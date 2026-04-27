Наталья Оганова

Исполнительный лист на руках — результата нет: вот что делают в таких случаях

Правда ТВ » Правда о праве

Практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова в программе "Правда о праве" — о том, как взыскать долг с компании без имущества: реальные механизмы, риски и пошаговые действия.

Когда должник "пустой"

— Многие сталкивались с ситуацией: вы выиграли суд, получили исполнительный лист, пришли к приставу, а имущества у должника нет. Исполнительное производство тянется, а затем закрывается за невозможностью исполнения. В итоге вы остаётесь ни с чем.

Ждать в такой ситуации не стоит. Таких случаев большинство — до 70% дел о взыскании задолженности. Нужно действовать.

Субсидиарная ответственность

Первый и самый мощный способ — субсидиарная ответственность.

Она реализуется через процедуру банкротства. Это позволяет проверить движение средств за три года, оспорить сделки, получить необходимые документы. Исполнительное производство при этом приостанавливается.

Важно установить, кто реально распоряжался деньгами. Не формальный директор, а фактический руководитель — тот, кто принимал решения, подписывал договоры, давал указания. Именно его можно привлечь к ответственности и взыскать долг.

Оспаривание сделок

Второй способ — оспаривание сделок.

Если компания выводила активы: продавала имущество по заниженной цене, переводила деньги на аффилированные структуры, — такие сделки можно признать недействительными.

Срок — обычно до трёх лет, в отдельных случаях до пяти. Подозрительные операции всегда вызывают интерес суда. Важно не упустить время и начать действовать.

Если компанию ликвидировали

Третий способ — даже если компания исключена из ЕГРЮЛ, это не конец. Её можно восстановить и привлечь к ответственности учредителей. Главное — не пропустить трёхлетний срок с момента, когда стало известно об отсутствии денег.

Что делать на практике

Сначала получите исполнительный лист и передайте его приставам. Они должны установить счета, ограничить операции, выявить имущество.

Далее — получите выписки из ЕГРЮЛ и банков. Через суд можно собрать всю необходимую информацию о движении средств.

Ищите следы вывода денег. В такой ситуации приходится действовать как юрист и как детектив: любая информация может привести к результату.

Контроль и стратегия

Важно держать ситуацию под личным контролем. Не перекладывать её полностью на других. Анализируйте документы, ищите участников, отслеживайте связи.

Должник может продолжать деятельность через другие компании. Деньги могут перетекать между структурами. Важно вовремя зафиксировать момент и добиться возврата долга.

Досудебные и судебные меры

Если отношения с должником ещё сохраняются — оформляйте документы: акты, договоры, сверки.

На досудебной стадии иногда выгоднее пойти на компромисс и получить часть суммы, чем судиться долго и безрезультатно.

Если есть решение суда — работайте с директором и учредителями. При отсутствии диалога запускайте процедуру банкротства.

Пустая компания — не приговор. Нужно понимать, где искать и как действовать.

Системный подход, скорость решений и контроль ситуации позволяют добиться результата. Не теряйте время и доводите дело до конца.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы банкротство

Новости Все >
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново
Страшные буквы Е в составе не должны пугать: что прячется за кодами, которые считают химией
Свекровь остаётся главной даже на расстоянии: что превращает невестку в гостью в собственной семье
Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы
Сейчас читают
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Последние материалы
Конец эпохи парилок: в Удмуртии планируют зачистить рынок электронных сигарет
Макияж губ против татуажа: как визуально стереть ошибки перманентного пигмента и коррекции
Батареи станут ледяными по графику: во Владивостоке назвали дату окончания отопительного сезона
Завтрак против старения: продукты, которые меняют тело после 50 уже за 2 недели
На карту пришли деньги от незнакомца: один неверный шаг может втянуть вас в мошенническую схему
Северная закалка пригодилась в Донбассе: как Якутия восстанавливает Докучаевска под ключ
Обувь, которая калечит стопу: 5 признаков, что вы разрушаете свои суставы незаметно каждый день
Геометрия завтрака: как превратить обычный творог в хрустящие кольца
Сурки Камчатки лишились региональной защиты: правовая путаница ставит вид под угрозу исчезновения
В России могут ввести новый отпуск за свой счёт: кто сможет уйти к больным родным
