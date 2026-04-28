Муж не отрывается от мамы — брак трещит по швам: ошибка, которую делают почти все

В программе "Точка зрения" обсуждается проблема вмешательства матери в брак. Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина объясняет, как формируется зависимость от родителей, какие признаки указывают на "маменькиного сынка" и как выстроить границы, чтобы сохранить отношения и избежать конфликтов в семье.

Что такое "маменькин сынок" и откуда он берётся

— Семейная жизнь — это не всегда про рост и развитие пары. Иногда в браке появляется третий лишний — мама мужа. Она заботится, контролирует его быт и по сути вмешивается в жизнь семьи. Как в психологии определяется феномен "маменькин сынок"? Это ярлык или реальная модель поведения?

— Маменькин сынок — это и ярлык, и название определённого феномена. С точки зрения семейной психологии это человек, не отделившийся от родителей, чаще всего от матери. Как правило, мама выстраивает зависимые, созависимые отношения с ребёнком, стремясь сохранить власть и ведущую позицию в семье. Основной механизм — гиперопека.

При гиперопеке мать берёт на себя чрезмерное количество функций, не давая ребёнку необходимую долю ответственности. Она фактически отвечает за всё. Это хорошо иллюстрирует известный анекдот. Мама кричит: "Петечка, иди домой". А он отвечает: "Мама, я замёрз или хочу кушать?" Это и есть пример полной несамостоятельности.

Красные флаги в отношениях

— Взрослый человек вырастает из такого ребёнка. Он не понимает себя, не знает, чего хочет, — за него всё решает мама. Есть ли признаки, по которым можно распознать такую модель поведения?

— Абсолютно крайние случаи встречаются редко, но степень зависимости бывает разной. Основные признаки — финансовая, эмоциональная и бытовая зависимость от родителей. Таких людей иногда называют "бытовыми инвалидами": они не умеют выполнять базовые обязанности и не получают соответствующих навыков.

Это серьёзно осложняет жизнь молодой семьи, потому что значительная часть нагрузки ложится на жену. К этому добавляются личностные особенности: зависимость от чужого мнения, непонимание своих чувств и потребностей, неспособность планировать и нести ответственность.

Важно учитывать и принцип комплементарности: часто рядом с таким мужчиной оказывается женщина, привыкшая брать на себя ответственность. Для неё это привычная роль. Но с появлением детей и изменением семейных ролей нагрузка возрастает, и дисбаланс приводит к проблемам.

Когда начинаются проблемы

— На каком этапе отношений это становится критичным? Только после появления детей или раньше?

— Первый серьёзный сигнал — действительно появление детей. Но проблемы могут начаться раньше, уже на этапе совместной жизни. В семейной психологии это период диады, когда пара должна договориться о правилах, ролях и обязанностях.

Если этого не происходит, то с появлением детей ситуация резко усложняется: функциональный партнёр берёт на себя всё, а второй остаётся в стороне. Любые кризисы: переезд, карьерный рост, изменения статуса, — усиливают напряжение, если один из супругов не включён в семейную систему.

Как выстраивать гармоничные отношения

— Можно ли предпринять конкретные шаги, чтобы сохранить отношения и сделать их более гармоничными?

— Да, прежде всего — договариваться. Важно понять, какие у каждого представления о семье и ожидания. Полезно буквально проанализировать функции и обязанности в семье и распределить их.

Многие склонны действовать эмоционально, а не опираться на реальность. Особенно это касается гиперфункциональных партнёров, которые берут на себя всё: "не получилось — я сделаю сама". От этого нужно отказываться. Чем больше один делает за двоих, тем меньше компетенций формируется у второго.

Важно также не критиковать, а поддерживать любые действия партнёра, направленные на благо семьи.

Границы между матерью и новой семьёй

— Как выстраивать границы, если мужчина привык постоянно быть в контакте с матерью? Где проходит грань между заботой о родителях и собственной семьёй?

— Когда создаётся пара, встречаются не только два человека, но и две семейные системы. Раньше существовала модель, при которой власть в семье со временем переходила от матери к невестке. Сейчас этого нет, и обе стороны стремятся сохранить своё влияние.

Конфликты между невесткой и свекровью на начальном этапе — довольно распространённая история. Здесь важно, чтобы пара договорилась: у них есть свои правила, у родителей — свои.

Если мужчина не отделился от матери, это проявляется в конкретных признаках: он уделяет ей больше времени, чем жене, тратит больше ресурсов на родительскую семью, эмоционально вовлечён в отношения с матерью сильнее, чем в свою семью. Это вызывает неудовлетворённость и усиливает конфликты.

Женщине в такой ситуации не стоит вступать в прямое противостояние со свекровью — это только усилит сопротивление мужа. Лучше выстраивать более тонкую стратегию: попытаться наладить контакт, услышать её как мать.

Важно вовлекать мужа в совместную жизнь: в заботу о доме, детях, общие проекты. Совместная деятельность: будь то путешествия, строительство или даже ипотека, — укрепляет связь.

При этом важно проговаривать свои чувства: "Когда происходит так, я чувствую себя на обочине". Это гораздо эффективнее обвинений.

Есть ли смысл спасать такой брак

— Стоит ли вообще сохранять отношения, если мама активно вмешивается?

— Конечно, стоит. На первых этапах мать почти всегда вмешивается — для неё это утрата прежней роли. Её "мальчик" уходит в новую семью, и это воспринимается как потеря.

Процесс отделения от родительской семьи — важнейшая задача для каждого человека. Здесь важно не торопиться, избегать конфликтов и стараться понять друг друга. Иногда сильная привязанность к матери может быть связана с тем, что мужчина не получает отклика в браке.

Нужно проанализировать факторы, которые разъединяют супругов, и попытаться их компенсировать. И, при необходимости, обратиться к семейному психологу — он поможет выстроить коммуникацию и сохранить отношения.