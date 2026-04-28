Россия защитила свой плацдарм: в Мали разгромлена коалиция боевиков и западных наёмников

В программе "Точка зрения" военный политолог, завкафедрой РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин анализирует ситуацию в Мали: масштабные атаки боевиков, участие иностранных наёмников и роль внешних сил. Рассматриваются действия Африканского корпуса, устойчивость власти и стратегическое значение региона для России.

Ситуация в Мали и атаки на власть

— В последние дни появилась информация о тяжёлых боях Африканского корпуса РФ в Мали — стране Сахеля, которая несколько лет назад изгнала французов и пригласила российских военных для борьбы с исламистами. Однако примерно раз в полгода происходят крупные набеги джихадистов и сепаратистов. На выходных, по разным оценкам, до 12 тысяч боевиков атаковали сразу несколько городов. Как вы оцениваете текущую ситуацию?

— В двух словах. Наши военнослужащие ранее успешно действовали в Центральноафриканской Республике, и когда к власти пришёл Ассими Гоита, он обратился к России с просьбой о помощи. Обратился именно к тем подразделениям, которые уже находились в регионе.

Африка хорошо помнит поддержку со стороны Советского Союза, а теперь — и современной России. Мы откликнулись. Мали — богатая страна с редкоземельными ресурсами, алмазами и золотом, но Франция долгое время относилась к ней как к колонии, ведя безуспешную операцию "Бархан".

Нынешние события 25-26 апреля — это организованная акция, которую сравнивают с сирийским сценарием: до 10-12 тысяч боевиков атаковали сразу четыре города с целью смены власти и дискредитации России.

Ход боевых действий и участие внешних сил

— Но ситуация развивалась иначе. Африканский корпус действовал профессионально. Среди нападавших были не только исламисты, но и наёмники с Украины и из европейских стран.

Атаки шли на пригороды столицы Бамако, на аэродром, а также на Севарэ, Гао, Бурем. Эти позиции удалось удержать. Исключение — Кидаль, где закрепились туареги. Здесь вопрос требует политического решения и соглашений с участием соседних государств, поскольку туареги расселены по всему региону.

Это сильные воинские формирования, и при правильной интеграции они могут действовать совместно с Африканским корпусом. При этом очевидно, что столь масштабная координация атак невозможна без участия западных спецслужб.

Стратегическое значение региона Сахеля

— Сахель — ключевая территория. Это южная часть пустыни, пригодная для развития экономики. Исторически здесь действовали колониальные державы:

Франция,

Англия,

Испания,

Португалия.

Регион представляет собой важнейший транспортный коридор, альтернативу морским маршрутам вокруг Африки. Речь идёт о серьёзной геополитике. Россия помогает этим государствам решать стратегические задачи, одновременно защищая собственные интересы.

Также важно учитывать демографический фактор: Африка — будущий центр роста. Российские технологии сейчас не востребованы на Западе и ограниченно востребованы в Азии, но могут найти применение именно в Африке. Необходимо показать готовность не только защищать, но и развивать мирную жизнь на взаимовыгодной основе.

Боеспособность армии Мали

— Как вы оцениваете боеспособность малийской армии? Нет ли риска, что основная нагрузка ложится на российские силы?

— Здесь важны политические и моральные аспекты. Новая власть только формируется и сталкивается с глубокими историческими проблемами, связанными с колониальным прошлым.

Без поддержки Африканского корпуса удержать ситуацию в апреле было бы невозможно. Это факт. Но при этом необходимо параллельно решать экономические задачи, иначе устойчивости не будет.

Экономика и перспективы сотрудничества

— Есть ли у России ресурсы для помощи Мали, учитывая текущие нагрузки на бюджет?

— Речь должна идти о взаимовыгодных отношениях. В Мали есть ресурсы: редкоземельные металлы, алмазы, другие ценности. Важно выстроить модель, при которой сотрудничество окупается и усиливает геополитические позиции.

Сахель — стратегический коридор, особенно в условиях борьбы за логистические маршруты. Это требует комплексной работы:

дипломатии,

военного управления,

экономического присутствия.

Китай активно действует, создавая предприятия и образовательные программы. Советский Союз в своё время применял похожий подход — примером служит создание РУДН. Сейчас необходимо сначала выстраивать экономические связи, чтобы затем формировать образовательное и культурное влияние.

Важно не упустить перспективу, но действовать нужно уже сейчас.