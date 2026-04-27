Новая функция от мошенников удивила — результат оказался не таким однозначным

В программе "Точка зрения" специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил, как работают современные системы защиты от телефонных мошенников. Эксперт рассказал о рисках, возможных ошибках технологий и том, почему даже новые решения остаются лишь дополнительной мерой безопасности.

Как работает система предупреждения

— Телефонные мошенники всё чаще используют не только случайные звонки, но и психологическое давление на самых уязвимых — пожилых людей и детей. Яндекс запускает новую функцию защиты: если близкий человек ответит на подозрительный звонок или сам перезвонит на опасный номер, пользователь получит предупреждение. Но может ли эта технология действительно остановить мошенников? Или они найдут новые способы обхода? Расскажите, как технически работает новая система предупреждения "Яндекса".

— Система работает на основе рейтингов, которые оставляют сами пользователи. Она мониторит вызов, его длительность, качество звонка, а также количество попыток дозвона. Все эти факторы анализируются, и на их основе пользователю поступает предупреждение о подозрительных звонках.

Насколько точна защита

— Насколько точно система определяет мошеннические звонки? Ведь иногда человек может просто несколько раз не дозвониться.

— Конечно, система не может работать безупречно на 100%. Погрешности есть. Но информация о номере собирается комплексно: анализируются разные параметры, а не один фактор. На данный момент серьёзных ошибок может не быть, но в дальнейшем они возможны.

— С чем это связано?

— С масштабом базы данных. Речь идёт не об одном номере, а о десятках миллионов номеров.

Какие номера считаются подозрительными

— Что считается подозрительным номером?

— Это, прежде всего, зарубежные номера, а также звонки через мессенджеры и социальные сети. Важным критерием является и частота обзвона других пользователей.

Могут ли мошенники обойти защиту

— Есть ли риск, что мошенники обойдут такие технологии?

— Да, мошенники постоянно ищут обходные пути и разрабатывают новые методы.

— Что тогда делать?

— В этом и заключается работа специалистов по информационной безопасности: выявлять такие схемы и закрывать уязвимости. Мошенники находят лазейки, но со временем они перекрываются.

Как быстро адаптируются мошенники

— Насколько быстро мошенники адаптируются к новым системам защиты?

— Точного времени назвать нельзя. Всё зависит от множества факторов и уровня защиты. Любая система не идеальна: условно говоря, специалист строит стену, а мошенник пытается её разрушить или обойти.

Кто чаще становится жертвой

— Кто чаще всего становится жертвой мошенников?

— Чаще всего это пожилые люди — бабушки и дедушки. Им сложнее адаптироваться к новым технологиям, которые постоянно усложняются.

— То есть они чаще верят звонящим?

— Да, всё верно.

Дополнительные способы защиты

— Есть ли у операторов связи другие эффективные методы защиты?

— Да. Это блокировка номеров — так называемые чёрные списки, которые предоставляются операторами, иногда за дополнительную плату. Также используются антивирусные программы на смартфонах и других устройствах с функцией предупреждения.

— Но такие системы иногда блокируют обычные номера.

— Для этого существуют белые списки. Вы добавляете доверенные номера, и только они могут до вас дозвониться. Остальные — нет.

— А если знакомый сменил номер и не может дозвониться?

— Тогда он может отправить SMS с пояснением. После этого вы сможете ему перезвонить.

Можно ли считать такие сервисы полноценной защитой

— Можно ли считать сервисы вроде разработанного "Яндексом" полноценной защитой?

— Нет, это лишь дополнительная мера. Основная ответственность всё равно остаётся на самом пользователе.

Будущее технологий против мошенников

— Разрабатываются ли сейчас новые технологии борьбы с мошенниками?

— На данный момент — нет.

— Смогут ли технологии полностью остановить телефонное мошенничество?

— Шанс есть, но не в ближайшее время. Возможно, через 50-60 лет, когда уровень искусственного интеллекта станет значительно выше. Тогда системы смогут более эффективно противостоять мошенникам. Уже сейчас ИИ используется для анализа звонков, но его возможностей пока недостаточно.