Исполнительный лист на руках — результата нет: вот что делают в таких случаях

Практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова в программе "Правда о праве" — о том, как взыскать долг с компании без имущества: реальные механизмы, риски и пошаговые действия.

Когда должник "пустой"

— Многие сталкивались с ситуацией: вы выиграли суд, получили исполнительный лист, пришли к приставу, а имущества у должника нет. Исполнительное производство тянется, а затем закрывается за невозможностью исполнения. В итоге вы остаётесь ни с чем.

Ждать в такой ситуации не стоит. Таких случаев большинство — до 70% дел о взыскании задолженности. Нужно действовать.

Субсидиарная ответственность

Первый и самый мощный способ — субсидиарная ответственность.

Она реализуется через процедуру банкротства. Это позволяет проверить движение средств за три года, оспорить сделки, получить необходимые документы. Исполнительное производство при этом приостанавливается.

Важно установить, кто реально распоряжался деньгами. Не формальный директор, а фактический руководитель — тот, кто принимал решения, подписывал договоры, давал указания. Именно его можно привлечь к ответственности и взыскать долг.

Оспаривание сделок

Второй способ — оспаривание сделок.

Если компания выводила активы: продавала имущество по заниженной цене, переводила деньги на аффилированные структуры, — такие сделки можно признать недействительными.

Срок — обычно до трёх лет, в отдельных случаях до пяти. Подозрительные операции всегда вызывают интерес суда. Важно не упустить время и начать действовать.

Если компанию ликвидировали

Третий способ — даже если компания исключена из ЕГРЮЛ, это не конец. Её можно восстановить и привлечь к ответственности учредителей. Главное — не пропустить трёхлетний срок с момента, когда стало известно об отсутствии денег.

Что делать на практике

Сначала получите исполнительный лист и передайте его приставам. Они должны установить счета, ограничить операции, выявить имущество.

Далее — получите выписки из ЕГРЮЛ и банков. Через суд можно собрать всю необходимую информацию о движении средств.

Ищите следы вывода денег. В такой ситуации приходится действовать как юрист и как детектив: любая информация может привести к результату.

Контроль и стратегия

Важно держать ситуацию под личным контролем. Не перекладывать её полностью на других. Анализируйте документы, ищите участников, отслеживайте связи.

Должник может продолжать деятельность через другие компании. Деньги могут перетекать между структурами. Важно вовремя зафиксировать момент и добиться возврата долга.

Досудебные и судебные меры

Если отношения с должником ещё сохраняются — оформляйте документы: акты, договоры, сверки.

На досудебной стадии иногда выгоднее пойти на компромисс и получить часть суммы, чем судиться долго и безрезультатно.

Если есть решение суда — работайте с директором и учредителями. При отсутствии диалога запускайте процедуру банкротства.

Пустая компания — не приговор. Нужно понимать, где искать и как действовать.

Системный подход, скорость решений и контроль ситуации позволяют добиться результата. Не теряйте время и доводите дело до конца.