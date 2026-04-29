Тур сорвался — деньги обязаны вернуть: компании надеются, что вы не знаете

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Юрист объясняет, как вернуть деньги за испорченный отпуск, защитить свои права при задержке рейса, проблемах с отелем и отказе от тура.

Как вернуть деньги за испорченный отпуск

— Сегодня я расскажу, как поехать отдохнуть, вернуться и ещё вернуть деньги за отпуск, который оказался не таким качественным, как ожидалось.

Мы часто говорим об обязанностях, но у нас есть и права. Важно понимать, как ими воспользоваться, особенно если вы оказались в другой стране без связи. Отдых — это хорошо, но вернуть деньги после него — ещё лучше.

Задержка рейса: что вам обязаны

Задержки рейсов случаются часто. Если задержка составляет три часа, перевозчик обязан предоставить напитки и возможность двух звонков. При задержке на четыре часа — горячее питание, на шесть часов — гостиницу и трансфер.

Все расходы нужно фиксировать — это ваше законное право. Кроме того, можно требовать компенсацию: 25% от стоимости билета за каждый час задержки сверх двух часов. При вылетах из Европы — от 250 до 600 евро на человека.

Если отель не соответствует ожиданиям

Если отель оказался хуже заявленного, это считается существенным нарушением договора. Нужно сразу фиксировать нарушения: снимать видео, делать фото с датой, собирать отзывы других туристов.

После возвращения подаётся претензия туроператору. Можно требовать снижение стоимости тура до 50%. Часто без суда возвращают 30-40%.

Возврат денег при отмене поездки

Если поездка сорвалась из-за болезни, закрытия границ или эпидемии, это форс-мажор. Туроператор обязан вернуть деньги.

Не соглашайтесь на ваучеры, если не хотите — требуйте возврат на карту. Срок возврата — 30 дней.

Пошаговая инструкция после неудачного отпуска

Соберите доказательства: чеки, фото, видео, скриншоты.

Напишите досудебную претензию — часто этого достаточно.

Если ответа нет 30 дней — обращайтесь в Роспотребнадзор и суд.

По авиабилетам можно оформить чарджбэк через банк.

Дополнительные способы вернуть деньги

Можно воспользоваться государственными программами: кешбэк до 20% и налоговые вычеты до 150 тысяч рублей за санаторное лечение.

Все права закреплены в законе о защите прав потребителей и законе об основах туристской деятельности.

Кто отвечает: туроператор или турагент

Они несут солидарную ответственность. Обращаться можно к любому. В суде они выступают соответчиками.

Когда возвращают полную стоимость тура

Полная сумма возвращается, если поездка не состоялась по вине туроператора или по рекомендациям МИД не посещать страну.

Часто не возвращают визовый сбор, страховку и невозвратные билеты, но можно требовать доказательства этих расходов.

Болезнь и страховка

Болезнь не гарантирует полный возврат денег. Для этого нужна страховка от невыезда. Без неё возвращают сумму за вычетом расходов.

Компенсации и штрафы

Можно требовать неустойку — 3% за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда и штраф до 50% от суммы.

Иски до 1 млн рублей не облагаются госпошлиной.

Итог

Чтобы вернуть деньги за неудачный отпуск, важно фиксировать нарушения и знать свои права. Если поездка не состоялась — можно ссылаться на форс-мажор и требовать возврат средств.

Помните: права работают только тогда, когда вы о них заявляете.