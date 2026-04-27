Продукты на полках кажутся идеальными — но один момент выдает всё

В программе "Точка зрения" диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко рассказывает, как правильно читать состав продуктов и не попадаться на маркетинговые уловки. Эксперт объясняет, какие элементы на этикетке важны, стоит ли бояться добавок с индексом "Е" и можно ли по упаковке определить качество продукта.

Как читать этикетку и не попасться на уловки

— Мы привыкли выбирать продукты по упаковке: красивый дизайн, слова "натуральный", "без добавок", понятный состав. Но проверки всё чаще показывают, что за этим не всегда стоит реальное качество. В продуктах находят следы ветеринарных препаратов, технологические добавки, несоответствие состава заявленному. Как обычному человеку разобраться и научиться выбирать действительно безопасную еду? На что в первую очередь должен смотреть покупатель?

— Давайте начнём с базового: зачем вообще понимать состав продукта. Мы живём в эпоху увеличенной продолжительности жизни и болезней цивилизации. Когда человек стал жить дольше, внимание естественным образом переключилось на питание.

С развитием массового производства появилась необходимость обеспечивать большое количество людей продуктами и контролировать их качество. Поэтому состав — это своего рода паспорт продукта. Через этикетку производитель "общается" с нами. Она нужна для того, чтобы мы понимали, что именно покупаем и как это повлияет на здоровье и качество жизни.

Сегодня эти процессы стандартизированы, и благодаря этому мы в целом имеем доступ к достаточно безопасным продуктам. Поэтому первое и главное — наличие корректной этикетки.

Обязательные элементы на упаковке

— Какие элементы на этикетке действительно важны?

— Здесь всё строго регулируется. Существуют международные и национальные нормы, которые определяют, что именно должно быть указано.

Прежде всего — точное название продукта. Не абстрактное "напиток", а, например, "сок апельсиновый, 100%". Далее — состав, перечисленный по убыванию доли ингредиентов.

Обязательно указывается масса или объём продукта, срок изготовления и срок годности, условия хранения. Также — информация о производителе, его адрес, рекомендации по использованию.

Отдельно отмечаются аллергены: арахис, молоко, глютен, соя, яйца и другие. Указываются пищевые добавки — ароматизаторы, красители, усилители вкуса, а также компоненты, связанные с ГМО, если их содержание превышает установленный порог.

Кроме того, на этикетке должна быть пищевая и энергетическая ценность: калорийность, белки, жиры, углеводы. И, наконец, технические маркировки, например, знак соответствия.

Это тот минимум, который должен присутствовать всегда.

Мифы и заблуждения о составе

— А что чаще всего вводит людей в заблуждение?

— Самые распространённые мифы связаны с восприятием состава. Первый — "чем короче состав, тем лучше". На самом деле это не всегда так.

Второй — страх перед "непонятными словами". Люди думают: если название сложное, значит это "химия" и обязательно вредно. Но если расписать даже обычное яблоко с точки зрения биохимии, получится длинный и сложный список.

Также встречаются маркетинговые формулировки вроде "чистый состав" или "правильный состав". Но что это значит — нигде не определено.

Длинный состав часто объясняется тем, что внутри есть составные ингредиенты. Например, тот же маргарин включает множество компонентов, и производитель обязан их раскрыть.

Отдельный страх связан с добавками с индексом "Е". Но сама буква "Е" означает, что вещество изучено и признано безопасным в допустимых дозах. Это, наоборот, признак контроля.

Иногда производитель пишет, например, "бензоат натрия", и это выглядит понятнее, чем "Е211", хотя это одно и то же. Цифровая система просто удобнее для маркировки.

Можно ли распознать некачественный продукт

— Если состав иногда не соответствует заявленному, может ли покупатель это понять?

— К сожалению, без специальных методов — нет. Мы не обладаем инструментами, которые позволили бы по внешнему виду определить скрытые несоответствия.

Здесь многое строится на доверии к производителю и системе контроля. Продукция, попадающая в крупные магазины, проходит сертификацию, и это уже снижает риски.

Если упаковка прозрачная, можно хотя бы визуально оценить продукт. Но если она закрытая — это всегда определённый риск.

Иногда проблемы выявляются уже дома: например, при вскрытии вакуумной упаковки рыба пахнет не так, как должна. В таком случае это уже вопрос к производителю или продавцу.

Но такие ситуации, как правило, редки.

Крупные бренды: гарантия или нет

— Можно ли больше доверять крупным брендам?

— Это скорее фактор доверия, но не абсолютная гарантия. Ошибки возможны у всех.

Однако у крупных производителей больше ресурсов для контроля качества. Их продукция регулярно проверяется по установленным стандартам, и это повышает вероятность соответствия заявленным характеристикам.