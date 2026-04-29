Тур сорвался — деньги обязаны вернуть: компании надеются, что вы не знаете

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Юрист объясняет, как вернуть деньги за испорченный отпуск, защитить свои права при задержке рейса, проблемах с отелем и отказе от тура.
— Сегодня я расскажу, как поехать отдохнуть, вернуться и ещё вернуть деньги за отпуск, который оказался не таким качественным, как ожидалось.
Мы часто говорим об обязанностях, но у нас есть и права. Важно понимать, как ими воспользоваться, особенно если вы оказались в другой стране без связи. Отдых — это хорошо, но вернуть деньги после него — ещё лучше.
Задержки рейсов случаются часто. Если задержка составляет три часа, перевозчик обязан предоставить напитки и возможность двух звонков. При задержке на четыре часа — горячее питание, на шесть часов — гостиницу и трансфер.
Все расходы нужно фиксировать — это ваше законное право. Кроме того, можно требовать компенсацию: 25% от стоимости билета за каждый час задержки сверх двух часов. При вылетах из Европы — от 250 до 600 евро на человека.
Если отель оказался хуже заявленного, это считается существенным нарушением договора. Нужно сразу фиксировать нарушения: снимать видео, делать фото с датой, собирать отзывы других туристов.
После возвращения подаётся претензия туроператору. Можно требовать снижение стоимости тура до 50%. Часто без суда возвращают 30-40%.
Если поездка сорвалась из-за болезни, закрытия границ или эпидемии, это форс-мажор. Туроператор обязан вернуть деньги.
Не соглашайтесь на ваучеры, если не хотите — требуйте возврат на карту. Срок возврата — 30 дней.
Можно воспользоваться государственными программами: кешбэк до 20% и налоговые вычеты до 150 тысяч рублей за санаторное лечение.
Все права закреплены в законе о защите прав потребителей и законе об основах туристской деятельности.
Они несут солидарную ответственность. Обращаться можно к любому. В суде они выступают соответчиками.
Полная сумма возвращается, если поездка не состоялась по вине туроператора или по рекомендациям МИД не посещать страну.
Часто не возвращают визовый сбор, страховку и невозвратные билеты, но можно требовать доказательства этих расходов.
Болезнь не гарантирует полный возврат денег. Для этого нужна страховка от невыезда. Без неё возвращают сумму за вычетом расходов.
Можно требовать неустойку — 3% за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда и штраф до 50% от суммы.
Иски до 1 млн рублей не облагаются госпошлиной.
Чтобы вернуть деньги за неудачный отпуск, важно фиксировать нарушения и знать свои права. Если поездка не состоялась — можно ссылаться на форс-мажор и требовать возврат средств.
Помните: права работают только тогда, когда вы о них заявляете.
