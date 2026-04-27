Развод кажется концом — но один момент меняет всё: мало кто это понимает

В программе "Точка зрения" обсуждается, как пережить развод и справиться с болью расставания. Практикующий психолог, кандидат психологических наук Александр Пузырёв объясняет, что на самом деле пугает людей, почему возникает эмоциональная зависимость и как выйти из кризиса, не разрушив себя.

Красивый развод: можно ли пережить без разрушений

— Как пережить расставание, если сердце болит? Поводом для нашего разговора стала история Ксении Алфёровой, которая после развода, судя по интервью, тяжело принимает новую реальность. Развод — это всегда громко и больно или возможен тихий сценарий?

— Конечно, бывает тихо и мирно — если люди взрослые, договорились и не являются публичными. У публичных людей это редкость: за известность приходится платить.

Что на самом деле пугает при разводе

— Что сильнее всего пугает человека при разводе? Одиночество, падение самооценки или что-то другое? Ведь возникает целая гамма чувств.

— С моей точки зрения, главное — это неопределённость. Мы живём спокойно, когда понимаем, что нас ждёт. А здесь человек оказывается в ситуации полной неизвестности, и отсюда весь спектр переживаний.

Мне кажется, оптимальный вариант — обратиться к психологу, желательно к тому, кто сам прошёл через подобный опыт и вышел из него успешно.

Можно ли справиться самостоятельно

— Человек может справиться сам или без специалиста не обойтись?

— Думаю, без помощи будет очень трудно. Я сам обращался к психологу перед разводом, хотя многое понимал. Мне была нужна третья точка зрения — и это действительно облегчило процесс. Но каждый решает сам.

Развод как "маленькая смерть"

— Часто говорят, что развод — это маленькая смерть. Человек ощущает потерю и слом жизни. Что ему делать дальше?

— В практике бывают разные случаи. Кто-то говорит: "Если бы я не изменяла, я бы умерла". И мужчины думают так же. Поэтому всё индивидуально. Чаще здесь работают страхи. На самом деле большинство вопросов решаемы — важно лишь, кого ты выбираешь в качестве проводника.

Страхи и реальность после развода

— Почему люди так боятся развода?

— Не думаю, что в конкретном случае Ксения напугана. Более того, в материальном плане она в выигрыше. Другое дело — ей будет сложнее найти партнёра: вероятность всегда есть, но с возрастом она снижается. Это не трагедия, просто потребуется мужество и трезвый взгляд на ситуацию.

И, кстати, не факт, что у её бывшего супруга всё сложится идеально. Здесь всем нужна зрелость — посмотреть на ситуацию со стороны и выбрать оптимальный путь.

Почему люди не могут отпустить прошлое

— Многие не могут отпустить бывшего партнёра, остаются в этом состоянии, продолжают ощущать себя в браке. Как "развестись" внутри себя?

— Это связано с жизненными сценариями. Они формируются в детстве и очень трудно меняются. Человек часто бессознательно повторяет модель своей семьи. Поэтому такие ситуации закономерны.

Но важно понимать: если не менять сценарий, его повторят дети.

Нужно ли ломать сценарии

— Значит, сценарии нужно ломать?

— Нет, ломать не нужно. Нужно выбирать более подходящий. Это как рельсы: их не разрушают, а переводят стрелку.

— Но как это сделать, если остаётся внутренняя связь с бывшим партнёром?

— Вы немного преувеличиваете. Женщины чаще переживают сильнее, потому что для них важнее определённость. Поэтому они чаще обращаются за помощью.

Есть ли первый шаг без психолога

— Есть ли первый шаг, который можно сделать самостоятельно?

— Честно — нет. Лучше идти к специалисту. Главное — выбрать правильного. Иначе учат тому, чего сами не достигли. Это бесполезно.

Я, например, привык решать вопросы быстро и эффективно. Возможно, это даже недостаток. Но важен результат: жить, а не застревать.

Как прожить боль

— Куда направить мысли и чувства, чтобы прожить боль?

— У каждого боль своя. Общие советы здесь малоэффективны. Нужно искать индивидуальные решения.

— Стоит ли сосредоточиться на себе, чтобы понять, кто ты?

— Абсолютно. Я бы добавил: зачем ты, куда идёшь, в чём твоя цель. От этого и отталкиваться, в том числе при выборе специалиста.

Важно повернуться к себе лицом. Но часто без внешнего взгляда не обойтись.

Нужна ли поддержка

— После развода человеку нужна поддержка, тепло?

— Поддержка бывает разной. Иногда это не тепло, а жёсткий толчок, который спасает. Как медвежонка, которого мать отталкивает от опасности. Не стоит путать форму и результат. Главное — сохранить жизнь и двигаться дальше.

Темп проживания боли

— Нужно ли идти в своём темпе, или стараться быстрее выйти из состояния?

— Само понятие "темп горя" мне не совсем понятно. У меня, например, травма тянулась 50 лет и решилась за 15 минут работы со специалистом. Поэтому не стоит застревать. Лучше воспринимать ситуацию как сигнал: остановиться, осмыслить и двигаться дальше.

Слышать себя — но не только

— Мне кажется, важно слышать себя и не действовать импульсивно.

— Согласен, но в нас много разных уровней. Можно "услышать" и деструктивные вещи — например, желание мести. Лучше ориентироваться на более глубокие ценности, на внутренний смысл.

Когда боль проходит

— Знаю случай: женщина после развода занялась собой, перестала думать о бывшем — и со временем боль ушла.

— Это логично. Важно стать ценным для самого себя. Понять, что хорошего можно извлечь из ситуации.

В случае Ксении — она не проиграла. Особенно в материальном плане. Да, будут сложности, но при желании она не останется одна. Важно только не ухудшить ситуацию — и здесь уже нужна грамотная помощь.