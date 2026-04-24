Иммунитет заставили убивать рак: технология уже работает — но подходит не каждому

В программе "Точка зрения" заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачёва Павел Трахтман рассказывает о новых методах лечения рака — CAR-T-терапии и персонализированных вакцинах, их доступности по ОМС, эффективности, рисках и перспективах развития в России.

Новый этап в лечении рака: что происходит в России

— В систему ОМС включены инновационные методы терапии рака — персонализированные онковакцины и CAR-T-клеточная терапия. Это технологии, при которых лечение создаётся индивидуально: иммунитет пациента обучают находить и уничтожать раковые клетки. Расскажите простыми словами, что такое CAR-T-терапия?

— Простыми словами объяснить сложно, потому что это одно из революционных изменений в онкологии, которое происходит прямо сейчас. В наших руках появился инструмент, позволяющий создавать абсолютно персонифицированный метод лечения. Мы можем сделать "лекарственный препарат" из клеток или генетического материала, который будет эффективен именно для конкретного пациента. Это прорыв — и с научной, и с клинической точки зрения.

Если говорить проще, опухоль умеет скрываться от иммунной системы, которая должна находить и уничтожать неправильные клетки. Теперь у нас есть механизм, позволяющий перепрограммировать иммунитет: либо создать новые клетки, как в CAR-T-терапии, либо переобучить иммунную систему, как в случае персонализированных вакцин. Таким образом клетки начинают находить и уничтожать опухоль очень точно. Именно поэтому этот метод называют таргетной терапией: он воздействует на опухоль, не повреждая здоровые ткани. Это снижает токсичность и расширяет круг пациентов, которым можно помочь.

Где уже применяется CAR-T и онковакцины

— Применяется ли этот метод уже сейчас и при каких диагнозах?

— Да, наше учреждение было пионером в этой области в России. CAR-T-терапия — это генетически модифицированные клетки пациента, которые способны находить и уничтожать опухоли кроветворной системы.

В первую очередь метод применяется при остром лимфобластном лейкозе у детей и при лимфомах. Мы используем его уже около шести лет, лечение получили более 300 пациентов.

Если говорить об онковакцинах, это более новое направление. Пока рано делать выводы: всего несколько пациентов получили такое лечение, идут клинические исследования. А вот по CAR-T уже накоплен значительный опыт, и можно уверенно сказать, что это серьёзный шаг вперёд в борьбе с раком.

— А персонализированные вакцины — это новинка только для России?

— Исследования проводились во многих странах, но до стадии клинического применения они, насколько мне известно, впервые дошли именно у нас.

Доступность лечения и роль ОМС

— Что означает включение этих методов в систему ОМС? Сможет ли любой пациент получить такое лечение?

— Лечение будет проводиться в специализированных центрах, потому что технология производства таких препаратов крайне сложна. В ближайшее время это останется задачей крупных клиник.

Кроме того, эти методы очень дорогие. Раньше государство их не оплачивало и приходилось искать другие источники финансирования. Сейчас ситуация изменилась: государство готово оплачивать такие виды терапии, что значительно повысит их доступность.

— То есть в ближайшее время лечение станет бесплатным для пациентов?

— Да, но слово "любой" здесь не совсем корректно. Не каждому пациенту показан этот вид терапии. Однако все, кому он необходим, смогут получать лечение за государственный счёт.

Хватит ли специалистов и центров

— Достаточно ли в стране центров и специалистов для такой сложной терапии?

— Пока таких центров не хватает, но они активно создаются. В Москве планируется несколько новых центров, аналогичные проекты реализуются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кирове.

Специалистов в стране достаточно, но не хватает инфраструктуры. Это новая область, а медицина в целом развивается медленно — обычно речь идёт о десятилетиях. Сейчас прогресс ускорился, и инфраструктура не всегда успевает за научными достижениями.

Тем не менее я думаю, что в ближайшие два года появится достаточное количество мощностей, чтобы обеспечить всех нуждающихся.

Ограничения и возможности персонализированной терапии

— Какие ограничения есть у этих методов?

— Мы говорим о персонализированной медицине, поэтому препарат создаётся для конкретного пациента. Для этого нужно получить достаточное количество биологического материала, а также чтобы заболевание соответствовало тем типам, для которых разработаны технологии.

Это не панацея, но очень важный шаг вперёд. Сегодня стандартными методами можно вылечить около 65% пациентов с онкологией. Основное внимание сейчас уделяется оставшимся 35%, которым традиционные методы не помогают.

— Можно ли заменить такими технологиями химиотерапию?

— Нет, это разные подходы и разные категории пациентов. Многие успешно лечатся стандартными методами. Новые технологии нужны прежде всего в тяжёлых случаях, когда привычные методы уже не работают.

Риски и побочные эффекты

— Есть ли риски у таких методов?

— У любого лечения есть побочные эффекты. CAR-T-терапия не исключение — она может сопровождаться серьёзными осложнениями.

Поэтому требуется тщательный отбор пациентов. Мы не можем предложить это лечение всем: нужно понимать, что пациент действительно получит от него пользу, учитывая сложность, стоимость и потенциальные риски.

Россия на фоне мировых лидеров

— Как Россия выглядит на фоне других стран в этой области?

— В этом направлении мы не отстаём, а во многом близки к лидерам. Особенно в области онковакцин.

CAR-T-терапию придумали не у нас, но мы внедрили её с отставанием всего на один-два года, что для медицины считается очень хорошим результатом.

— Тем более, что в медицине обычно речь идёт о десятилетиях.

— Именно так. Но в данном случае мы идём в ногу со временем и находимся в одном ряду с ведущими странами.