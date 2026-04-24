Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится

В программе "Точка зрения" культурный обозреватель Екатерина Кретова объясняет, почему российское кино стало популярным за рубежом. Речь идёт о семейных фильмах и сказках, которые привлекают иностранную аудиторию глубиной персонажей и эмоциональностью. Эксперт оценивает перспективы этого тренда и его влияние на имидж России.

Русское кино за рубежом: случайный успех или новая тенденция?

— Пока официальные кинорынки и дистрибьюторы обсуждают санкции, зрители в другой части мира голосуют рублём (точнее, австралийским долларом) за российское кино. Причём речь не о фестивальном артхаусе, а о семейных фильмах и сказках, на которые приходят и местные жители. Почему российское кино стало востребовано за рубежом и случайен ли этот тренд? Насколько такая ситуация необычна для мирового кинорынка?

— Было бы интересно услышать самих зрителей — почему им нравится новое российское кино. Но, находясь в России и постоянно смотря отечественные фильмы: от сериалов до полного метра, включая фестивальное и массовое кино, — я вижу определённые тенденции. И, на мой взгляд, именно в них весь фокус.

Когда-то у нас было мощное советское кино, развивавшееся в собственной традиции и дававшее выдающиеся фильмы, признанные на международных фестивалях. Затем произошёл поворот — попытка работать по голливудским шаблонам. Это был важный этап: русская культура всегда заимствует сильные европейские и американские приёмы, осваивает их, а затем на их основе создаёт собственные уникальные формы.

С кинематографом произошло то же самое. Мы научились работать в жанрах: детективе, триллере, семейном кино, — и затем наполнили их своим содержанием.

Глубина и "русская душа" как конкурентное преимущество

— Если сравнить, например, с австралийским или канадским кино, можно заметить сходство с российским — прежде всего в глубине образов. У наших персонажей всегда есть психологическая глубина. Российские актёры не играют только "по поверхности", как это часто бывает в голливудском кино.

Даже в жанровом фильме у нас персонажи многослойные, с историей, с внутренним объёмом. Это касается и сказок, и мелодрам, и семейного кино. Зрителю, с одной стороны, нужна понятность жанра: где смеяться, где переживать, — но при этом хочется видеть живых, сложных героев. Думаю, именно это и привлекает.

Почему иностранцы идут на российские сказки с детьми

— На полузакрытых показах показывают не только советское кино, но и современные детские сказки. Иностранцы приходят с детьми. Почему именно сейчас возник такой интерес?

— У меня есть внуки, и мы часто вместе ходим в кино. Это дети XXI века, выросшие на цифровой культуре. Мы смотрели с ними и голливудские фильмы, и российские, в том числе современные. И я заметила: российские фильмы им откликаются по-особенному. Сначала казалось, что дело в культурной среде, но, думаю, это универсально. Наши сказки, будь то "Чебурашка", "Конек-горбунок" или "Царевна-лягушка", интересны детям вне зависимости от страны. В них есть важное качество — человечность, глубина, некоторая загадочность. Это считывается на уровне эмоций в любой культуре.

Тренд или временная волна?

— Можно ли считать это устойчивой тенденцией?

— Культурные процессы развиваются по спирали: интерес то усиливается, то ослабевает. Есть известная мысль Горького: оригинальность — предтеча банальности. То, что сначала кажется новым, со временем превращается в шаблон.

Мне кажется, что голливудский стандарт, при всей его силе, начал немного утомлять зрителя. Возникает запрос на другой язык, другой взгляд. Поэтому интерес к российскому кино может сохраняться достаточно долго.

Перспективы легализации и расширения проката

— Сейчас показы полузакрытые. Возможна ли их легализация и масштабирование?

— Это зависит от политической и геополитической ситуации. Прокатчики связаны обязательствами. Но если мировая ситуация будет двигаться к сотрудничеству, а не к конфронтации, то такие перспективы вполне возможны.

Какие жанры лучше всего воспринимаются за рубежом

— Какие жанры российского кино наиболее востребованы у зарубежной аудитории?

— Без точной статистики можно предположить, что это мелодрамы и лирические комедии. В них особенно ярко проявляется человеческое начало.

Если говорить о детском кино, то востребованы не столько зрелищные фэнтези, сколько трогательные истории, которые задевают эмоции. Загадочная русская душа, как ни странно, продолжает работать как культурный фактор.

Влияние на международный имидж

— Может ли этот интерес повлиять на имидж российского кино?

— Думаю, он может повлиять на имидж России в целом. Культура всегда была визитной карточкой страны. И даже критики признают уникальность русской культуры. Это, безусловно, позитивный тренд.

Начало нового рынка?

— Можно ли говорить о зарождении нового рынка?

— Хотелось бы в это верить. Исторически даже в условиях политического противостояния советское кино участвовало в международных фестивалях и получало престижные награды. Показательный пример — недавний успех фильма "Анора" с участием российских актёров. Это не случайность. Русская актёрская и театральная школы по-прежнему оказывают влияние.

— Не совсем типичная ситуация для последних лет.

— Именно поэтому на это стоит обратить внимание. Это означает, что такие фильмы и такие актёры востребованы.