетия количество экстремальных явлений увеличивается.

Можно ли подготовиться

— Можно ли заранее подготовиться к таким явлениям?

— К краткосрочным угрозам — да. Например, к сильному ветру или ливню можно подготовиться и укрыться.

Но есть долгосрочные процессы, такие как деградация многолетней мерзлоты. Верхний слой оттаивает, а на нём стоит инфраструктура, что увеличивает риск аварий. Это уже системная проблема, которую нельзя решить быстро.

То же касается повышения уровня Мирового океана — это долгосрочный фактор, влияющий на низменные территории.

Экстремальная жара и адаптация

— Жара до плюс сорока пяти может привести к пожарам, засухам, паводкам. Можно ли подготовиться к таким сценариям?

— В Парижском соглашении 2015 года говорится не только о борьбе с изменением климата, но и об адаптации. Каждая страна должна разрабатывать планы реагирования.

Такие планы существуют и реализуются поэтапно. Есть меры, на которые можно реагировать оперативно, и те, к которым нужно готовиться заранее. При этом всегда остаётся ощущение, что можно было сделать больше.

— Инфраструктура готова к таким условиям?

— Отчасти готова, но совершенству нет предела.

Адаптация человека к климату

— Могут ли сами люди адаптироваться к погодным скачкам?

— Частично да. Например, кондиционирование воздуха, изменение режима работы, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе. Вводятся специальные условия труда.

Но до идеала далеко — и не только у нас. Невозможно полностью копировать опыт других стран: различаются климат, технологии, традиции. Необходимо адаптировать решения под свои условия.

Темпы потепления в России

— Можно ли сказать, что климат в России меняется быстрее?

— Если говорить о температуре, то да — примерно в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. Глобально температура растёт примерно на 0,18 градуса за десять лет, у нас — около 0,48-0,51.

В бытовом смысле разница в один градус кажется незначительной. Но климатическая система крайне чувствительна даже к таким изменениям. Именно это и приводит к наблюдаемым последствиям.

Человек сыграл в этом процессе существенную роль.