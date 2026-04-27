Столицу накрывает новая угроза — почему вода теперь приходит внезапно и без предупреждения

В программе "Точка зрения" заведующий лаборатории Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов объясняет, почему Москва исторически страдала от наводнений и насколько город защищен сегодня. Эксперт разбирает влияние климата, водохранилищ и ливневой инфраструктуры на риски затоплений.

— Наводнения в столице происходили не раз: с XVI до начала XX века под водой оказывались целые районы, а уровень Москвы-реки поднимался на несколько метров. Самым разрушительным стало наводнение 1908 года, когда была затоплена почти пятая часть города, а десятки тысяч домов оказались под водой. Почему Москва исторически была подвержена наводнениям?

— Исторически города Средневековья располагались на берегах рек, поскольку реки были основным путём коммуникации. В те времена европейская часть России была покрыта непроходимыми лесами, и транспорт передвигался в основном по воде. Поэтому города развивались у рек — это обеспечивало доступ к воде, рыбе и транспортным путям.

Позже, с развитием других способов передвижения, города стали строить в более безопасных местах. Но тогда люди стремились селиться у воды, не понимая рисков. За это приходилось расплачиваться: населённые пункты у берегов регулярно страдали от затоплений и несли серьёзный ущерб.

— Какие районы Москвы тогда были наиболее уязвимы?

— О средневековых наводнениях известно немного, данные разрозненные, да и гидрография Москвы была иной. Например, вокруг Кремля существовал ров, как у любой крепости. Водный режим отличался от современного.

Поселения, находившиеся близко к воде, затапливались в периоды паводков, если жители не успевали вовремя эвакуировать имущество.

— Самое крупное наводнение произошло в 1908 году. Тогда не было современной гидрометеорологической службы, но существовали прогнозы, предупреждавшие о возможном подъёме воды. Судя по всему, они были проигнорированы.

Указания о вывозе химикатов, сахара и других товаров до адресатов не дошли. Очевидцы писали, что Москва-река в те дни напоминала сладковатый поток — были смыты склады с сахаром. Вода имела необычный цвет из-за затопленных красильных предприятий, а следы красителей оставались даже на зданиях.

Идея эвакуации существовала, но люди тогда плохо представляли масштаб последствий таких катастроф.

— По современным меркам это было разрушительное наводнение?

— Да, и по тем меркам тоже. Уровень воды поднялся почти на девять метров. На Якиманке до сих пор есть отметка этого уровня. В отличие от Санкт-Петербурга, где таких отметок много, в Москве их сохранилось всего несколько.

Под водой оказались склады, первые этажи жилых домов — практически всё было уничтожено.

— Что стало причиной столь высокого подъёма воды?

— Основной причиной был огромный запас воды в снеге: зима выдалась очень снежной, а весна — резко тёплой. Снег быстро таял, вода интенсивно поступала в реки — это и привело к мощному половодью.

Это было крупнейшее наводнение за весь период наблюдений. Позже происходили и другие — в 1926-м и 1931-м годах, но они были менее масштабными.

— Сегодня ситуация изменилась. Климат стал теплее, зимы мягче, снег часто тает ещё в течение зимы из-за оттепелей. Поэтому таких больших запасов снега, как раньше, уже не формируется.

В этом году, например, ожидалось сильное половодье, но оно не реализовалось. Это связано с изменением климата: снеговой покров уменьшается, а весенние паводки становятся слабее.

Второй важный фактор — строительство водохранилищ. Сток Москвы-реки теперь регулируется. Основные водохранилища: Истринское, Можайское, Озернинское, Рузское и Иванковское, — аккумулируют воду, в том числе талую, и обеспечивают водоснабжение города.

Хотя они не являются противопаводковыми, они косвенно снижают риски, задерживая часть воды.

— Однако риски остаются. Помимо речных наводнений, существует угроза ливневых затоплений. И здесь проблема в устаревших расчётах: многие параметры ливневой канализации базируются на данных 50-летней давности.

Климат изменился, изменился и характер осадков. Сейчас чаще происходят короткие, но очень интенсивные дожди — за 20-50 минут может выпасть суточная норма осадков. Это приводит к быстрому формированию потоков воды и затоплениям.

Москва особенно уязвима из-за большого количества непроницаемых поверхностей — асфальта, плитки, крыш. Вода не впитывается и быстро стекает, перегружая систему.

Поэтому мы наблюдаем ситуации, когда улицы заливает водой, и люди буквально идут по колено в ней.

— Насколько надёжна современная система защиты города?

— Сегодня у нас есть развитая система прогнозирования. Мы понимаем, как формируются паводки и можем управлять водохранилищами. При угрозе сильного половодья их можно заранее опорожнить, чтобы принять избыточную воду.

В целом Москва находится в лучшем положении по сравнению со многими городами: есть ливневая канализация, системы водоотведения, ведётся прогнозирование. Но инженерные расчёты часто устарели — им по 30-40 лет.

Высокая плотность застройки усиливает проблему: непроницаемые поверхности увеличивают объём стока во время дождей. С одной стороны, система существует, с другой — климатические риски никуда не исчезают.

Климат становится более "нервным": растёт число экстремальных событий, усиливаются перепады. Долгосрочные прогнозы на 20-30 лет остаются ненадёжными.

Чтобы снизить риски, необходимо пересчитывать и модернизировать ливневую канализацию с учётом новых климатических условий. В новых районах это можно делать сразу, в старых — это сложнее и дороже.

Но полностью исключить подобные события невозможно — природа всегда может преподнести сюрпризы.