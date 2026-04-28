Соцподдержка оказалась шире: россияне не догадываются, сколько им должны

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Юрист рассказывает о малоизвестных мерах социальной поддержки, выплатах и льготах, которые положены гражданам, но часто остаются невостребованными из-за незнания.

Неочевидные права и выплаты

— Вы знаете все выплаты, которые вам положены как гражданам Российской Федерации? Вы уверены? Мне кажется, что зря. Существует большое количество прав, в том числе прав на выплаты, о которых вы не знаете. Сегодня я хочу рассказать о тех правах, которые у нас есть, но мы ими, как правило, не пользуемся — чаще всего потому, что об этом никто не говорит.

Граждане забывают, что у них есть возможность поинтересоваться своими правами. О мерах поддержки редко пишут в новостях, о них не рассказывают по телевизору, а в соцзащите могут просто не вспомнить. Но за всем этим стоят реальные деньги, поэтому упускать своё право не стоит.

Поддержка семей с детьми

Приведу реальные примеры. Для родителей школьников это особенно важно. Существует выплата на школьную форму. Многие думают, что она положена только малоимущим, но это не так. Во многих регионах её дают даже при доходе выше прожиточного минимума — иногда в два раза. Суммы варьируются примерно от 3 до 12 тысяч рублей.

Если в семье несколько детей, это уже существенная поддержка. Поэтому проверяйте свой регион и узнавайте, какие выплаты вам положены.

Ещё один момент — компенсация путёвок в лагерь. Если вы купили её самостоятельно, можно вернуть до 50% стоимости. Условие — ребёнок не должен был в этом году отдыхать за бюджетный счёт.

Бесплатная юридическая помощь

Не всегда есть деньги на платного юриста. Но существует множество центров бесплатной юридической помощи: через профсоюзы, специальные фонды, общественные организации. Они проводят дни бесплатных консультаций.

Если вас волнует вопрос, обязательно обратитесь хотя бы за первичной консультацией, чтобы понять, как действовать дальше.

Как искать свои выплаты

Не ждите, что к вам придут и расскажут о помощи — так делают, как правило, мошенники. Государство само не предлагает деньги.

Открывайте поисковик, вводите "социальные выплаты", указывайте регион и год — например, 2026. Вы получите список доступных мер поддержки.

Используйте "Госуслуги" и региональные приложения — там есть разделы с неочевидными выплатами. Обращайтесь в МФЦ за полной выпиской — вам обязаны предоставить все федеральные и региональные меры поддержки.

Используйте ключевые слова: "единовременная помощь", "компенсация расходов", "региональный маткапитал". Правильно сформулированный запрос даёт правильный результат.

Дополнительные выплаты на детей

Помимо материнского капитала, есть и другие меры поддержки.

Компенсация за детский сад: от 20% за первого ребёнка, от 50% — за второго, от 70% — за третьего и последующих. В частных садах такие выплаты есть не везде, но в отдельных регионах они предусмотрены.

Также существует компенсация при нехватке мест в детском саду и возврат части расходов на питание для детей.

Есть разовые выплаты к определённым событиям — например, к 1 сентября в ряде регионов.

Пособие по уходу за больным ребёнком до восьми лет может достигать 100% среднего заработка.

Родители-студенты сохраняют социальную стипендию во время академического отпуска до двух лет.

Социальный контракт и другие меры

Социальный контракт — это соглашение между гражданином и государством. Можно получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, ведение хозяйства или обучение, а также на преодоление сложной жизненной ситуации.

Есть компенсация за отказ от набора социальных услуг — например, бесплатных лекарств и санаторного лечения. Взамен можно получать денежную прибавку.

Льготы и компенсации

Существует помощь при газификации дома для отдельных категорий граждан.

В ряде регионов предусмотрены выплаты к юбилеям свадьбы — 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни.

Есть компенсации при утрате имущества из-за чрезвычайных ситуаций — пожаров, наводнений и других бедствий.

Поддержка предусмотрена и для народных дружинников, а также для семей военнослужащих — например, оплата летнего отдыха детей.

Также действует право на бесплатные протезно-ортопедические изделия (за исключением зубных протезов).

Главное — знать и пользоваться

Это лишь небольшой перечень малоизвестных выплат. Узнать о них можно через "Госуслуги", МФЦ и органы соцзащиты.

Главное — правильно задать вопрос и искать информацию. Деньги и права находятся рядом. Пользуйтесь ими.