ОАЭ не дождутся помощи — нефть уйдёт в юани: последствия удивят

В программе "Точка зрения" генеральный директор аудиторской группы "2К" Тамара Касьянова объясняет, почему страны Ближнего Востока могут перейти на расчёты в юанях. Эксперт анализирует роль доллара, механизм своп-кредитов и перспективы дедолларизации в условиях глобальных политических и экономических изменений.

Дефицит долларов и своп-кредит

— Объединённые Арабские Эмираты, по данным New York Times, обратились в Федрезерв с просьбой о своп-кредите из-за нехватки долларовой ликвидности. Если США откажут, они могут перейти на расчёты за нефть в юанях. Что такое своп-кредит?

— Своп-кредит, или своп-линия, — это соглашение между центральными банками о взаимном обмене валютами. Оно позволяет оперативно получить иностранную валюту: доллары или евро, — из резервов другой страны для поддержки финансовой системы в кризисных ситуациях.

В данном случае речь идёт о потребности в долларах, поскольку уже более 50 лет нефть оценивается и продаётся именно в этой валюте, все сделки проходят в долларах, и это формирует устойчивую зависимость.

Переход на расчёты в юанях

— Мы часто говорим о необходимости потеснить доллар. Уже сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ частично рассчитываются с Китаем в юанях. Будет ли расти доля таких сделок?

— Да, будет. Но говорить о полном переходе или значительной доле пока рано. Это во многом связано с конфликтом на Ближнем Востоке: страны Персидского залива активно продают нефть Китаю — до 40%.

Кроме того, Китай настаивает на расчётах в своей валюте. В текущей ситуации Иран, например, допускает прохождение танкеров только при условии, что сделки не проводятся в долларах, чтобы избежать вторичных санкций для Китая и Индии.

Это подталкивает страны к переходу на юань и усиливает позиции китайской валюты, которая давно претендует на статус второй резервной.

Позиция США и вероятность помощи

— США заявили, что при необходимости откроют своп-линию, но это прозвучало не от ФРС, а от военного ведомства. Пойдут ли они на помощь ОАЭ?

— Думаю, да. США заинтересованы в сохранении системы нефтедоллара, поскольку фактически выпускают финансовые инструменты под мировые нефтяные запасы.

По данным МВФ, доля юаня в мировых резервах на конец третьего квартала 2025 года составляла менее 2% — это лишь шестое место. В 2026 году она растёт, и это вызывает беспокойство у США.

Однако ускорение процесса дедолларизации во многом связано с кризисом на Ближнем Востоке.

Возможен ли эффект домино

— Если США откажут, может ли это спровоцировать цепную реакцию? Например, начнёт ли Саудовская Аравия массово продавать нефть за юани?

— Такой сценарий возможен. Саудовская Аравия и ОАЭ уже продают значительные объёмы нефти Китаю и Индии, и для Китая расчёты в юанях были бы выгодны.

Если своп-линии не откроют, арабские страны могут активнее перейти на юань. Но это не будет массовым явлением и не заменит долларовые объёмы. Тем не менее это станет постепенным ослаблением позиций нефтедоллара — медленным, но устойчивым.

Перспективы дедолларизации

— Если смотреть шире — каковы перспективы дедолларизации? Это устойчивый тренд или временное явление?

— Это не будет глобальный процесс в ближайшее время. В перспективе одного-двух лет доля альтернативных валют может составить 10-15% операций с нефтью — и даже это уже значительный показатель.

Этому способствуют нестабильность, кризис в Персидском заливе, а также опыт России, которая частично перешла на расчёты в рублях и юанях.

Кроме того, растёт недоверие между Европой и США, что тоже ускоряет изменения.

Может ли доллар утратить доминирование

— Какие процессы должны произойти, чтобы доллар утратил свою доминирующую роль?

— Чтобы понять масштаб, нужно вспомнить, что после Бреттон-Вудской системы нефть продавалась исключительно за доллары.

Сейчас из-за политических конфликтов прежние связи разрушаются. Доллар будет колебаться: в одни периоды укрепляться, в другие — терять позиции. Это естественный процесс.

Евросоюз также стремится занять своё место, несмотря на дисбаланс между потреблением и производством. Есть и другие игроки — например, Норвегия.

Особую роль играет Китай: он активно наращивает внешнюю торговлю и претендует на статус одного из ключевых экономических центров, в том числе через свою валюту.

Юань как резервная валюта

— Можно ли ожидать, что юань станет главной резервной валютой?

— В ближайшее время — нет. И даже в долгосрочной перспективе это не гарантировано. Возможно, это произойдёт, но не скоро.

Через 20-30 лет, при отсутствии серьёзных потрясений, Китай, скорее всего, усилит своё влияние и увеличит роль юаня в мировой финансовой системе.

Политика против экономики

— Сейчас создаётся впечатление, что многие страны стремятся ослабить США и их финансовое влияние. Будет ли этот процесс определяться политикой, а не экономикой?

— Политика и экономика неразделимы. Чем дальше развивается ситуация, тем большее значение имеют политические решения и влияние лидеров. События в Иране показали, насколько быстро может измениться обстановка. Страны Персидского залива находятся в сложной ситуации и вынуждены искать новые способы продолжать торговлю.

— То есть они готовы переходить на расчёты в юанях?

— Да, это один из возможных выходов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
