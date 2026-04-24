Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Один документ перед ЕГЭ — и ребёнок под защитой: многие игнорируют

Правда ТВ » Правда о праве

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — правовой ликбез о ЕГЭ: как защищать права выпускника, подавать апелляции и избежать ошибок, которые могут стоить результата.

Что важно знать перед ЕГЭ

— ЕГЭ не за горами, и сейчас я расскажу о том, о чём часто молчит школа. Юридическая защита школьника наряду с психологической поддержкой в этот период необходима, поэтому важно знать свои права и действовать грамотно.

Просмотр бланков и персональные данные

Первое — ознакомиться с бланками ответов можно до апелляции. Многие считают, что после сдачи экзамена всё уже решено, но это не так. Нужно написать заявление у директора школы и заранее посмотреть бланки — это даёт возможность для дальнейших действий.

Второе — согласие на обработку персональных данных. Чтобы данные ребёнка не попали к третьим лицам, в документе от руки укажите: "Разрешаю только для ЕГЭ". Отказ в этом — нарушение закона, как и отказ в предоставлении сканов бланков.

Апелляция: что реально оспорить

Нельзя оспорить содержание заданий или их сложность. Работает только аргумент нарушения процедуры: не выдали бланк, прервали экзамен, отключили свет. Именно такие основания рассматриваются комиссией.

Опасные ловушки и мошенники

Особое внимание — продавцы "гарантированных ответов". Это мошенничество. Не тратьте деньги: результата это не даст.

Документы перед экзаменом

За месяц до ЕГЭ должны быть подготовлены:

  • памятка участника экзамена;
  • заявление на просмотр бланков;
  • образец отзыва согласия на обработку персональных данных.

Это не бюрократия, а защита интересов ребёнка.

Роль родителей

Родители — не просто наблюдатели, а контролёры ситуации. С 2025 года они могут присутствовать на экзамене как общественные наблюдатели. Это позволяет проверить условия проведения и снизить давление на детей.

При нарушениях можно подать онлайн-жалобу, и Рособрнадзор обязан отреагировать в тот же день.

Риски удаления с экзамена

Любые посторонние предметы — риск. Телефон, часы, шпаргалка могут стать основанием для удаления. На экзамен допускаются только паспорт и гелевая ручка.

Последствия нарушений

Пересдача по обязательным предметам — только в сентябре, а вузы ждать не будут. По выбору — через год. За нарушения возможны штрафы, которые чаще всего ложатся на родителей.

Как подавать апелляцию

Есть два типа:

  1. по процедуре — подаётся в день экзамена, до выхода из пункта;
  2. по баллам — в течение двух рабочих дней после результатов.

Важно помнить: апелляция может не только повысить, но и снизить баллы.

Алгоритм действий в критической ситуации

Если ребёнку стало плохо — фиксируйте это и вызывайте врача. Это даёт право сдать экзамен в резервный день. Апелляции по болезни не принимаются.

Также используйте телефоны доверия Рособрнадзора — они есть в каждом регионе.

Главное правило

В карманах — ничего, кроме паспорта и ручки. Это минимизирует риск удаления и потери года.

Будьте внимательны. Выпускники, удачи!

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы егэ школа

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.